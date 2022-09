Rahat tai henki – Husin säästölista on pelimiesten puhetta

Päivystysten ja synnytyssairaalan listaaminen säästökohteiksi on äärimmäisen kovaa peliä, kirjoittaa kolumnissaan toimittaja Maija Aalto.

Pelimiehiä, kun nämä ääneen sanovat.

Husin ehdotetun säästölistan mittakaava on käsittämätön.

Pelkän lakkautettavaksi ehdote­tun Malmin päivystyksen läpi virtaa vuodessa 60 000 potilasta. Se on elintärkeä puolelle Helsingistä.

Uudenmaan reunoilla päivystysten sulkeminen merkitsisi sadan kilometrin ajomatkaa hätätilanteessa ja matkalla sairaalaan syntyviä vauvoja.

Lohjalla, Porvoossa ja osin Raaseporissakin saadaan nyt miettiä, kutistuuko lähisairaala käytännössä päiväsaikaan palvelevaksi poliklinikaksi.

Koko homma luvataan hoitaa potilasturvallisuutta vaarantamatta. Pelimiehen lupaus tämäkin.

Uudenmaan päivystykset ovat jo valmiiksi niin tukossa, että pahimmillaan ambulanssitkin jonottavat. Onnea Meilahti, Jorvi, Peijas, Hyvinkää, miten selviättekään yli sadastatuhannesta lisäpotilaasta vuodessa.

Tutkimusrahoista ja henkilökunnan eduista leikkaaminenkin vaikuttaa jännittävältä tulevaisuuden kannalta.

Samalla säästetään kymmeniä miljoonia tietotekniikasta ja tuottavuusohjelmalla vähän kaikkialta. Se ei herätä hälyä, koska kukaan ei käsitä, mitä nämä käytännössä tarkoittavat.

Säästettävä 95 miljoonaa ei ole paljon Husin parin miljardin budjetissa, mutta toisaalta siellä on vähän muuta, mistä ottaa nopeasti. Ei voida päättää vaikka, että jätetäänpä nuo kalliit syövät kokonaan hoitamatta. Tai potkia työntekijöitä pihalle, kun terveydenhuollon pahin ongelma on hoitajapula.

Päivystykset säästölistalla on siis tapa sanoa, että rahat tai henki. Viesti menee sekä valtiolle että Helsingille ja hyvinvointialueille.

Jos valtio ei helly, mutta Helsinki ja hyvinvointialueet heltyvät, niille itselleen jää entistä vähemmän rahaa perusterveydenhuoltoon ja vanhuksille. Se taas voi pahentaa päivystyksien ruuhkaa, kun niissä makaa nytkin pitkään huonokuntoisia vanhuksia odottamassa paikkaa muualla.

Hus vastaa erityisvastuualueena parista miljoonasta suomalaisesta.

Silti tämä on alkusoittoa suurelle sinfonialle. Sote-uudistukseen on alle sata päivää. Odotettavissa on siis lisää katkeria riitoja, kun valtiolta tuleva rahoitus loppuu hyvinvointialueen mielestä kesken kaikkialla Suomessa.