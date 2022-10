Sörnäisiin suunnitellaan uutta, 11 kerroksen taloa, jonka julkisivu on tiiltä ja lasia.

Haapaniemenkatu 4 on Väinö Tannerin kentän kupeessa, Teatterikorkeakoulun vieressä.

Helsingin Sörnäisiin suunnitellaan näyttävää tiilirakennusta.

Haapaniemenkatu 4:n kaavamuutos on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Kaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä.

Senaatti-kiinteistöt järjesti arkkitehtuurikilpailun tontin suunnitelmista vuonna 2019. Voittajaksi valikoitui kahdeksankerroksinen hybridirakennus, joka on korkeimmillaan 11 kerrosta.

Rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen on suunniteltu liike-, kahvila- ja ravintolatilaa, ylempiin kerroksiin asuin- ja toimitiloja sekä mahdollisesti hotellitoimintaa. Asukkaita ennustetaan taloon tulevan noin 120.

Tontilla sijaitsi aiemmin 1970-luvulla rakennettu valtion virastotalo, joka purettiin vuonna 2017. Siitä asti se on ollut tyhjillään.

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittäväksi määriteltyyn ”Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäiseksi” kutsuttuun kulttuuriympäristöön.

Haapaniemenkatu 4:n naapurissa on Teatterikorkeakoulu. Sen läheisyydessä Kaikukadulla on Elannon kortteli, joka on tunnettu punatiilisestä ulkoasustaan.

Myös uudisrakennuksen julkisivujen pääasiallinen materiaali tulee olemaan muurattu tiili. Kaksi ensimmäistä kerrosta tulee olemaan pääosin lasia.

Oikaisu 1.10. kello 17.35: Haapaniemenkatu 4 sijaitsee Sörnäisissä, ei Kalliossa, kuten jutun otsikossa, ingressissä ja leipätekstissä aiemmin väitettiin.