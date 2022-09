Parkkihalliyhtiön toimitusjohtajan mukaan terroristilappuja ei voi hyväksyä.

Venäjän rekisterikilvissä olleen auton tuulilasissa oli torstaina lappu, jossa luki, että Venäjä on terroristivaltio.

Helsingin keskustassa sijaitsevaan parkkihalliin pysäköityjen venäläisten autojen tuulilaseihin on ilmestynyt lappuja, joissa lukee ”Russia is a terrorist state” eli suomeksi Venäjä on terroristivaltio.

Asiasta kertoi viestipalvelu Twitterissä tunnettu ammattipuhuja Sani Leino torstaina.

Leino kertoo HS:lle, että jokaisessa hänen näkemässään Venäjän rekisterikilvin varustetussa autossa oli tämäntyyppisiä lappuja.

Hän arvioi, että autoja oli ainakin 15, mutta niitä saattoi olla enemmänkin, sillä parkkihalli on suuri. Hallissa on yli 4 00 pysäköintipaikkaa.

Laput olivat Leinon mukaan erivärisiä ja osassa niistä oli tekstiä englanniksi, osassa kielellä, jonka hän otaksuu olleen venäjää. Leino sanoo lappujen herättäneen ristiriitaisia tunteita.

”Ensimmäinen spontaani ajatus oli jonkinlainen ymmärrys: yhtäkkiä sotaa käyvän valtion kilvissä olevia autoja ilmestyy paljon arjen katukuvaan. Kyse on varmaan tietynlaisesta turhautumisesta tilanteeseen”, Leino sanoo.

”Jälkikäteen ajateltuna onhan viesti aika raju.”

Autot saattavat kuulua venäläisille, jotka pakenevat tukalaa tilannetta Venäjällä, Leino sanoo.

Arviolta sadattuhannet venäläiset ovat paenneet ulkomaille sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti maahan ”osittaisen liikekannallepanon” runsas viikko sitten.

”Ei varmasti tunnu hyvältä, että omien vaikeiden päätösten ja maasta muuton keskellä tulee vielä terroristileimaa. Ymmärrän senkin puolen, mutta sota tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan, joten ihmiset haluavat purkaa mieltään ja tämä on yksi tapa”, Leino sanoo.

” ”Voidaan toki olla eri mieltä asioista, mutta emme voi ottaa poliittista kantaa, vaikka olisikin henkilökohtaisesti jotakin mieltä.”

Aimo Parkin toimitusjohtaja Juha Sirelius ei ole tietoinen tapauksesta. Hän sanoo suhtautuvansa siihen vakavasti.

”Luulen, että jokainen, joka joutuu tällaisen kohteeksi, ei hyväksy tällaista käytöstä. Voidaan toki olla eri mieltä asioista, mutta emme voi ottaa poliittista kantaa, vaikka olisikin henkilökohtaisesti jotakin mieltä.”

Mahdollisia toimenpiteitä pitää Sireliuksen mukaan miettiä sen jälkeen, kun yhtiö on ensin selvittänyt, mistä on kyse.

”Ne [toimenpiteet] pitää käydä operatiivisen puolen kanssa lävitse, mitkä meidän mahdollisuudet ovat.”

Käyttekö esimerkiksi poistamassa laput autojen tuulilaseista?

”Mahdollisesti juuri näin.”

Sirelius ei osaa sanoa, onko venäläisten autojen määrä kasvanut yhtiön parkkihalleissa.

”Sellaista dataa meillä ei ole olemassa. On ihan täysin mahdotonta ottaa kantaa, ovatko autot lisääntyneet. Niitä on aina ollut jonkin verran. Ei niitä paljon ole missään muutenkaan.”

Aimo Parkilla on pääkaupunkiseudulla useita kymmeniä pysäköintilaitoksia.

HS uutisoi elokuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintialueista, joissa oli pysäköitynä noin 1 400 autoa venäläiskilvissä.

