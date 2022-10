Osa puolueista olisi valmis rajaamaan "superpoliitikoille” keskittyvää valtaa.

Osassa puolueissa ollaan valmiita rajoittamaan ”superpoliitikkojen” päällekkäisiä rooleja.

Asia selviää HS:n suurimpien puolueiden puoluesihteereille tekemästä soittokierroksesta.

Selvästi myönteisimmin rajoituksiin suhtaudutaan kokoomuksessa ja vihreissä. Myös keskustassa ja sdp:ssä on halua ainakin pohtia asiaa. Kielteisimmin asiaan suhtaudutaan perussuomalaisissa.

HS uutisoi aiemmin ”superpoliitikoista”, jotka hoitavat useita vaativia luottamustoimia samanaikaisesti. Osa näistä päättäjistä on toistuvasti poissa päätöksenteosta.

Julkisuuteen on noussut myös tapauksia, joissa päättäjä on ollut kahdessa kokouksessa samaan aikaan.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan puolue on avoin keskustelemaan lainsäädännöstä poliittisen vallan keskittymisen estämiseksi.

Kokoomuksessa harkinta ajankäytöstä on aina päättäjillä itsellään.

Vihreät on puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan esittäneet kaikkia puolueita koskevaksi yhteiseksi periaatteeksi sitä, että yksi poliitikko voi olla samanaikaisesti korkeintaan kahdella päätöksenteon tasolla.

Tarvittaessa tällainen periaate voitaisiin hänen mukaansa kirjata myös lainsäädäntöön. Hän ei kuitenkaan näe, että ihmisten perustuslaillista oikeutta asettua vaaleissa ehdolle tulisi rajoittaa.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen olisi myös valmis käymään asiasta keskustelua. Hänen mukaansa on kuitenkin pohdittava tarkasti, mikä olisi tarpeeksi painava peruste rajata oikeutta asettua ehdolle vaaleissa.

”Asian pitäisi olla sellainen, jonka suomalaiset kokevat aidosti ongelmaksi. Yksittäistapaukset, jotka eivät käy kokouksissa, eivät voi olla se peruste, jolla tätä asiaa lähdetään muuttamaan”, hän sanoo.

Ajankäyttö ei ole ainoa mahdollinen vallan keskittymisestä seuraava ongelma, vaan kysymys on myös äänestäjän ”kuluttajasuojasta”.

Onko kaikille äänestäjille selvää, että ääni saattaa mennä nimenomaan puolueelle? Kiireisimmät poliitikot kun saattavat jättää osan luottamustehtävistään enimmäkseen varahenkilöiden hoidettavaksi.

Päällekkäisten luottamustoimien ongelmia ei tunnisteta perussuomalaisissa. Puoluesihteeri Arto Luukkasen mukaan varamiesjärjestelmä paikkaa poissaoloja.

”Meille on itsestäänselvää, että ihminen osallistuu yhteen kokoukseen kerrallaan”, hän sanoo.

”Äänestäjä tietää, että jos ihminen on sairas tai estynyt, niin silloin tulee varamies, mutta hänkin on ihan pätevä. Varamieskin on sellainen, joka on ollut vaaleissa ja saanut ääniä.”

Myös keskustassa luotetaan äänestäjien ymmärrykseen listavaalin luonteesta.

”On yleisesti tiedossa, että ääni menee koko listalle”, Pirkkalainen sanoo.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin tietoon ei ole tullut erityisiä ongelmia liittyen puolueen jäsenten päällekkäisiin poliittisiin mandaatteihin.

Hänen mukaansa kaikilla kokouksiin osallistuvilla on kuitenkin välillä aikatauluhaasteita niiden kanssa.

Jos merkittäviä ongelmia päällekkäisten tehtävien suhteen jatkossa ilmenee, asiaa tulee Rönnholmin tutkia tarkemmin. Hän kuitenkin korostaa, että Suomessa äänioikeutetulla on oikeus asettua ehdolle.

Monessa suuressa puolueessa poliitikkojen ajankäyttö on herättänyt keskustelua.

Keskustassa ajanhallinnasta on Pirkkalaisen mukaan puhuttu esimerkiksi valtuustopaikkoja jaettaessa.

”On käyty keskustelua, että sitten viimeistään pohtisi, pystyykö ottamaan vielä lisää tehtäviä vastaan. Kaikki eivät lähteneet ehdolle esimerkiksi aluevaaleihin, koska kokivat, etteivät he halua kolmoismandaattia”, hän kertoo.

Päällekkäiset kokoukset Pirkkalainen tuomitsee jyrkästi.

”Se on asia, jota ei voi hyväksyä. Kukaan ei voi olla kahdessa kokouksessa yhtä aikaa.”

Vihreiden Liikasen mukaan päällekkäisiin tehtäviin voi pidemmän päälle sisältyä kuormittavuutta ja esteellisyyksiä.

”Äänestäjät voivat tietty myös arvioida, haluavatko he äänestää ihmisiä, joilla on jo ennestään monia tehtäviä.”

Sdp:n Rönnholmin mukaan kuluva vaalikausi antaa kokemuksia esimerkiksi kuntien valtuustotyön ja uusien aluevaltuustojen työn yhdistämisestä ja tämän perusteella tilannetta voidaan arvioida tarkemmin.

Päätöksentekijöiden tieto ja osaaminen useammalta tasolta aina paikallispolitiikasta eduskuntaan on hänen mukaansa kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi hyvinvointi­alueiden alkutaipaleella.

