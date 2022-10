Kilpailevien poliittisten ryhmien vetäjät arvostelevat kovin sanoin pormestari Juhana Vartiaista puutteellisen tilannekuvan antamisesta budjettineuvotteluissa. Vartiainen korostaa, että lisätietoa on tulossa.

Vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto arvostelevat kärkevästi pormestari Juhana Vartiaisen (kok) tapaa vetää maanantaina käynnistyneitä Helsingin budjettineuvotteluita. Poliitikkojen on määrä päättää tulevien viikkojen aikana siitä, miten Helsingin talous saadaan pyörimään ensi vuonna poikkeuksellisen vaikeista oloista huolimatta.

Helsingillä on käsissään niin päivähoitoon, koulujen toimintaan kuin terveydenhoitoon liittyviä kriisejä. Näiden hoidossa rahasta olisi apua, mutta samaan aikaan inflaatiokehitys ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostavat kaupungin kustannuksia.

Vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto ovat kokoomuksen jälkeen Helsingin suurimmat puolueet.

Puolueiden ryhmänjohtajien kritiikki kohdistuu neuvotteluiden valmisteluun. Etenkin vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen ja Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma kokevat, että kaupungin kannalta elintärkeisiin neuvotteluihin lähdetään puutteellisen tilannekuvan pohjalta. Vasemmistoliiton Mia Haglund sanoo toivovansa erityisesti tarkennuksia eri budjettitoimien vaikutusten arviointiin.

Poliitikot saivat maanantaiaamuna ensimmäisen katsauksen neuvotteluiden lähtökohtiin. Selkeän – joko pormestarin tai kaupunginkanslian laatiman – budjettiesityksen sijaan poliitikoille esiteltiin kilpailevien puolueiden edustajien mukaan yleispiirteisiä ja alustavia hahmotelmia talouden tilasta.

”Ei niistä voi edes puhua pohjaesityksinä. Ne olivat Helsingin talouden viimeisiä lukuja ja skenaariolaskelmia”, sanoo Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Poliitikot korostavat, ettei ensi vuoden rahankäytöstä voi päättää ilman yksityiskohtaisia lukuja siitä, mihin kaupungin eri toimialojen rahat käytetään.

Vielä edellisellä valtuustokaudella pormestari Jan Vapaavuori (kok) julkaisi ennen budjettineuvotteluja yksityiskohtaisen ehdotuksen talouden tilasta ja tulevaisuudesta. Esimerkiksi vuoden 2019 budjettiesitys oli yli 350 sivuinen kirja.

Vartiainen vastaa kritiikkiin toteamalla, että kilpailevat puolueet saavat tarkempia lukuja prosessin edetessä.

"Toimialajohtajat ovat mukana budjettiprosessin seuraavassa vaiheessa, mikä varmasti osaltaan täsmentää neuvotteluiden lähtökohtia."

Pormestari Juhana Vartiainen

Toinen arvostelua herättävä osa Vartiaisen toimintamallia on neuvotteluprosessin läpinäkyvyyden puute. Ennen Vartiaisen aikaa kaupungin johtava poliitikko on julkaissut budjettineuvotteluiden kynnyksellä oman esityksensä kaupungin rahankäytöstä. Esityksen julkisuus on mahdollistanut yhteiskunnallisen kansalaiskeskustelun Helsingin suuntaviivoista ennen budjettineuvotteluja.

Vartiainen ei viime vuonna halunnut julkistaa omaa esitystään, koska julkinen keskustelu voi hänen näkökulmansa mukaan häiritä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista.

Hän pitää mallista kiinni myös nyt.

”Budjettiesitys valtuustolle rakennettaan yhdessä muiden puolueiden kanssa, kuten viime vuonnakin tehtiin. Ymmärrän, että toimintatapa on hieman erilainen kuin aikaisempina vuosina, mutta jos halutaan saada aikaan muutoksia on uudistettava myös prosesseja. Haluan käydä perusteelliset neuvottelut, joihin jokainen ryhmä lähtee samoista lähtökohdista.”

Lue lisää: Juhana Vartiainen ja Helsingin johtavat poliitikot jakoivat kuusi miljardia euroa, mutta kaupunkilaiset eivät tiedä prosessista mitään

Kilpailevat puolueet arvostelivat julkisuuden puutetta jo viime vuonna. Kritiikkiä tulee myös nyt.

”Nyt olisi asiallista tehdä pormestarin budjettiesitys julkiseen keskusteluun”, sanoo vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Mia Haglund on Vanhasen kanssa samoilla linjoilla.

”Olemme toistuvasti sanoneet, että emme halua samaa tilannetta kuin viime syksynä vaan haluamme julkisuuteen budjettipohjan.”

Mutta eivätkö Vartiaisen malliin tuskastuneet poliitikot voisi itse vaikuttaa siihen, millä pelisäännöillä neuvotteluissa edetään?

Reetta Vanhanen sanoo, että vihreät keskustelevat jatkoaskeleista pian.

”Pohdimme asiaa loppuviikosta.”

Kritiikin lisäksi Vartiaisen malli sai viime vuonna poliitikoilta myös kiitosta. Vartiaista kehuttiin yhteistyöhalusta eli käytännössä siitä, että muut puolueet otettiin budjettiprosessiin mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

Nyt muita poliitikkoja ärsyttää selvästi myös se, että pormestari on edellyttänyt muilta ryhmiltä luottamuksellisia neuvotteluita mutta samalla esitellyt omia tavoitteitaan HS:lle. HS julkaisi maanantaina haastattelun, jossa Vartiainen kertoi Helsingin taloutta koskevista näkemyksistään.

”Pormestari esittelee omia tavoitteitaan eikä aseta asioita kontekstiin, eikä toimialojen taloutta esitellä. Prosessi on suljettu laajalta yleisöltä, ja sitten hän tulee itse esiin ikään kuin omalla ohjelmalla”, Heinäluoma sanoo.

Lue lisää: Helsingin vasta aloittanutta pormestaria syytetään demokratian tallomisesta: muutti ensitöikseen ratkaisevalla tavalla päätöksen­tekoa – ”Olemme todella tyrmistyneitä”

Helsingin pormestarimalliin Tampereen yliopistossa perehtynyt yliopistonlehtori Anni Jäntti pitää suljettuja budjettineuvotteluita ”peräti kummallisina”.

Nykyaikaisen kuntajohtamisen perusidea on Jäntin mukaan vuorovaikutus. Varsinkaan tärkeässä päätöksessä, rahankäytössä, Helsingissä ei nyt kuitenkaan olla valmiita kuulemaan kaupunkilaisia.

”Tämä kuvastaa johtamistapaa, jossa on vain pieni eliitti, joka tietää, miten asiat tulee tehdä. Haluaako Helsinki edistää tällaista toimintatapaa ja hyvin suppeaa demokratiakäsitystä?” Jäntti kysyy.

Myös Jäntti jakaisi kuitenkin vastuuta päätöksistä myös muille puolueille. Yksin ei pormestari pysty neuvotteluita salaamaan. Suurimmilla pormestaripuolueilla on Jäntin mukaan tärkeä rooli siinä, ovatko ne hyväksymässä suljettujen ovien taktiikkaa.

”Poliittiset konfliktit eivät katoa, vaikka prosessi tehdään suljettuna. Ne jäävät piiloon, ja tilanne voi syventää kuilua kaupunkilaisiin”, Jäntti sanoo.

Lue lisää: Helsingin pormestari Juhana Vartiainen lupaa opettajille ja hoitajille lisää rahaa