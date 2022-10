Asuntojen hinnoissa tapahtui elokuussa yli puolentoista prosentin pudotus vuoden takaiseen verrattuna.

Useita vuosia jatkunut asuntojen hintojen nousu näyttää nyt olevan historiaa Helsingissä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat kääntyivät elokuussa laskuun. Asuntojen hinnat laskivat Helsingissä 1,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Muualla pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat kuitenkin vielä nousivat: Vantaalla 2,4 prosenttia ja Espoon–Kauniaisten alueella 1,9 prosenttia.

Tämän vuoden heinäkuusta elokuuhun hinnat tosin laskivat myös Espoossa ja Kauniaisissa, missä laskua oli 1,8 prosenttia.

Keskineliöhinta oli Helsingissä elokuussa 5 520 euroa, Espoon ja Kauniaisten alueella 4 176 euroa ja Vantaalla 3 212 euroa.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus pitää hintojen laskua odotettuna.

”Kuluttajien luottamus on aivan pohjilla, korot nousevat nopeasti ja asunnonostoaikeet tulevat alaspäin”, hän perustelee.

Brotheruksen mukaan talouden suhdannevaihtelut näkyvät tyypillisesti Helsingissä ensimmäisenä. Se johtuu siitä, että pääkaupungin asuntomarkkinoilla on eniten sijoittajia. Nyt asuntosijoittajat ovat vetäneet hätäjarrusta.

”Oman kodin ostajat ovat verkkaisempia. Kun suhdannenäkymä muuttuu, ei omaa kotia heti ryhdytä myyntiin laittamaan. Sijoittajat ovat nopeampia liikkeissään.”

Toinen Helsingin heikkoon hintakehitykseen vaikuttava tekijä on korkojen nousu, joka iskee arvokkaille alueille kovimmin, Brotherus sanoo.

”Jos lainaa on satojatuhansia euroja, parin prosentin koronnousu on merkittävä kustannus. Jos lainamäärä on kymppitonneja, parin prosentin kustannus ei ole kovinkaan iso kannettava.”

Kolmas hintakehitykseen vaikuttava asia on uusien asuntojen määrä. Brotherus muistuttaa, että pääkaupunkiseudulle valmistuu ensi vuoden puolelle asti runsaasti uusia asuntoja kuin liukuhihnalta, millä on hintoihin painava vaikutus.

Asuntojen arvon pitkäaikainen lasku voi ruokkia talouden taantumaa, sillä sen myötä asuntovelalliset tavallisesti vähentävät kulutustaan, Brotherus sanoo.

Jos nykyinen hintakehitys jatkuu, osa saattaa joutua myymään asuntonsa tappiolla. Asuntovelallisen pelastusrenkaana on kuitenkin puskuri, jota on kertynyt koronakriisin aikana asuntojen hintojen noustua nopeasti.

”Hinnat saavat laskea reippaasti, puhutaan kymmenestä prosentista, jotta ne olisivat samalla tasolla kuin vuonna 2019.”

Kotitalouksien ottamien asuntolainojen vakuuksiin asuntojen arvon laskulla ei ole vaikutusta. Brotheruksen mukaan pankit eivät voi vaatia kuluttajilta lisää vakuuksia tai isompia lainanlyhennyksiä siksi, että asuntojen hinnat laskevat.

Taloyhtiölainoissa tällainen mahdollisuus on, mutta Brotherus pitää tilannetta epätodennäköisenä.

”Käytännössä tämä koskettaa uudiskohteita, mutta lainoitusasteen pitäisi olla todella korkea ja hintojen laskun useita kymmeniä prosentteja.”

Brotherus arvioi, että nyt alkanut hintojen lasku jatkuu. Koko vuosi ei silti mene miinukselle, ellei loppuvuonna tapahdu jotain yllättävää. Tammi-heinäkuun hintakehitys oli myönteistä.

”Uskon, että hintojen lasku kestää vuoden päivät. Ennen kuin nähdään selkeää käännöstä parempaan, ollaan lähempänä vuotta 2024.”

Toisaalta täysin poissuljettua ei ole edes syvän taantuman ja hintojen rajun laskun mahdollisuus, Brotherus sanoo.

”Riskit ovat nyt poikkeuksellisen suuret asuntomarkkinoilla koko maassa pääkaupunkiseutua myöten.”