Länsiväylän viereen suunnitellaan asuintaloja Espoossa. Osa asunnoista tulee olemaan liian meluisia, huomautti ely-keskus.

Uudenmaan ely-keskus vaatii Espoon kaupunkia muuttamaan Finnoon metroaseman lähelle suunnitellun asuinalueen asemakaavaa.

Syy on yksinkertainen: ely-keskuksen mukaan osa alueelle suunnitelluista asunnoista olisi liian meluisia.

Ely-keskuksen oikaisuvaatimus koskeen Rusthollinrinteen aluetta, joka sijaitsee Matinkylän ja Kaitaan välissä. Se on Finnoon tulevan metroaseman vieressä.

Ely-keskuksen mukaan noin 16 asuntoa taloissa olisi liian meluisia. Asuinalue on aivan Länsiväylän tuntumassa, ja useiden kerrostalojen julkisivut ovat moottoritielle päin.

Kaupunki suunnitteli, että sallitun melurajan ylittäviä asuntoja voidaan sallia, jos osa asunnosta avautuu myös hiljaisempaan suuntaan. Todellisuudessa nämä hiljaisemmat puolet olisivat olleet lähes yhtä meluisia.

Ely-keskuksen mukaan Espoon ehdotus ei ollut lainmukainen. Siksi ely-keskus vaatii, että kaavaa muutetaan.

Se ei hyväksy myöskään Espoon ehdottamia melunsuojausmenetelmiä ikkunoihin. Meluisien julkisivun asuntojen tulee ely-keskuksen mukaan avautua lisäksi toiseen, hiljaiseen suuntaan. Vaihtoehtona on myös, että talojen meluisiin osiin sijoitetaan asuntojen sijaan yhteistiloja tai varastoja.

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan hyväksyä ely-keskuksen oikaisuvaatimuksen maanomistajan toiveesta.

Asemakaava siirtyy seuraavaksi valtuuston hyväksyttäväksi.

Rusthollinrinteen alueelle suunnitellaan 6–18-kerroksisia asuinkerrostaloja. Pyrkimyksenä on saada asuntoja noin 1700–1900 asukkaalle. Kerrostaloihin suunnitellaan kattopihoja ja viherkattoja. Noin neljänneksen asunnoista on tarkoitus olla tuettua asumista, kuten ARA-asuntoja. Loput on vapaarahoitteisia asuntoja.

Lisäksi alueelle halutaan toimitiloja ja vähintään 1200 työpaikkaa. Kaavaan on varattu alaa myös päiväkodille. Keskelle aluetta tulee uusi Matroonanpuisto.