Väkivaltaiseen alistamiseen turvautuvat pääkaupunkiseudulla pahimmillaan vasta 12-vuotiaat lapset.

Alaikäisten nuorten väkivaltaisuus on kasvussa pääkaupunkiseudulla. Väkivallan käyttö on poliisin mukaan arkipäiväistynyt ja siihen turvautuu alati laajentuva joukko.

Väkivaltaisuus ei siis ole vain yksittäisten jo vakavassa rikoskierteessä olevien nuorten välienselvittelyä, vaan väkivaltaan ryhdytään hyvin matalalla kynnyksellä.

Länsi-Uudellamaalla pahoinpitelyrikokset ovat poliisin mukaan nousseet alaikäisten kohdalla toiseksi yleisimmäksi rikosnimikkeeksi. Pahoinpitelyjä yleisemmäksi rikosnimikkeeksi nousee ainoastaan näpistykset.

Länsi-Uudenmaan poliisin ennalta estävää toimintaa johtava komisario Hannu Väänänen on kehityksestä hyvin huolissaan.

”Se että meillä on toiseksi yleisimpänä rikosnimikkeenä alle 18-vuotiailla väkivallan tekeminen toiselle henkilölle, niin kyllä se kuvastaa nuorten tämän hetkistä tilannetta, ja mikä ongelma siellä on.”

Väkivallan käyttöön sisältyy myös erityistä huolta aiheuttava piirre: alistaminen.

Alistusväkivalta näkyy muun muassa uhkailuna ja esimerkiksi pakottamalla uhri nuolemaan kenkiä. Tyypillisesti tilanne päättyy pahoinpitelyyn.

Kaikki videoidaan ja videot joko julkaistaan suoraan sosiaaliseen mediaan, tai niillä kiristetään uhria myöhemmin. Usein tilanteiden taustalla on jokin tekaistu syytös esimerkiksi äidin tai siskon haukkumisesta, Väänänen kertoo.

”Aiemmin tämä oli ilmiö yli 15-vuotiaiden parissa, mutta nyt tekijäkaarti on muuttunut nuoremmaksi. Tämä leviää koko ajan yhä nuorempien pariin.”

Alaikäisten rikoksentekijöiden kanssa on useita haasteita, Väänänen myöntää. Alle 15-vuotiaat ajattelevat yhä lasten tavalla, eivätkä he välttämättä kykene ymmärtämään tekojensa seurauksia.

”Kun heidän kanssaan jutellaankin, niin iso osa naureskelee nähdessään pahoinpitelyvideoita, joissa itse ovat aiheuttaneet vammoja. Suhtautuminen on kylmäävää, ja osittain se johtuu varmasti iästä”, Väänänen sanoo.

Poliisi on tunnistanut nuorten parista tietynlaisia karismaattisia hahmoja, jotka keräävät ympärilleen muita nuoria. He ovat jo poliisin mukaan rikoskierteessä, ja pelkona on, että heidän toimintansa vetää mukaan muitakin.

Näiden johtohahmojen antama roolimalli ja leveä elämäntyyli houkuttaa rikoksiin yhä nuorempia tekijöitä. Kyseessä voi olla osassa tapauksissa määrätietoisesta maineen rakentamisesta.

HS kertoi keskiviikkona Espoon alueella toimivista 14-vuotiaista huumekauppiaista.

Lue lisää: Lapset pyörittävät järjestäytynyttä huume­kauppaa Espoossa: ”Taskut täynnä rahaa”

Pääkaupunkiseudulla on huomattu alaikäisten syyllistyvän väkivaltarikoksiin yhä useammin ryhmissä. Väänäsen mukaan kyse ei kuitenkaan ole jengiytymisestä, mutta ajan kuluessa nämä ryhmät voivat mahdollisesti kehittyä jengeiksi.

Ryhmissä olevat nuoret eivät edusta mitään tiettyä etnistä ryhmää, vaan porukat kasaantuvat ennemmin kaupunginosien ja asuinpaikkojen ympärille.

Rikoksista epäillyissä nuorissa kuitenkin korostuvat ne, joilla on maahanmuuttajataustaa, tai joiden vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen muualta.

Nuorten väkivaltaisuus näkyy ympäri pääkaupunkiseutua. Helsingin poliisin ennalta ehkäisevässä työskentelevät komisario Simo Kauppisen mukaan väkivaltaisia konflikteja syttyy nuorten välille tällä hetkellä hyvin vähäpätöisistä syistä. Riitoihin otetaan usein kaverit mukaan ja tilanne eskaloituu nopeasti.

Erityisesti tällainen ryhmässä tehty väkivalta on Kauppisen mukaan yleistynyt tyttöjen keskuudessa.

”Pääpiirteittäin väkivalta on samanlaista kuin pojilla, mutta tytöillä henkinen väkivalta painottuu. On eristämistä, haukkumista, väärän tiedon levittämistä ja somen kuvamateriaalia”, Kauppinen kertoo.

Tekijöiden ikähaarukka vaihtelee 12-vuotiaista täysi-ikäisiin. Alle 15-vuotiaiden kohdalla poliisi ei voi juuri tehdä muuta kuin tutkia rikokset ja selvittää liittyykö niihin rikosvastuuiän ylittäneitä henkilöitä.

Teoille ei ole löydettävissä kaikkea selittäviä motiiveja, mutta esimerkiksi oman statuksen nostaminen ja kosto näkyvät tekojen taustalla.

”Sitä suuremmalla syyllä näihin pyritään puuttumaan mahdollisimman pikaisesti, jotta päästään katkaisemaan mahdollinen kostonkierre”, Kauppinen kertoo.