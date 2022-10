Tapiolan keskusallas välkkyy syysauringossa. Allasta reunustavat Aarne Ervin taidonnäytteet: edessä Keskustorni, oikealla peruskorjausta odottava Tapiolan uimahalli ja vasemmalla Tapiola Garden -hotelli.

Ervin 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden luomusten lomassa humisevat männyt. Arto Sipisen suunnitteleman Espoon kulttuurikeskuksen takaa kurkistaa yksi Viljo Revellin 1950- ja 1960-luvun taitteessa rakennetuista ”Taskumateista”. Talot ovat saaneet epävirallisen nimensä siitä, että niiden ulkomuoto erikoisine kattoineen tuo mieleen taskumatin.

Siluetin rikkovat korkealle kohoavat massiiviset uudisrakennukset ja ”kilpailevat Taskumatit”, jotka ovat muuttaneet näkymää peruuttamattomasti. Tapiolan keskus ei ole enää entisensä, vaan rakennusoikeuden ahnehtiminen on tärvellyt Ervin perinnön Tapiolan keskuksessa.

Tätä mieltä ovat arkkitehdit Pirjo Sanaksenaho, Hennu Kjisik ja Tapani Mustonen.

Sanaksenaho on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen johtaja ja professori. Hän on väitöskirjassaan perehtynyt muun muassa Tapiolan rakentumiseen.

Kjisik on kaupunkisuunnittelun emeritusprofessori, joka on saanut yhtiökumppaninsa Trevor Harrisin kanssa arkkitehtuurin valtionpalkinnon vuonna 2018. Myös Mustoselle on myönnetty arkkitehtuurin valtionpalkinto, vuonna 2014.

Tiivis ja korkea rakentaminen on arkkitehtien mukaan huono yhdistelmä. Se tuo muun muassa varjoisuutta. Lisäksi kävelijä saattaa eksyä kulkiessaan rakennusten välissä.

Sanaksenahon, Kjisikin ja Mustosen mukaan Tapiolan keskuksen kehittämistä leimaa kaksi pääongelmaa: korkeus ja tiiviys.

Juuri näiden yhdistelmä on heistä ahneutta, jolla alueelle pyritään mahduttamaan mahdollisimman paljon kerrospinta-alaa. Tiiviys tai korkeus ei kumpikaan itsessään ole ongelma, mutta niiden yhdistäminen on arkkitehtikolmikon mielestä huono ratkaisu.

Keskustorni suunniteltiin aikanaan Tapiolan keskustan dominantiksi eli maamerkiksi. Kun rakennetaan liian korkeaa, alkavat uudet rakennukset kilpailla dominantin asemasta.

”Keskustornin lähiympäristö ei siedä enää yhtään korkeaa rakentamista. Keskustornin ympärillä täytyy olla riittävästi ilmatilaa, jottei tornin kaupunkikuvallinen merkitys latistu”, Mustonen sanoo.

Kyse ei ole pelkästään taiteellisesta arvosta, vaan korkeuden ja tiiviyden yhdistelmään liittyy myös käytännön ongelma. Sen huomaa, kun sujahtaa massiivisten rakennusten sekaan, missä opastekyltit viittilöivät eri kohteisiin.

Arkkitehtikielellä sanottuna alueen orientoitavuus on kehno. Käytännössä se tarkoittaa, että suuntavaisto häviää rakennusten seassa.

”Jos joka paikkaan tarvitsee opastekyltin, se kertoo jotain eksyttävyydestä”, Kjisik toteaa.

Eksyminen ei ole ainoa ongelma, vaan tiiviin ja korkean yhdistelmä tuo myös varjoisuutta. Lopputuloksena on epämieluisia kaupunkitiloja, Sanaksenaho täydentää.

Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen kehittämisestä vastaava Espoon kaupungin projektijohtaja Antti Mäkinen kummeksuu ahneudesta puhumista.

”En oikein tiedä, kuka tässä olisi niin ahne.”

Mäkisen näkemyksen mukaan metroaseman läheinen alue on rakennettu tiiviiksi mutta Tapiolan keskuksen ympärille on jätetty väljää. Hänen mukaansa puutarhakaupunki on yhä entisellään.

Mäkinen muistuttaa, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti on perusteltua, että metron läheisellä alueella maankäyttöä tehostetaan. 2010-luvulla alkanut uudistusprosessi jatkuu yhä Tapiolan keskuksessa, ja sen tuntumaan rakennetaan lisää asuntoja.

Pirjo Sanaksenaho ja Hennu Kjisik pohtivat Tapiolan keskuksen tulevaisuutta Aarne Ervin suunnitteleman Tapiolan ostoskeskuksen sisäpihalla. Taustalla kohoaa Keskustorni.

Arkkitehtien mielestä alkuperäisestä puutarhakaupungin hengestä ei ole paljoakaan jäljellä Tapiolan keskuksessa.

Arkkitehti Otto-Iivari Meurman ja vaikuttaja Heikki von Hertzen visioivat 1940-luvulla, että Hagalundin kartanon maille nousisi puutarhakaupunki. Myöhemmin 1950- ja 1960-luvuilla rakennettiin Tapiolan viisi osaa: itäinen lähiö, läntinen lähiö, Tapiolan keskus, Etelä-Tapiola ja pohjoinen lähiö. Tapiolan keskus oli pitkälti arkkitehti Aarne Ervin käsialaa.

Puutarhakaupunki rakennettiin lapsiperheitä silmällä pitäen niin että kaikkialle pääsee kulkemaan jalan. Tavoitteena oli saada kohtuuhintaista asumista luonnon läheisyydessä.

Ideoita haettiin muun muassa Ruotsin puolelta Göteborgista ja Britannian Letchworthista. Tapiolassa kaavoitus ja talojen suunnittelu kulkivat käsi kädessä, mikä osoittautui vahvuudeksi.

Pian kuitenkin alkoi alamäki, kuten HS:n haastattelemat arkkitehdit kuvaavat. Mustosen mukaan alkuperäisen keskuksen mittakaavaa ajatellen rakentaminen ”lähti lapasesta” jo 1980-luvulla. Ervin tuotannolla ei tuntunut olevan arvoa uudistuotantoa suunnittelevien silmissä, vaan pyrkimyksenä oli vain rakentaa tiiviimmin ja korkeampaa.

Arkkitehtien mukaan poikkeuksena on tosin vuonna 1989 valmistunut Espoon kulttuurikeskus, jonka suunnittelussa Arto Sipisen lähtökohtana oli vaalia ja kunnioittaa Ervin työtä.

Kolmikko on yhtä mieltä siitä, että vuonna 2013 avautunut kauppakeskus Ainoa on epäonnistunut esimerkki Tapiolan keskuksen uudistuotannosta.

Se on ahmaissut sisäänsä alueen palveluita ja dominoi mittakaavallaan lähellä olevia Ervin suunnittelemia rakennuksia eli Heikintoria (vuodelta 1968) ja Tapiolan ostoskeskusta (vuosilta 1959–1961).

Molemmissa näistä vanhoista rakennuksista osa liiketiloista on tyhjillään. Se suututtaa Kjisikiä. Hänen mukaansa kaupungin päättäjät eivät ole tehneet ratkaisuja, joiden avulla vanhat liiketilat säilyisivät elinvoimaisina.

Se on arkkitehtien mukaan sääli, sillä he löytävät Tapiolan ostoskeskuksesta ja Heikintorista paljon hyvää. Ostoskeskuksen vehreällä sisäpihalla on viihtyisän rauhallista. Siellä eivät tuuli ja melu kiusaa. Hiljaisuutta halkoo lintujen laulu.

Aarne Ervin suunnittelema Tapiolan ostoskeskus tyhjenee. Kyltit ohjaavat kohti Ainoaa. Kuvassa arkkitehti Tapani Mustonen.

Heikintorissa arkkitehtikolmikkoa sen sijaan viehättää orientoitavuus. Kun ovesta astuu sisään, näkee jo ulospääsyn, joten eksymisvaaraa ei pahemmin ole. Tila on helppo hahmottaa, sanoo Sanaksenaho.

Orientoitavuus ei vaadi, että suunnittelukieltä typistetään vain tietynlaiseksi. Suurissa nykyajan rakennuksissa orientoitavuutta voidaan helpottaa esimerkiksi taideteoksilla, jotka auttavat kulkijaa tunnistamaan paikkoja.

Antti Mäkisen mukaan Ervin suunnittelemien rakennusten osalta tilanne on haastava. Alkuperäinen ilme halutaan säilyttää, eikä esimerkiksi Heikintoria tai Tapiolan ostoskeskusta saa purkaa. Lisäksi Tapiolan keskuksen alueelle rakennettavien korkeiden rakennusten tulee olla hieman Keskustornia matalampia.

Mäkinen myöntää, että on harmillista, että palveluita on valunut pois Heikintorin ja Tapiontorin alueelta.

”Ei sitä [tilannetta] millään mahtikäskyllä saada muutettua.”

Liiketilojen kunnostamista ja siten alueen elävöittämistä hankaloittaa, että esimerkiksi Tapiontorin liiketilojen omistus on hajautunut useampiin käsiin. Helpompaa olisi, jos yksittäinen taho pystyisi pistämään kerralla Tapiontorin houkuttelevampaan kuntoon.

Antti Mäkinen kuitenkin uskoo, että alueen kehitys, muun muassa Espoon kulttuurikeskuksen uudistaminen, tulee heijastumaan myönteisesti myös Heikintoriin ja Tapiontorin liiketiloihin.

Tuulikinsillan ravintolapaviljonki.

Tapiolan keskuksesta löytyy haastateltujen arkkitehtien mukaan myös onnistuneita esimerkkejä 2000-luvulla tehdystä täydennysrakentamisesta.

Sanaksenaho mainitsee Tuulikinsillalla sijaitsevan Mielikki-ravintolapaviljongin, joka on suunniteltu Reetta Aarnion, Laura Kakkolan ja Anni Nokkosen vuonna 2015 voittaman oppilaskilpailun pohjalta.

Paviljongin toisella laidalla on avaraa nurmiaukiota. Sen toiselta puolen rakennukset alkavat paviljongin kohdilta asteittain kohota kohti maamerkki Keskustornia. Kyse on harmoniasta. Uusi rakennus ei kilpaile maamerkin kanssa tai yritä haastaa alueen muita rakennuksia, vaan se pyrkii sulautumaan joukkoon. Materiaaliksi on napattu kuitenkin puu, jonka avulla paviljonki erottuu ympäröivistä rakennuksista.

Anttinen Oiva Arkkitehdit -toimiston tähtitaloja.

Asuinrakentamisen puolelta arkkitehdit mainitsevat onnistumisena Emman vieressä sijaitsevat Anttinen Oiva Arkkitehtien ”tähtitalot” (vuodelta 2018). Sanaksenahon mukaan ne henkivät vanhan Tapiolan keskuksen tyyliä, ja pohjaratkaisut on hänen mielestään onnistuttu tekemään toimiviksi. Sanaksenaho toteaa, ettei samaa voi sanoa monista muista uusista asuinrakennuksista.

”Ihmiset joutuvat asumaan huonommissa asunnoissa. Asumisen taso on heikentynyt uusissa taloissa verrattuna vanhan, 1960-luvun Tapiolan asuntoihin.”

Asumista heikentävät erityisesti huonot pohjaratkaisut, jotka liittyvät syvärunkoiseen asuinrakentamiseen. Syvärunkoisissa kerrostaloissa keskikäytäviltä voi avautua asuntoja, joiden huoneet ovat hyvin kapeita, syviä ja putkimaisia. Lopputuloksena on, että rakennukset näyttävät maisemassa massiivisilta eivätkä huoneet ole ideaaleja asumisen kannalta.

Puutarhakaupungin idea näkyy enää välähdyksinä Tapiolan keskuksessa. Sen sijaan Tapiolan neljä lähiötä ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä yllättävänkin hyvin, Mustonen toteaa.

Arkkitehdit myöntävät, että Tapiolan keskuksen kehittäminen on lähtökohtaisesti haastavaa. Asuntoja ja palveluja kaivataan lisää alueelle, sillä metron varrella liikenneyhteydet ovat hyvät. Lisää asuntoja saadaan tiivistämällä tai korottamalla nykyistä rakennuskantaa tai rakentamalla uusia alueita. Uusien alueiden rakentaminen tarkoittaa käytännössä kuitenkin sitä, että puita kaadetaan ja luontoa hävitetään.

Arkkitehtien mukaan eniten Tapiolan keskuksen rakentamisesta onkin kärsinyt juuri luonto. Sen läheisyys on ollut yksi puutarhakaupungin peruspilareista.

Kjisik muistuttaa, ettei maan tasossa olevia pihoja suurine puineen voi korvata esimerkiksi viherkatoilla, kun kyse on mainetta niittäneestä puutarhakaupungin keskuksesta.

Jutun lähteenä on käytetty Arkkitehtuurimuseon aineistoja (www.mfa.fi).