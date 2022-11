Vihreät, suojaisat ja turvalliset umpikorttelit houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan Kööpenhaminaan, kertoo Pehmeä kaupunki -teoksen kirjoittaja David Sim. Skottiarkkitehti uskoo, että samanlainen trendi voisi onnistua myös Helsingissä.

David Sim on kirjoittanut kirjan siitä, miten tehdään kaupungeista viihtyisämpiä. Hänet kuvattiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Arkkitehti David Sim istuu kahvilassa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Pöydällä on hänen uusi teoksensa, joka on julkaistu jo 22 eri kielellä, ennen suomea mongoliksi ja persiaksi.

Takana on kaksi kiireistä päivää Helsingissä, Turussa ja Porvoossa. Tiivis työtahti on jokapäiväistä Skandinaviaan kotiutuneelle skotille. Kööpenhamina ja Malmö tulivat tutuiksi, kun arkkitehti oli parikymmentä vuotta luovana johtajana maailmankuulun tanskalaisen kaupunkisuunnittelun gurun Jan Gehlin toimistossa.

Simin näkemys hyvästä kaupunkielämästä on muotoutunut samalla, kun hän kiersi eri maanosissa tutkimassa kaupunkien kehittämistä ja konsultoimassa uusien alueiden suunnittelua.

”Umpikorttelissa yhdistyvät kaupunkielämän parhaat puolet”, Sim sanoo.

”Siinä toteutuvat pehmeät arvot kuten ihmisen mittakaava, kodikkuus, turvallisuus ja ekologisuus. Siten syntyy helppo, sujuva ja mukava arki.”

Helsingissä vanhoja umpikortteleita on Etelä-Helsingissä, Töölössä, Katajanokalla, Kruununhaassa, Kalliossa ja Vallilassa. Kuvassa Kalliossa Papinkujalla sijaitsevan umpikorttelitaloyhtiön piha.

Kortteli ei Simin mukaan saa olla liian korkea. Neljästä viiteen on sopiva kerrosmäärä, jos halutaan taata, että pihalle riittää päivänvaloa. Rakennusten pitäisi olla erikokoisia ja mielellään harjakattoisia, jotta niihin voi rakentaa kattoasuntoja.

”Tärkeää on, että äidin ja isän ääni kantaa alas pihalle, kun he huutelevat lapsia sisään syömään. Se onnistuu, sillä korttelia ympäröivien katujen liikenteen melu ei pääse kantautumaan sisäpihalle. On myös mahdollisuus avata ikkunoita ja nukkua ikkuna auki.”

Pohjakerroksen asuntojen edessä voi olla asukkaiden omia pikkuisia, yksityisiä pihalämpäreitä. Seuraavassa kaistaleessa on taloyhtiön pihatilaa istuskelupaikkoineen ja pyykkitelineineen. Korttelin keskelle taas muodostuu kaikille yhteinen, suurempi alue leikkivälineineen ja istutuksineen.

Samalla umpikortteli on resurssitehokas, kun se mahdollistaa monien toimintojen sijoittamisen samalle alueelle. Tämä ratkaisee Simin mukaan kaupunkisuunnittelun suurimman haasteen eli miten yhdistää tiiviys rakentamisen monipuolisuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Katupölykään ei haittaa, ja vanhemmatkin asukkaat voivat viettää aikaa ulkona. Sim selittää, että umpikorttelissa on lisäksi hyvä, suojaava mikroilmasto.

”Sisällä eivät tuulet tuiverra. Lämpötila on monien mittausten mukaan useita asteita korkeampi kuin esimerkiksi korkeiden pistetalojen välisissä tuulitunneleissa.”

Sim muistuttaa, että iImastonmuutoksen ennustetaan tuovan Pohjoismaihin entistä enemmän voimakkaita tuulia sekä kaatosateita. Hulevesiongelma pitää ottaa vakavasti, ja piha-alueilla pitää olla nurmikkoa, joka imee vettä.

David Sim kehottaa Helsinkiä paneutumaan kantakaupungin kortteleiden ja pihojen kunnostamiseen.

Helsingissä on tänä syksynä käyty keskustelua kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen ympäristövaikutuksista sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki julkaisi yhdessä Uudenmaan liiton kanssa selvityksen, jossa vertaillaan erilaisia asuinalueita maankäytön sekä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lue lisää: Selvitys: Pientaloalueet tuhoavat luontoa enemmän kuin kerrostaloalueet

Selvityksessä todetaan, että väljä rakentaminen vie enemmän maapinta-alaa ja metsäkato voi olla yhteydessä pientaloalueiden rakentamiseen.

Selvitys sai aikaan sanasodan, koska tutkijat pitivät selvitystä yksipuolisena tiiviin rakentamisen puolustuspuheenvuorona.

Lue lisää: Helsingin tiivistämisestä syttyi sanasota: Tutkija vaatii virkamiehille potkuja

Lue lisää: Selvitys: Pientaloja rakentamalla voidaan ratkaista kaupunkien ongelmia

Sim ottaa kantaa erityisesti siihen, miten pitäisi rakentaa, jos rakennetaan kaupunkimaisesti.

Helsinki on nuorempi kaupunki kuin Kööpenhamina. Siksi täällä on vähemmän vanhoja umpikortteleita. Niitä kuitenkin on Etelä-Helsingissä, Töölössä, Katajanokalla, Kruununhaassa, Kalliossa ja Vallilassa.

Arkkitehti innostuu kehumaan vuosina 1890–1930 rakennettuja jugend- ja uusklassisia asuinkortteleita. Niissä on hänestä inhimillinen tunnelma, joka syntyy huolellisesti toteutetuista yksityiskohdista ja kadunkulmaa korostavista torneista, erkkereistä sekä porttikäytävistä. Kivijalkakaupat ja kahvilat elävöittävät katuja.

”Tiivistä mutta inhimillistä ympäristöä!”

Sim kehottaa Helsinkiä paneutumaan kantakaupungin kortteleiden ja pihojen kunnostamiseen.

”Miettikääpä, voisiko kaupunki aloittaa Viherpiha-ohjelman niin kuin Kööpenhaminassa on tehty ja näin saatu vihreitä keitaita takapihoille.”

Jo viime vuosituhannella Kööpenhaminan kaupunki alkoi myöntää vuokrataloille ja taloyhtiöille avustusta sekä opastusta piharemontteihin. Nämä sitoutuivat puolestaan pihojen ylläpitoon kunnostuksen jälkeen.

”Hanke on lisännyt lapsiperheiden muuttoa kaupunkiin. Elämänkaareen ei enää kuulu muutto ympäristökuntiin pikkulapsivaiheessa ja paluu kaupunkiin, kun lapset ovat teinejä”, David Sim kertoo.

Kööpenhamina, Malmö ja moni muukin pohjoismainen kaupunki on kaavoittanut myös paljon uusia umpikortteleita.

”Helsinkikin voi valita! Samankokoiselle tontille on monta vaihtoehtoa rakentaa, kuten kolme 18–19-kerroksista tornitaloa, kaksi valtavaa 14-kerroksista lamellitaloa, 6–7-kerroksinen jättikortteli tai sitten neljä pienimuotoista nelikerroksista umpikorttelia. Kaikkiin mahtuu saman verran asukkaita!”

Toki Helsinkiin on tehtykin paljon umpikortteleita myös uusille asuinalueille. Mutta myös esimerkiksi tornitalot ovat olleet viime aikoina kovassa huudossa.

David Sim viittaa Turkuun, joka teki pari vuotta sitten valintansa. Kun Senaatti-kiinteistöt luopuu armeijalle kuuluneesta Heikkilän harjoitusalueesta, kaupunki kaavoittaa tähän uuteen Pihlajaniemen kaupunginosaan 5 000 asukkaalle monimuotoisia umpikortteleita.

Kortteleissa yksittäisten talojen korkeus vaihtelee. Pohjoisella kulmalla korttelit ovat korkeampia, jotta syntyy aurinkoista sisäpihaa. Jopa muutama kaupunkipientalo aiotaan rakentaa pihalle. Kadun varrelle on tulossa tavallista enemmän kivijalkakauppoja niin että monenlaisia palveluja on lähellä ja arki helpottuu.

Samantyyppistä uutta kaupunkia David Sim on ollut suunnittelemassa myös kotimaansa Skotlannin ylämaille. Tästä projektista hän ei ehdi kertoa enempää, sillä lento Wienin kautta Romaniaan lähtee.

Bukarestissa on hänen teoksensa seuraava julkistamistilaisuus.

Asukkaat Silva Lehtonen ja Hannu Havas ihastelevat syksyn tunnelmaa pihalla. Hannu Havas on kasvattanut kaksi kolmikymppistä poikaansa Kalliossa. Opiskelija Silva Lehtonen on asunut talossa vuokralla neljä vuotta: ”Korona-aikana oleilimme ja grillailimme ystävien kanssa usein pihalla.”

Monet umpikorttelipihat ovat pysäköintipaikkoina

Kun Kallion Papinkujalle vuonna 1955–57 rakennettiin kaksi kerrostaloa, suunnittelusta vastanneet arkkitehdit Maija Johansson ja Esko Tuompo olivat aikaansa edellä. Talojen väliin istutettiin kaksi vaahteraa ja japanilaistyylisiä pensaita. Kadun varteen rakennettiin autotallit suojaamaan pihaa melulta.

”Minulle on itsestään selvää, että asuminen ei rajoitu vaan asuntoon vaan sen olennainen osa on piha, jonka avulla syntyy yhteisöllisyys”, kertoo taloyhtiön hallituksen jäsen Hannu Havas.

Töölössä kasvanut Havas on itsekin arkkitehti. Hän ihastui japanilaistyyliseen pihaan ja osti taloyhtiöstä asunnon, kun hänen nuorempi poikansa syntyi.

Juuri poikkeukselliseen pihaan jäi koukkuun myös Elina Espo, hänkin hallituksen jäsen.

”Täällä on helppo asua ja liikkua. Koulu on lähellä, samoin isovanhemmat. Olemme jo neljännen polven kalliolaisia.”

Hannu Havas tuntee kantakaupungin korttelit, sillä hän teki työuransa Helsingin kaupungin rakennusvalvonnassa.

”Umpikortteleissa on pohjaton potentiaali lisätä asukkaiden asumisviihtyisyyttä. Hyviä esimerkkejäkin on siellä täällä, vaikkapa nyt Urheilukadun ja Mannerheimintien väliset suurkorttelit.”

Monet umpikorttelipihat ovat kuitenkin täynnä autoja ja aitoja.

”Jotta pihat saataisiin asukkaiden käyttöön, pitää tietysti ratkaista kantakaupungin paikoitusongelmat. Ratkeaisiko se uusilla parkkihalleilla?” Havas sanoo.