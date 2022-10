Helsingin johtavat poliitikot ovat saaneet pormestari Juhana Vartiaiselta viisi vaihtoehtoa koulujen ja päiväkotien rahoitukseksi ensi vuonna.

Helsingin johtavat poliitikot ovat saaneet osana ensi vuoden budjettineuvotteluja viisi vaihtoehtoa, joilla voisi selättää kouluja ja päiväkoteja ensi vuonna uhkaavan rahoituskriisin.

Tuoreiden laskelmien perusteella poliitikoilla on myös runsaat kymmenen miljoonaa euroa ennakoitua enemmän rahaa jaettavana kaupungin menoihin.

HS on nähnyt pormestari Juhana Vartiaisen (kok) poliittisille ryhmille jakaman pohja-aineiston, jossa esitellään vaihtoehtoja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (kasko) rahoituksen korjaamiseksi.

Yksi vaihtoehdoista tosin jättäisi koulut ja päiväkodit ilman lisärahaa ja toinen veisi toimialalta noin 1,5 miljoonaa euroa.

Maanantaina alkaneet Helsingin budjettineuvottelut tiivistyvät viikonloppua kohti. Toisin kuin ennen Vartiaisen aikaa oli totuttu, pormestari ei tänä vuonna enää koonnut poliittisille ryhmille perinteistä paksua budjettiesitystä.

Vaillinaisen tiedon perusteella toimiminen on närkästyttänyt muiden suurimpien poliittisten ryhmien johtajia.

Maanantaina ryhmille kuitenkin esiteltiin materiaalia, jonka osa HS:n näkemät koulujen ja päiväkotien rahoitusmallit ovat.

Aloitetaan siitä, että Helsingillä onkin nyt ennakoitua enemmän rahaa käytössään.

Viimeisten laskelmien jälkeen käytettävissä olevan rahan määrä on kasvanut.

Lukujen tarkistuksen jälkeen lisää jaettavaa on lopulta noin 6,243 miljoonaa euroa, ja sitä kutsutaan budjettimateriaalissa ”liikkumavaraksi”. Liikkumavara on syntynyt osittain poliittisella päätöksellä sallia sovittujen menojen kasvu, sekä indeksiin sidotusta hintojen noususta.

Helsingissä neuvotellaan tällä viikolla päiväkotien ja koulujen ensi vuoden rahoituksesta.

Viikonloppuna poliitikkojen on siis määrä päättää kaupungin ensi vuoden rahankäytöstä. Koulujen ja päiväkotien rahoittaminen on korkealla poliitikkojen arvojärjestyksessä.

Jo syyskuussa tuli julki, että ilman lisärahoitusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa odottaisivat noin 17 miljoonan euron leikkaukset. Usea poliitikko on jo ehtinyt tyrmätä aikeet säästää kouluista ja päiväkodeista. Säästötarpeita on perusteltu inflaatiolla ja kasvavilla vuokrakuluilla.

Koulujen ja päiväkotien menot kuitenkin kasvavat huomattavasti nopeammin kuin kaupungin muiden toimialojen. Aiemmin syksyllä näytti siltä, että toimialan budjetti olisi kasvamassa 1,382 miljardiin euroon eli kasvua olisi 45,7 miljoonaa euroa verrattuna kuluvan vuoden budjettiin.

Lisää rahaa tarvittaisiin palkkoihin, hintojen nousuun, tilojen vuokriin, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksiin ja muihin velvoitteisiin. Lisäksi lapsia ja nuoria on ensi vuonna arviolta 720 enemmän kuin tänä vuonna.

Kaupungin omien rahojen lisäksi helsinkiläisiin kouluihin ja päiväkoteihin on ensi vuonna käytettävissä noin 17 miljoonaa euroa valtion maksamaa tukea koronasta toipumiseen.

HS:n näkemässä materiaalissa on viisi vaihtoehtoa, miten kouluille ja päiväkodeille jaettaisiin rahaa.

Malleissa on esillä kaksi rahapottia. On uusien laskelmien ja lautakuntien aiemmin syksyllä jättämien budjettiesitysten välinen ”liikkumavara”, joka on siis 6,243 miljoonaa euroa.

Ja sitten on ”lisäliikkumavara” 4,493 miljoonaa euroa. Siis koko kaupungin rahankäytössä yhteensä 10,736 miljoonaa euroa.

”Lisäliikkumavara” on budjetin muista kohdista nipistettävissä oleva potti. Se kertyisi materiaalin mukaan kaupunginhallituksen avustuksiin liittyvien toimintamenojen pienentämisestä (0,2 miljoonaa euroa), keskitetyn hanketoiminnan toimintakatteen heikentämisestä (1,0 miljoonaa euroa) ja toimintakatteen kasvattamisesta asuntotuotannossa (3,293 miljoonaa euroa).

Vaihtoehto 1: ei lisärahaa kouluille ja päiväkodeille

Vaihtoehdossa liikkumavara 6,243 miljoonaa euroa jaettaisiin kaupunginkansliaan, kaupunkirakenteeseen sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Perusteluna on, että ”kaskon talousarvioehdotukseen sisältyi muita korkeampi menokasvu”.

Vaihtoehto 2: kouluille ja päiväkodeille 4,58 miljoonaa lisärahaa

Vaihtoehdossa liikkumavara eli 6,243 miljoonaa euroa on jaettu aineistossa merkittävimmiksi tarvitsijoiksi arvioitujen eli kaupunginkanslian, kaskon, kaupunkirakenteen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan kesken samassa suhteessa kuin määrärahat olivat tämän vuoden budjetissa.

Kaskon osuus olisi 4,58 miljoonaa lisäeuroa.

Vaihtoehto 3: Kouluista ja päiväkodeista vietäisiin 1,5 miljoonaa euroa

Vaihtoehdossa menojen kasvu tasattaisiin neljän tarvitsijan kesken. Koska kaskon menot kasvavat muita kohteita enemmän, kaskosta vähennettäisiinkin 1,517 miljoonaa euroa.

Muiden kolmen pääkohteen, eli kaupunginkanslian, kaupunkirakenteen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan, kesken siis tulisi jaettavaksi 7,76 miljoonaa euroa, kun 6,243 miljoonaan euroon lisättäisiin kaskolta vähennettävä runsas 1,5 miljoonaa euroa.

Vaihtoehto 4: Koulut ja päiväkodit saisivat 6,836 miljoonaa lisää

Vaihtoehdossa otetaan käyttöön myös aineistossa ”lisäliikkumavaraksi” nimetty potti. Siksi kouluille ja päiväkodeille olisi mahdollista jakaa enemmän kuin ”liikkumavaran” mahdollistama lisärahoitus.

Tässä vaihtoehdossa kasko saisi 6,836 miljoonaa euroa lisää.

Alkuperäisestä noin 17 miljoonan euron säästötarpeesta jäisi tässä vaihtoehdossa vielä 10 miljoonan euron säästötarve. Budjettimateriaalissa todetaan, että ero kuitenkin olisi katettavissa neuvotteluissa.

Vaihtoehto 5: Runsaan 10 miljoonan euron potista päätetään neuvotteluissa

Vaihtoehto antaa johtaville poliitikoille mahdollisuuden neuvotella itse, miten ”liikkumavara” ja ”lisäliikkumavara” eli yhteensä noin 10,736 miljoonaa euroa käytetään.