Mies siirsi vuosien ajan marsalkka Mannerheimin muistoa vaalineen seuran rahaa omille tileilleen.

Marsalkka C. G. E. Mannerheimin muistoksi perustetun yhdistyksen rahastonhoitaja kavalsi yhdistykseltä yhteensä lähes 120 000 euroa vuosien 2011 ja 2017 välillä.

Champion of Liberty ry:n entinen rahastonhoitaja, nykyään 77-vuotias mies, tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies oli tekoaikana ollut ainoa, jolla on pääsy yhdistyksen tileille. Hän oli lähes seitsemän vuoden aikana siirtänyt yhdistyksen varoja kahdelta eri tililtä muun muassa henkilökohtaisille pankkitileilleen ja nostanut niitä käteiseksi.

Miehen tiliotteista ilmeni, että hänen oman tilin saldonsa on ollut nolla tai lähellä nollaa ennen yhdistyksen varojen siirtämistä. Varoilla oli tehty suorituksia myös esimerkiksi perintätoimistolle.

Champion of Liberty on perustettu vuonna 2000 ja sen tarkoitus on edistää Mannerheimin elämäntyön tuntemusta. Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia sekä julkaisee ja tilaa Mannerheimin elämää koskevia artikkeleita ja käsikirjoituksia.

Vuoden 2018 alussa yhdistykselle selvisi, että se on varaton. Ensin rahastonhoitaja oli yhdistyksen edustajan mukaan kertonut, että varat olivat tallessa tileillä, joilla on parempi tuotto.

Koska yhdistyksen tili oli tyhjä, hallituksen jäsenet joutuivat maksamaan yhdistyksen laskuja omilla varoillaan.

Oikeudessa mies tunnusti menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla eli siirtäneensä rahoja muun muassa omille tileilleen. Hänellä ei puolustuksen mukaan kuitenkaan ole ollut rikollista tarkoitusta ja hänellä on ollut tarkoitus palauttaa varat.

Vuositasolla tehdyt tilisiirrot vaihtelivat reilusta 900 eurosta enimmillään yli 39 000 euroon.

Miehellä todettiin vuoden 2017 alussa Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava dementia, eikä häneltä enää oikeudenkäynnissä saatu motiivia tai vastausta siihen, mihin kaikki rahat olivat menneet.

Mies oli koulutukseltaan juristi, joten hänen oli kuitenkin käräjäoikeuden mukaan täytynyt jo ennen sairastumistaan ymmärtää, etteivät yhdistyksen varojen siirtäminen ja käyttäminen kuulu hänen rahastonhoitajan tehtävänsä piiriin.

Yhteensä reilun 119 000 euron suuruinen kavallettu summa on käräjäoikeuden mukaan suuri ja miehen menettely on aiheuttanut yhdistykselle erityisen tuntuvaa vahinkoa. Koska mies oli lisäksi ollut yhdistyksessä vastuullisessa asemassa ja syytteen tekoaika on pitkä, käräjäoikeus katsoi teon olevan törkeä.

Rangaistuksen mittaamisessa otettiin huomioon miehen Alzheimerin tautiin liittyvä dementia, sillä hän oli ollut osan tekoajasta sairas. Käräjäoikeus myös katsoi, että mies oli pyrkinyt poistamaan rikoksensa vaikutuksia palauttamalla vuosien varrella osan anastamistaan varoista.

Kuuden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi miehen tulee korvata Champion of Liberty ry:lle taloudellisesta vahingosta reilut 50 000 euroa sekä laskujen maksuviivästyskuluja noin 480 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.