Koko henkilöstö saa 200 euron arvoisen kulttuuri- ja liikuntaedun palkkasotkujen hyvitykseksi.

Palkankorotuksia on luvassa muiden muassa varhaiskasvatuksen työntekijöille ja erityisopettajille.

Helsingin kaupunki korottaa henkilöstön palkkoja niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa. Palkankorotukset ovat keskimäärin 50–200 euroa kuussa.

Palkankorotuksia ohjataan kasvatukseen ja koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jotka ovat jo pitkään kärsineet henkilöstöpulasta.

Korotuksia on luvassa esimerkiksi niissä päiväkodeissa, joissa on ollut vaikeuksia palkata päteviä varhaiskasvattajia.

Lisäksi koko henkilöstö saa myös 200 euron arvoisen kulttuuri- ja liikuntaedun Sarastia-palkkasotkujen hyvityksenä.

Kaupungin palkkakehitysohjelmaan on tämän vuoden budjetissa varattu viisi miljoonaa euroa. Palkkakehitysohjelman mukaisia korotuksia tehdään nyt neljättä kertaa.

Palkkakehitysohjelma nostaa lähes 2 600 henkilön palkkaa. Ohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa.

Kriittisimmät ammattiryhmät on valittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä on kuultu laajasti eri tahoja kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Esimerkiksi päiväkodeista on kartoitettu ne, joilla on ollut eniten vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa ja jotka toimivat alueilla, joilla on riskejä alueelliseen eriarvoistumiseen.

Palkankorotuksia ohjataan päiväkotien erityisavustajille, varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja päiväkodin johtajille.

Korotus myönnetään määräajaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Muissa ammattiryhmissä palkankorotuksia on luvassa muiden muassa lastensuojelun laitoshoidon työntekijöille, nuoriso-ohjaajille, ruokapalveluvastaaville, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille.

Myös erilaisiin arkkitehtitehtäviin kohdennetaan korotuksia.

Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdennetaan kertakorvauksia erikseen määriteltäville lääkäriryhmille, jotta heidät saataisiin sitoutumaan työpaikkaansa.