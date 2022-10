Tekninen vika on katkaissut osittain verkkoyhteydet Espoon pääpoliisiasemalta. Vika vaikuttaa asemalla asiointiin torstain ajan.

Espoon pääpoliisiasemalla henkilökorttien ja passien hakemisessa on ongelmia, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Syynä on tekninen vika, joka on osittain katkaissut verkkoyhteydet Espoon pääpoliisiasemalla Kilossa.

Vian arvioidaan vaikuttavat poliisilaitoksen asiakaspalveluun ainakin torstai-iltapäivän ajan.

Passien ja henkilökorttien hakijat ohjataan pääosin muille poliisiasemille esimerkiksi Kirkkonummelle ja Lohjalle. Espoon pääpoliisiasemalla hakemuksia otetaan vastaan manuaalisesti. Henkilöstö siirtää tiedot sähköiseen järjestelmään verkkoyhteyden palauduttua.

Tilanne rajoittaa osin rikosilmoitusten vastaanottoa ja löytötavaroiden käsittelyä. Poliisi kehottaa ihmisiä saapumaan asemalle vasta perjantaina, jos asia ei ole kiireinen.

Tekninen vika johtuu poliisiaseman remontin yhteydessä tapahtuneesta vahingosta. Vian korjaaminen saattaa kestää useita tunteja.