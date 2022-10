Elokapina esti liikenteen kulun Eduskuntatalon kohdalta kello 17 torstai-iltana. Aktivistit vaativat hallitukselta luontokatoa pysäyttäviä toimia. HS näyttää Ilta-Sanomien suoraa lähetystä.

Elokapina on sulkenut liikenteen Mannerheimintiellä Helsingin keskustassa osana kymmenen päivää kestävää Luontokatokapina-mielenilmausta. Liikenne oli torstaina noin kello puoli kuuden aikaan poikki Eduskuntatalon kohdalta molempiin suuntiin, ja liikenne ohjataan Töölöön päin.

Liikkeen edustaja kertoi etukäteen, että mielenosoittajat aikovat olla paikalla torstai-illan ja olettavat poliisin jossain vaiheessa poistavan aktivisteja paikalta.

Paikan päällä on HS:n toimittaja Roosa Welling, joka arvioi, että paikalla oli noin kello 17.40 ainakin 200 mielenosoittajaa. Hänen mukaansa paikalla on noin 10 poliisiautoa, mutta tunnelma on rauhallinen eikä vastamielenosoittajia näy.

Mielenosoittajat soittavat rumpuja ja huutavat ”lisää metsää suojeluun”.

Elokapina vaatii, että hallitus suojelee koko Suomen pinta-alasta 30 prosenttia sekä kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät. Lisäksi hallituksen tulee liikkeen mukaan säätää metsähakkuita rajoittava laki, jolla hiilinieluja ja hiilivarastoja kasvatetaan.

Elokapinan mielenosoitus Mannerheimintiellä.

Helsingin poliisi kertoi viiden jälkeen viestipalvelu Twitterissä käyvänsä neuvotteluja mielenosoittajien kanssa mielenosoituksen siirtämisestä.

Poliisi ilmoitti etukäteen, ettei Mannerheimintie ole sopiva paikka mielenosoituksen järjestämiseen. Poliisin mukaan torstain mielenosoituksesta saattaa aiheutua merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa Helsingin keskustassa.

Poliisi ei kuitenkaan lähde arvioimaan, kauanko liikennehaitta keskustassa tulee kestämään, ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kommentoi torstaina.

”Jos haluaa valistuneen arvauksen liikennehaitan kestosta, voi katsoa viime vuosien uutisia vastaavista mielenosoituksista. Olettaisin, että samalla kaavalla mennään, mutta se on kiinni järjestäjistä”, Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan poliisin resursseja sitovat torstaina myös HJK:n Taka-Töölössä pelattava Eurooppa-liigan ottelu.

Lisäksi poliisi on varautunut vastamielenosoituksiin. Heinosen mukaan sellaisista ei ole etukäteen tehty virallisia ilmoituksia mutta paikan päälläkin tehty ilmoitus on pätevä.

Poliisin neuvottelijoita Elokapinan mielenosoituksessa torstaina.

”Useinhan yksittäiset ihmiset ovat kertoneet mielipiteensä mielenosoituksen tavasta. Illalla nähdään, kuinka paljon huomiota se vetää puoleensa.”

Poliisi on kertonut pyrkivänsä ensisijaisesti neuvottelemaan järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Mahdollinen mielenosoituksen keskeyttäminen ja päättäminen arvioidaan tilannekohtaisesti.

Aiempina vuosina poliisi on esimerkiksi kantanut Elokapinan mielenosoittajia pois Mannerheimintieltä. Heinosen mukaan vastaava keino ei ole tälläkään kertaa poissuljettu.

”Itse jaksan aina lapsekkaasti uskoa, että kaikki menee hyvin. Mutta jos mielenosoittajien toiminta ei poikkee aiemmasta miksi poliisikaan muuttaisi toimintatapaansa”, Heinonen sanoo.

Myös Helsingin seudun liikenne (HSL) on varautunut illan mielenosoitukseen. Tarvittaessa bussit ja ratikat ohjataan kulkemaan Töölön kautta, kertoo viestinnän päivystäjä Joona Packalén.

”Tällaisiin tilanteisiin on muodostunut varsin vakiintunut toimintatapa, vaikka tokihan emme voi vielä tietää tarkkaa ajankohtaa tai tilannetta. Tilanteen ja viranomaisten tietojen perusteella sitten sovelletaan”, hän sanoo.