Entinen rikollisjengiläinen pelkää, että jonain päivänä Suomen tilanne voi olla jopa pahempi kuin Ruotsissa. Miika Mehmet on nähnyt, kuinka moderneihin katujengeihin päädytään kaikista yhteiskuntaluokista.

Jos Miika Mehmetillä olisi vain minuutti aikaa, mitä hän sanoisi?

”Haluaisin sanoa, että meillä on katujengejä ja tämä on koko yhteiskunnan ongelma. Kaikkien on puututtava siihen, emmekä voi vain seurata sivusta”, Mehmet sanoo.

Onneksi aikaa on enemmän kuin minuutti, sillä jengien maailman tarkkaan tuntevan Mehmetin näkemyksiä tilanteesta on ajankohtaista kuunnella.