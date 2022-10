Helsingin kaupungin palkkasotku on johtanut omituiseen tilanteeseen: Opettaja käyttää työaikaansa omien saataviensa karhuamiseen.

Helsingin kaupungin palkkasotku on ajanut työntekijöitä yhä kummallisempiin tilanteisiin.

Eräs opettaja kertoo HS:lle kuinka maksamatta jäänyt palkka ja sen työläs selvittäminen on aiheuttanut paitsi valtavaa stressiä myös jatkuvaa selvitystä työajan puitteissa. Opettaja kertoo harkinneensa sairasloman hakemista asian aiheuttaman ahdistuksen vuoksi.

Helsinki on edelleen velkaa opettajalle tuhansia euroja. Asiaa hän selvittää lähinnä työajallaan.

”Olen joutunut pyytämään esihenkilöltäni joustoa työtehtäviini sekä mahdollisuutta hoitaa yhteyttä asiakaspalveluun työajalla, koska olen sidottu opetustyöhön melkein koko sen ajan, kun asiakaspalvelu ylipäätään on auki.”

Opettaja kertoo, että hänen taloutensa ei kestä enää uutta palkkavirhettä.

”Minulla oli juuri sen verran säästöjä, että kestin ensimmäisen osuman ottamatta velkaa, mutta toisesta mahdollisesta palkkavirheestä en enää selviä.”

Helsingin kaupunki ei tuoreimpien tietojen mukaan ole onnistunut ratkaisemaan palkkasotkuaan vieläkään. Jälleen syyskuun lopussa yli 3 600 ihmisen palkoissa oli virheitä. Ongelmat ovat jatkuneet jo puoli vuotta. Laajat palkanmaksuongelmat alkoivat uuden Sarastia-järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Yli tuhat ihmistä oli saanut liikaa palkkaa ja 66 ihmistä oli jäänyt kokonaan ilman palkkojaan.

Lokakuussa kaupunki kertoi antavansa koko henkilöstölle 200 euron arvoisen kulttuuri- ja liikuntaedun palkkasotkujen hyvityksenä.

Helsingin kotihoidossa työskentelevän Tarja Laamasen viimeisestä palkasta on saamatta noin 2 000 euroa.

Palkka ei jäänyt kokonaan maksamatta, joten hänen tilannettaan ei ratkota nopeutetusti. Kaupunki on luvannut hoitaa kokonaan palkatta jääneiden maksut kuntoon kahden vuorokauden aikana ilmoituksesta.

Laamanen on pohtinut irtisanoutumista palkkaongelmien vuoksi, eikä hän ole ainoa.

”Ennen meidän osastolla oli 43 ihmistä, nyt meitä on seitsemän. Tuolla on pitänyt ainoastaan se, että sairastuessa yksityiseltä ei keikkatyöntekijä saa sairaspalkkaa. Mutta mitä järkeä tuolla on olla rukoilemassa, että palkka maksettaisiin”, Laamanen sanoo.

Turhautuneita äänenpainoja on muitakin.

”Huhtikuusta lähtien kaikki palkat ovat olleet reilusti myöhässä. Virheitä ollut lähes jokaisessa palkassa. Pyynnöstä virheitä on sitten kyllä korjattu, mutta on uuvuttavaa pitää koko ajan silmällä että tehdyt työvuorot tulevat maksetuiksi. Jokainen palkkalaskelma on itse tarkistettava ja ilmoitettava virheistä”, kertoo kotihoidossa työskentelevä vastaaja.

Opettajana työskentelevä Maisa Rajamäki-Kukkonen on siitä onnellisessa asemassa, että hän on saanut palkkasaatavansa ilman ongelmia.

Sen sijaan kaupungin palkanmaksu on korjannut hänelle maksettua lisää. Ensin lisä maksettiin elokuun palkassa, sitten se veloitettiin pois virheenä ja nyt se on tulossa uudestaan maksuun lokakuun palkassa.

”Sen sijaan että aikaa käytettäisiin siihen että korjattaisiin palkkoja, niin korjataan viiden kympin summaa edestakaisin. En ole pyytänyt mitään korjausta siihen asiaan”, Rajamäki-Kukkonen kertoo.

