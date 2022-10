Lokakuussa uutta sähkösopimusta solmivat joutuvat varautumaan yli 30 sentin kilowattituntihintoihin. Hinta on kaksinkertainen alkuvuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla asuu kuitenkin joitain onnekkaita, jotka maksavat sähköstään jopa alle viisi senttiä kilowattitunnilta.

HS kysyi lukijoilta, miltä huomattavan halpa sähkösopimus tuntuu aikoina, jolloin suurin osa kansalaisista joutuu pohtimaan sähkön kulutustaan.

Lähes 200 lukijaa kertoi sähkösopimuksistaan. Edullisimmillaan sähköstä maksettiin 3,9 c/kWh. Monet pitivät vielä kymmenenkin sentin kilowattituntihintaa huokeana.

Noin 85 prosenttia vastaajista aikoi edullisesta sähkölaskusta huolimatta säännöstellä omaa sähkönkulutustaan helpottaakseen muiden tilannetta.

Espoolainen Eija Björnholm teki kesällä 2021 muuton yhteydessä sopimuksen, joka paljastui myöhemmin erittäin hyväksi. Björnholm maksaa sähköstään 4,34 c/kWh.

”Koen kyllä olevani onnellisessa asemassa. Solmin sopimuksen määräaikaisena kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Sen lisäksi sopimuksessa on pykälä, että hintaa ei voi nostaa”, Björnholm kertoo.

Toisaalta sähkön hinnalla ei ole suurta vaikutusta Björnholmin elämään vaikka se hieman nousisi: Hän kertoo olleensa aina tiedostava sähkönkäyttäjä ja kuluttavansa sitä vähän. Muuton yhteydessä kodinkoneet vaihtuivat uusiin, kodin lämmön talteenottojärjestelmät ovat kunnossa ja valaistus on toteutettu ledivaloin.

”Seuraan sähkön kulutusta enkä tuhlaa, mutta kävin nyt katsomassa neuvot, miten voisi kuluttaa vieläkin vähemmän”, Björnholm kertoo.

Björnholmia jännittää hieman, millainen sopimus on tarjolla nykyisen päättyessä ensi kesänä. Hän on kuitenkin luottavainen, että hintojen nousu loivenee kesään mennessä.

Monella vastaajalla edullisen sähkösopimuksen taustalla oli oikeaan aikaan solmittu määräaikainen sopimus.

Sellainen on myös helsinkiläisellä Kukka Tommilalla, joka saa vuodenvaihteeseen asti sähkönsä hintaan 4,79 c/kWh.

”Sopimus tehtiin aikoinaan todella hyvään ajankohtaan kahdeksi vuodeksi ja nyt varaudumme siihen, että ensi vuoden alkupuolella hinta nousee radikaalisti”, Tommila sanoo.

Vaikka Tommilan kotona sähkönhinnasta ei tarvitse huolehtia, on Tommilan mukaan tilanne tullut selväksi lehtien otsikoista ja esimerkiksi Facebookissa sähköautoilijoiden keskusteluryhmästä. Julkinen keskustelu on saanut myös Tommilan pohtimaan kulutustapojaan: vaikka se ei näy omassa sähkölaskussa, kaikki voivat toiminnallaan vaikuttaa kokonaiskulutukseen.

Tommilan taloudessa se on tarkoittanut etenkin sähköauton latauksen siirtämistä yöaikaan.

”Miksi ihmeessä emme tekisi omaa osaamme? Ei ollut iso vaiva ohjelmoida latausta yön tunneille”, Tommila sanoo.

Moni vastaaja kertoi seuraavansa sähkönkulutustaan ja pyrkivänsä sen vähentämiseen siitäkin huolimatta, että sillä ei ole suoraa vaikutusta omaan sähkölaskuun.

Vaikka sähkö on minulle ”halpaa”, niin ”harjoittelen” tämän talven sitä, että luultavasti tämän sopimuksen loppuessa on vain pörssisähkösopimuksia tarjolla: kaikki sähköpatterit ja lattialämmitystermostaatit sekä ilmalämpöpumppu on uusittu. Seuraavana harjoituksena on rakentaa automatisoitu ohjaus sääennusteen ja pörssisähkön funktiona.