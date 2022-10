Perjantai-iltainen kaahaustapaus Helsingin kantakaupungissa oli poliisin mukaan poikkeuksellinen. Yleensä kiihdyttelyä harrastetaan keskustan ulkopuolella.

Ylikomisario Dennis Pasterstein kertoi perjantai-iltana Twitter-tilillään Herne­saaressa tapahtuneesta kaahailusta, jossa kaksi autoilijaa ajoivat yli 90 kilometrin tuntinopeudella alueella, jonka nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Poliisi kirjasi Hernesaaren rannassa kaksi ilmoitusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kuljettajat menettivät myös välittömästi ajokorttinsa.

Komisario Ismo Juvonen Helsingin poliisista kertoo, että yleensä tämänkaltaista kiihdyttelyä tapahtuu keskustan ulkopuolella. Hän nostaa esiin isot väylät, kuten Itäväylän ja Hämeenlinnan moottoritien. Sen lisäksi kaahailua on harrastettu Malmin lentokentän kaltaisilla alueilla, jonne autoilla ei pitäisi olla lainkaan asiaa.

Keskustan alueella, jossa on 30 km/h nopeusrajoitus, on yleensä hidastetöyssyt, jotka estävät perjantaina tapahtuneen kaltaisen kiihdyttelyn. Juvosen mukaan keskustassa, joka on vanhaa, tiivisti rakennettua aluetta, on ”miltei mahdotonta” ajaa niin suurella ylinopeudella kuin perjantaina.

Kovin usein ei perjantain kaltaista kaahausta Juvosen mukaan tule muutenkaan vastaan.

”Yleensä näistä tulee tieto kansalaisten ilmoitusten välityksellä. Kaaharit ovat oppineet välttelemään alueita, joilla on poliisin automaattista liikennevalvontaa”, Juvonen sanoo.

Hernesaaren kaahaajilla kävi huono tuuri, sillä perjantaina poliisi oli Hernesaaressa tekemässä nopeusvalvontaa.