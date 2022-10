Rokotukset riskiryhmäläisille alkavat huomenna tiistaina.

ApinarokkooN aletaan tarjota rokotusta ajanvarauksella Helsingin Jätkäsaaren rokotuspisteellä ja Hivpointissa Kalasatamassa. Rokotteen voi saada 18 vuotta täyttänyt, joilla on suurin riski saada apinarokkotartunta.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti. Tartuntoja on todettu etenkin miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa.

Riskiryhmiä ovat Hivin ennaltaehkäisevää eli prep-lääkitystä käyttävät miehet ja prep-hoitoon jonottavat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa sekä hiv-tartunnan saaneet miehet, joilla on seksiä miesten kanssa ja joilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita seksikumppaneita.

Lisäksi riskiryhmään lasketaan miehet, joilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita miespuolisia seksikumppaneita sekä vähintään yksi seuraavista: ryhmäseksiä, todettu seksitauti, vierailu kotimaassa tai ulkomailla paikoissa, joissa ollut miesten välistä seksiä tai osallistuminen kotimaassa tai ulkomailla tapahtumiin, joissa ollut miesten välistä seksiä.

Rokotteen saa henkilöllisyystodistuksella huomisesta 11. lokakuuta alkaen. Rokotteena käytetään Jynneos-valmistetta. Rokotukset ovat maksuttomia.

Rokotusaika varataan puhelimitse numerosta 09 310 46300 (Jätkäsaari) tai verkossa hivpoint.fi (Kalasatama).