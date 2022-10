Palkankorotuksia perustellaan työn kuormittavuuden lisääntymisellä.

Espoon kaupunki korottaa päiväkotien johtajien palkkoja. Päätöksen perusteena on kaupungin mukaan se, että varhaiskasvatusyksiköiden johtajien palkkaus on jäänyt jälkeen tehtävien vaativuuden kehityksestä ja työn kuormittavuus on lisääntynyt.

Korotukset koskevat suomen- ja ruotsinkielisten päiväkotien johtoa.

Palkankorotuksilla halutaan myös lisätä työn houkuttavuutta ja henkilöstön saatavuutta alalle.

”Haluamme ottaa aktiivisesti käyttöön keinoja, joilla tilannetta saataisiin parannettua”, sanoo kasvun ja oppimisen toimialan johtaja Harri Rinta-aho.

Viime elokuussa Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa alettiin myös maksaa määräaikaista kannustuslisää noin 300 varhaiskasvatuksen työntekijälle. Lisä suunnattiin erityisesti niihin päiväkoteihin, joissa oli ollut haasteita täyttää avoimia työpaikkoja.

Kannustuslisää maksetaan alkaen 160 euroa/kk tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 31.7.2023 saakka. Lisän parissa on soveltuvan koulutuksen omaavia varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia.

Lisää maksetaan myös päiväkotien johtajille, kieli- ja kulttuuriopettajille, laaja-alaisille varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä lastenhoitajan varahenkilöille, jotka työskentelevät vähintään 50 prosenttia työajasta valintakriteerit täyttävissä päiväkodeissa.

