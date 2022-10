Helsingin leikkipuistojen sulku jatkuu: Osa koululaisista on yksin tuntikausia koulun jälkeen

Helsingin puistojen sulun vuoksi osa perheistä on tehnyt merkittäviä ratkaisuja: Heli Nyholm otti lopputilin.

Helsingin suljetut leikkipuistot hankaloittavat monien perheiden arkea.

Helsingin syksyllä suljettujen kahdeksantoista leikkipuiston ja kahden perhetalon sulkua jatketaan HS:n tietojen mukaan kolmella viikolla, 11. marraskuuta saakka.

Puistoja suljettiin, koska työntekijöitä tarvitaan päiväkoteihin hätäavuksi samoin kuin vuoden alussa.

Lue lisää: Helsingin leikkipuistojen sulkua jatketaan

HS:n kyselyyn vastanneet vanhemmat kertovat sulun haitanneen paljon varsinkin pienten koululaisten perheiden arkea, kun tietoa on tullut viime tingassa ja tipoittain.

Osalla perheistä ei ole mitään hoitopaikkaa pienelle koululaiselle koulun jälkeen. Alimmilla koululuokilla koulupäivät ovat verrattain lyhyitä.

Lapsi saattaa haahuilla iltapäivän pitkät tunnit yksin ja soitella vanhemmille itkuisia puheluita.

”Monena päivänä iPad toimi lapsenvahtina”, kuvailee kuusivuotiaan ja erityistä tukea tarvitsevan ekaluokkalaisen äiti Minttu Mononen.

Hän kertoo yrittäneensä puolisonsa kanssa useimpina päivinä järjestää jonkun lapsensa seuraksi. Jos muu ei ole auttanut, hän on lyhentänyt pakosta omaa työpäiväänsä päiväkodissa.

OsALle eka- ja tokaluokkalaisista on haettu paikkaa iltapäiviksi koulujen tiloihin tai avoinna olevaan toiseen leikkipuistoon.

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi kertoo, että noin sadalle uudelle lapselle on myönnetty paikka perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan syys-lokakuun aikana.

Hakemuksia kannattaa edelleen laittaa.

HS:n kyselyssä vanhemmat kertovat, että tämäkin on usein ollut lapselle harmi. On jouduttu kulkemaan pitkiä matkoja, tai pienen koululaisen on kesken koulunaloitushässäkän pitänyt totutella vielä uusiin paikkoihin ja ihmisiin.

Toisekseen kaikille perheille tällaista mahdollisuutta ei pystytä tarjoamaan.

”Olen todella harmissani heidän puolestaan, tämä ei ole kenenkään tahtotila. Avoin toiminta leikkipuistoissa ei kuitenkaan ole lakisääteistä toimintaa ja meidän täytyy tässä tilanteessa ohjata työntekijöitä lakisääteiseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa”, Kemppi sanoo.

Toisilla isovanhemmat ovat apuna tai vanhemmat pystyvät tekemään etätöitä. Osa kertoo lyhentäneensä työpäiviä, vaikka se pienituloisella perheellä kirpaiseekin.

Kyselyyn on vastannut myös useita vanhempia, jotka ovat joutuneet ottamaan enemmän palkatonta vapaata tai jopa irtisanoutumaan.

”Opiskelevana yksinhuoltajana jouduin irtisanoutumaan määräaikaisesta työsuhteestani sekä kieltäytymään toisesta tarjotusta työstä. Neljän tunnin yksinolo koulun jälkeen ei vaan onnistu”, kuvailee Heli Nyholm.

Puistojen sulkeminen koskettaa tietenkin myös pienten lasten perheitä, joiden oma lähipuisto ei nyt tarjoa toimintaa vauvaperheille tai leikkitoiminnan kerhoja.

”Olen kotiäitinä nauttinut siitä, että Helsingissä oloa ei tarvitse tuntea yksinäiseksi, kun puistosta löytyy vertaistukea ja seuraa. Olen päätökseen niin pettynyt, että paljasjalkaisena helsinkiläisenä nyt olen valmis muuttamaan pois pääkaupungista”, kirjoittaa kolmevuotiaan äiti Saara Kainulainen.

HS:n kyselyyn tuli 34 vastausta. Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että nimenomaan perheiden ilmaispalveluista Helsingin kuuluukin säästää.

”Kaikenikäiset ihmiset tarvitsevat kohtaamisia ja mielekästä tekemistä. Jos tämä viedään vanhemmilta ja vauvoilla pois, on sillä isoja vaikutuksia”, kirjoittaa sen sijaan yksi leikkipuistosta päiväkotiin vastoin tahtoaan siirretty. Hänen nimensä on toimituksen tiedossa.

Fakta Nämä puistot ovat kiinni Leikkipuistot Ruoholahti, Lahnalahti, Nuoli, Trumpetti, Ulvila, Viiri, Laurinniitty, Tullinpuomi, Vallila, Kimmo, Torpparinmäki, Salpausselkä, Unikko, Kurranummi, Rudolf, Tuorinniemi, Puuskakulma ja Mellunmäki

Perhetalot Betania ja Sahrami

Kemppi kertoo, että päiväkotien johtajilta on tullut hyvää palautetta leikkipuistojen työntekijöistä. On ollut helpotus, kun pahimmassa tilanteessa olleisiin ryhmiin on saatu ammattitaitoisia aikuisia, jotka eivät vaihdu joka päivä.

”Tässä tilanteessa en uskalla luvata, että tämä olisi viimeinen kerta, kun leikkipuistoja joudutaan sulkemaan”, hän sanoo.

Hän ehdottaa ratkaisuksi naapuriapua: sovitaan, että joku vanhemmista katsoo muidenkin koululaisten perään kuin omansa.

Lue lisää: Helsingin päiväkodit vajosivat yhä syvempään kriisiin: ”Ei ole tarjota muuta kuin tilat”

Lue lisää: Helsinki siirsi päiväkoteihin hätäavuksi aivan muiden alojen ammattilaisia – Näin kiireinen lastenhoitotyö sujuu Pauli Saariselta