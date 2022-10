Arvoasuntojen välittäjän mukaan ultrarikkaiden kauppa käy kuten ennenkin. Markkinoille on Nato-prosessin myötä tullut uusia asiakkaita.

Omasta hiekkarannasta, ulkouima-altaasta ja höyrysaunasta haaveilee varmasti moni. Helsingin Lauttasaaressa on nyt myynnissä omakotitalo, jossa on nämä kaikki. Mutta ehkä vielä mielenkiintoisempi vetonaula on talon menneisyys.

Omakotitalon suunnitteli nimekäs arkkitehti Viljo Revell kauppaneuvos Eric Tallbergille. Suunnittelutyö alkoi vuonna 1955, ja rakennus valmistui vuotta myöhemmin.

Toisen maailmansodan jälkeen betonielementtitekniikkaa hyödyntämään ryhtynyt Revell tunnetaan myös ”betonibrutalismin” nimenä.

Hän on suunnitellut useita rakennuksia, jotka eivät välttämättä kaikkien silmiä hivele: esimerkiksi Helsingin Makkaratalon ja Pääesikunnan virastotalot sekä Espoon Tapiolan niin sanotut Taskumatti-talot.

Revellin läpimurto oli Lasipalatsi, Palacen talo taas ensimmäisiä kansainvälisen modernismin edustajia Suomessa. Onpa hän suunnitellut myös Toronton kaupungintalon Kanadaan, joskaan arkkitehti ei lopputulosta itse koskaan päässyt näkemään.

Talon yläkerrassa on suuri edustustila. Puupanelointi henkii 1950-luvun nostalgiaa.

Lauttasaaren Katajaharjussa kaupattavassa Villa Tallbergissa voi nähdä jotain samaa kuin nykyisessä Didrichsenin taidemuseossa, joka syntyi niin ikään Revellin kynästä. Molemmat ovat profiililtaan matalia, ja niissä on paljon suuria ikkunoita.

Siinä missä Villa Didrichsen Kuusisaaressa valmistui taidetta keräilevälle pariskunnalle Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenille vuonna 1957, Villa Tallberg rakennettiin Tallbergin yrittäjäperheelle.

Tallbergien yhtiö aloitti rakennustarvikeliikkeenä ja toimii edelleen, tätä nykyä kiinteistösijoitusyhtiönä.

Katajaharjussa sijaitsevaa merenrantataloa myydään nyt 5,7 miljoonalla eurolla.

Rahaa ostajalla pitää olla muutenkin. Vuosittaiset lämmityskustannukset ovat nimittäin yli kymppitonnin ja kiinteistövero vajaan kymppitonnin.

Talossa on muun muassa 440 neliötä, seitsemän huonetta, kolme kylpyhuonetta ja runsaan 3 000 neliön kokoinen tontti rantapaviljonkeineen ja koiratarhoineen.

Vaikka taloa on peruskorjattu ja modernisoitu vuosikymmenien saatossa, myynti-ilmoitus lupailee, että Revellin arkkitehtuuria on remonteissa kunnioitettu.

Helsingin kaupunginmuseon tietojen mukaan rakennuksen sisätiloissa on tehty runsaasti muutoksia vuosina 2000–2001, minkä yhteydessä on purettu kiinteää sisustusta, kuten lasitiiliseiniä ja kattopanelointeja.

Talon kylpyläosastolla on muun muassa höyrysauna, kylpyamme ja poreallas.

Mutta kenelle tällaisen talon hankkiminen on mahdollista?

Taloa välittävä Manna Satuli sanoo, että talon tulevaa omistajaa on vaikea ennustaa. Se kun voi olla edustusasuntoa etsivän yritysjohtajan tai entisen jääkiekkotähden lisäksi yllätyskin.

”Tämä sopii tietysti perheelle, koska tilaa on, mutta ostaja voi olla myös sinkku, jolla on lompakko kunnossa.”

Nykyisin talossa asuu Satulin mukaan ”tavallinen perhe”. Hän pitää Revellin suunnittelua toimivana, sillä asuntopohja sopii monenlaiseen käyttöön: koko yläkerta on yhtenäistä edustustilaa olohuonetta ja keittiötä lukuun ottamatta. Makuuhuoneet ja kylpyläosasto ovat alakerrassa.

Venäläisille talo ei kuitenkaan mene, sillä he ovat kaikonneet Helsingin arvoasuntojen markkinoilta Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan myötä, Satuli sanoo.

Satulin mukaan hänen työnantajallaan Snellman Sotheby’s International Realtyllä ei ole ollut tänä vuonna lainkaan venäläisiä asiakkaita. Yritys on ainoa kansainvälinen arvoasuntoihin keskittynyt ketju Suomessa.

Varakkaiden venäläisten kato ei asuntomarkkinoita hetkauta eikä heidän määränsä ole muutenkaan ollut mitenkään merkittävä, Satuli sanoo.

”Enemmän on tullut muunmaalaisia Nato-hakemuksen myötä. Meillä on keskieurooppalaisia ja amerikkalaisia ostajia, jonkin verran myös Lähi-idästä.”

Satulin mukaan arvoasuntojen kauppa käy yhtä hyvin kuin ennenkin.

”Ultrarikkaat palaavat ostoksille kaupunkien keskustoihin, jossa on tarjolla paljon hyviä kohteita. Arvoasuntojen ostajille korkojen nousu, taantuman uhka ja inflaatio eivät merkitse mitään.”

Villa Tallberg kuvattuna muutama vuosi valmistumisen jälkeen vuonna 1959.

Lue lisää: Helsingin asuntojen hinnat laskevat, eikä muutosta ole näköpiirissä

Lue lisää: Helsingin asuntojen hinnat laskevat: ”Riskit ovat nyt poikkeuksellisen suuret”