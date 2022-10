HS:n tietojen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala säästyi miljoonien leikkauksilta ja pienipalkkaisten toimeentuloa parannetaan.

Helsingin kouluja ja päiväkoteja uhanneita leikkauksia ei HS:n tietojen mukaan toteuteta. Helsingin suurimmat puolueet saivat tiistai-iltana valmiiksi vuotta 2023 koskevat budjettineuvottelut.

Puolueet tiedottavat päätöksistä ensi perjantaina.

Vielä alkusyksystä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, eli pääasiassa varhaiskasvatusta ja kouluja, uhkasi 17 miljoonan euron leikkaukset. Tämä olisi tarkoittanut päiväkoteihin ja kouluihin nykyistäkin vaikeampia aikoja ja tiukkoja säästötalkoita. Budjettineuvotteluissa puolueet löysivät kuitenkin tavan toteuttaa ensi vuoden budjetti niin, että leikkauksiin ei tarvitse turvautua.

Ennen neuvotteluja Helsingin suurimmat poliittiset puolueet, eli kokoomus, vihreät, sdp sekä vasemmisto, nimesivät koulujen ja päiväkodin tilanteen kärkiteemakseen. Toinen keskeinen kysymys oli henkilöstön palkkakehitysohjelma, jonka tavoitteena on nostaa etenkin kaupungin pienipalkkaisimpien työntekijöiden ansioita ja tehdä kaupungista näin houkuttelevampi paikka matalapalkkaisemmille työntekijöille.

Henkilöstövajeesta kärsitään varhaiskasvatuksen lisäksi esimerkiksi palvelualoilla. Yksi syy pulaan on se, että pääkaupungin kalliit elinkustannukset tekevät Helsingistä pienipalkkaisille epähoukuttelevan asuinpaikan.

HS:n tietojen mukaan poliitikot ovat sopineet budjettineuvotteluissa edellisvuotta suuremmasta rahapotista matalapalkkaisille työntekijöille. Viime vuoden neuvotteluissa poliitikot ohjasivat palkkakehitysohjelmaan viisi miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 sote-työntekijät siirtyvät pois kaupungin palkkalistoilta, joten kokonaispotista riittää ainakin periaatteessa suurempi summa yksittäiselle työntekijälle.

Sitä, miten palkankorotukset tullaan kohdentamaan, ei kuitenkaan vielä tiedetä. Kaupunki käy asiasta neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa. Yksi ryhmä, jolle korotuksia on tulossa, on kaikkein matalapalkkaisimmat työntekijät, joiden kuukausipalkka on jopa alle 2 000 euroa.

Ryhmään kuuluu esimerkiksi leikkipuistotyöntekijöitä ja keittiötyöntekijöitä.

