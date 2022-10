Espoossa päiväkotien työntekijöiden puute on alkanut valua perheiden arkeen: vanhempia pyydetään pitämään lapset kotona.

Päiväkotien henkilöstöpula johtaa säännöllisesti tukaliin tai jopa uhkaaviin tilanteisiin Espoossa, kertovat sekä lasten vanhemmat että varhaiskasvatuksen ammattilaiset.

Monella vanhemmalla on kokemuksia siitä, kuinka heitä on kehotettu pitämään lapset kotihoidossa, koska päiväkodissa ei ole riittävästi aikuisia turvaamassa lasten hyvinvointia.

”Näitä tilanteita on ollut pari kolme. Tieto tulee lyhyellä varoajalla, viimeksi viesti tavoitti minut vasta samana aamuna. Onhan se hankalaa, kun töihin pitäisi mennä”, sanoo espoolainen Christian Lammervo.

Lammervo on 2- ja 5-vuotiaiden lasten isä. Hän korostaa, ettei moiti päiväkotia, sillä henkilöstö on ammattitaitoista ja perhe on moneen asiaan tyytyväinen.

”Maksamme päivähoidosta ja oletamme, että se on riittävällä tasolla. Mutta aikuisia on vain liian vähän.”

Vastaavia kokemuksia on monella muullakin espoolaisvanhemmalla.

Tämä kävi ilmi, kun HS uutisoi eilen Espoon kaupungin päätöksestä korottaa varhaiskasvatuksen johtajien palkkoja. Palkankorotusta perusteltiin muun muassa sillä, että se helpottaisi henkilöstöpulaa päiväkodeissa.

Samassa yhteydessä kysyimme vanhemmilta ja ammattilaisilta kokemuksia Espoon varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta. Kyselyyn tuli lukuisia vastauksia vanhemmilta ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilta.

”Aamulla voi tulla tieto, ettei tänään ole lapselle päivähoitoa työntekijäpulan takia. Se aiheuttaa tietysti jäätävän stressin. En ymmärrä, miten vanhempien pitäisi työt hoitaa? Ei sitä esimies kovin kauaa katsele, jos toistuvasti jää kotiin hoitamaan lasta, mutta ei päiväkodin sulku ole myöskään poissaoloperuste”, sanoo kyselyyn vastannut espoolaisäiti.

Äidin mukaan tilanne on jatkunut tukalana pitkään. Sijaisistakin on hänen mukaansa kova pula.

”En usko, että ymmärretään, miten laajat vaikutukset tilanteella on”, äiti sanoo.

”Pitääkö tässä alkaa sujautella seteleitä henkilökunnalle lapsia hoitoon viedessä?”

Miltei identtinen kokemus on toisellakin HS:n haastattelemalla espoolaisäidillä.

”Keskiviikkoiltana kello 19 tuli viesti, että kaikki lapseni päiväkotiryhmän kasvatusvastuulliset aikuiset ovat sairastuneet, ja päiväkoti on kiinni torstain ja perjantain. Ei tuollaisella varoitusajalla saa millään lastenhoitajaa”, äiti kuvailee.

Kyseessä on pieni päiväkoti Espoossa.

Tilanne Espoon päiväkodeissa muuttuu koko ajan huonommaksi, sanoo viisi vuotta varhaiskasvatuksen kiertävänä opettajana toiminut työntekijä.

Syyksi hän näkee juurikin henkilöstöpulan ja sen, ettei päteviä opettajia ja hoitajia saada yrityksistä huolimatta rekrytoitua.

”Jokaisesta päiväkotiyksiköstä, jonka tiedän, puuttuu henkilökuntaa, eli laki ei toteudu. Oman talomme kahdestatoista opettajasta vain kolme on muodollisesti päteviä.”

Varhaiskasvatuksen opettaja on aidosti huolissaan lasten hyvinvoinnista kuormittuneissa päiväkotiryhmissä.

”Työ on lähinnä vahtimista, että kaikki lapset pysyvät hengissä, pedagogista varhaiskasvatusta ei pystytä tarjoamaan. Erityislapset jäävät ilman tukea ja valvontaa ja on karkaamisia, joista kaikki eivät päädy tilastoihin.”

Ammattilainen muun muassa todisti tilannetta, jossa päiväkotiryhmä oli mennyt sisälle mutta kaksi lasta olivat unohtuneet pihalle keskenään.

”He olivat siellä ihan heitteillä. Tilanne ratkesi vasta, kun viereisen koulun henkilökunta havaitsi pihalla olevat lapset ja palautti nämä sisälle.”

Vanhemmille asiasta ei varhaiskasvatuksen opettajan mukaan tiedotettu.

Vaaratilanteista kertoo myös kolmen vuoden ajan Espoossa toiminut varhaiskasvatuksen opettaja.

”Pahimmat tilanteet liittyvät kouluttamattomiin sijaisiin, joista kaikki eivät edes osaa suomea. Virheitä sattuu usein, koska he eivät tunne lapsia. Monesti lapsi on saanut ruokaa, jolle on allerginen.”

Koteihin kaoottinen tilanne ei yleensä välity, varhaiskasvatuksen opettaja sanoo.

”Rehellisesti hävettää kertoa vanhemmille päivittäin, että ’lapsi on syönyt hyvin ja nukkunut’, koska resurssimme eivät ole riittäneet muuhun kuin perusarjesta selviämiseen.”

Hän kertoo pelkäävänsä töihin menoa, koska ikinä ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Lisähaastetta tuovat varhaiskasvatuksen opettajan mukaan erityistukea tarvitsevat lapset, joita on jokaisessa ryhmässä.

"Tällä hetkellä erityistukea tarvitsevia lapsia (esim. autismin kirjoa, down-syndroomaa, väkivaltaisia lapsia yms.) on neljässä ryhmässä, mutta kaupungin mukaan meidän tulisi pärjätä kahdella avustajalla. Se tarkoittaa, että kaksi ryhmää jää täysin ilman avustajia.”

Myös Christian Lammervo epäilee, että henkilöstöpula aiheuttaa uhkaavia tilanteita päiväkodissa kun lapsia ei ehditä kunnolla edes pitää silmällä.

”Lapsille sattuu jatkuvasti haavereita luultavasti siksi, ettei pienten perään ehditä tarpeeksi katsomaan.”

Lammervon mukaan syksyn aikana päiväkodissa on sattunut useamman kerran tilanne, jossa lapsi tai lapset ovat loukanneet itseään niin, että heihin on tullut ruhjeita.

”Kyllähän se herättää huolta. Viime viikolla oli tapaus, että vanhempi lapsi oli kaatunut leikeissä ja sanottiin vaan, että on pää kolahtanut ja seurailkaa, jos on aivotärähdys ja tulee tarve lähteä lääkäriin.”

