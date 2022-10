Länsimetron laajentuminen pidemmälle länteen on osa Espoon suurta muutosta, kirjoittaa kaupunkitoimituksen esihenkilö Lari Malmberg.

Elokuun alussa tuli kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun presidentti Mauno Koivisto leikkasi Helsingin rautatieaseman metropysäkillä sinivalkoisen nauhan. Helsingin metro oli vihdoin, vuosikymmenien fantisoinnin ja suunnittelun jälkeen, avattu.

Lähes yhtä historiallinen hetki koettiin tänään torstaina, kun Espoon kaupungin ja Helsingin seudun joukkoliikenteen johtajat kertoivat, että metro alkaa kulkea Matinkylästä Kivenlahteen jo joulukuun alussa.

Uusia asemia tulee viisi: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Samalla metron saa läheisyyteensä Espoon arvioiden mukaan jopa 60 000 kaupunkilaista.

Helsingin metroon liittyi ennen sen avaamista paljon toivoa ja uteliaisuutta, mutta myös pelkoja. Peloista osa toteutui ja osa ei. Lopulta maailma jatkoi kulkuaan kuten maailmalla on tapana.

Maailma tuskin suistuu radaltaan Länsimetron jatkeenkaan avautumisesta, mutta espoolaiseen elämäntapaan ja Espoon imagoon metro vaikuttaa peruuttamattomasti.

Mielikuvissa – stereotyyppisissä sellaisissa – Espoo on tunnettu ennen kaikkea pientaloistaan. Tällä ja edellisellä vuosikymmenellä suunta on kuitenkin ollut uusi.

Espoo ei ole unohtanut pientaloasujia, mutta rakentamisen painopistettä on alettu siirtää kaupunkimaisempaan suuntaan. Kasvun vauhti on hurjaa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok) totesi torstain tiedotustilaisuudessa, että hänen elinaikanaan Espoon väkiluku on kymmenkertaistunut.

Maailman megatrendien mukaisesti myös Espoossa kerrostalot nousevat nyt raiteiden varrelle. Tiivistymisen ajureina ovat olleet viime vuosina niin metro kuin pian valmistuva pika-raitiotie Raide-Jokerikin.

Huomattavaa uudisrakentamista on tulossa myös uusien metroasemien ympäristöön. Tämä muuttaa sitä, miltä seudun maisema näyttää mutta myös sitä, keitä alueelle muuttaa.

Mauno Koivisto avasi Helsingin metron.

Se, millä kaikilla tavoilla metro vaikuttaa sen piiriin nyt tulevien ihmisten elämään, jää vielä nähtäväksi. Kaupunkirakenteen muutosten lisäksi metro vaikuttaa asuntojen hintoihin, luo asemien lähelle palveluita, auttaa yritysten toimintaa sekä helpottaa ja nopeuttaa monen arkea. Suuremmassa mittakaavassa sillä voi olla positiivisia vaikutuksia myös esimerkiksi liikenteen päästöihin.

Murhettakin voi silti olla luvassa. Suurista liikkujamääristä johtuen asemien seuduista tulee pahimmillaan rauhattomia. Espoolla onkin nyt suuri vastuu varmistaa, ettei kaupungin kasvu johda entisestään eriytyviin asuinalueisiin.

Toinen espoolaisten kannalta perusteltu huoli liittyy juuri liikkumiseen.

Metroa rakennetaan paitsi nykyisille myös tuleville espoolaisille. Tämä tarkoittaa sitä, että osa nykyasukkaista voi lopulta joutua arjessaan myös kärsimään uudesta yhteydestä.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen auettua Espoossa syntyi suuri suru, kun perinteisiä ja toimiviksi havaittuja bussilinjoja lopetettiin. Metro on kulkuvälineenä ylivoimaisen nopea, mutta monella hieman kauempana asemasta asuvalla esimerkiksi työmatka saattoi silti pidentyä.

HSL pyörii pahojen talousvaikeuksien keskellä, joten vastaavilta tapauksilta tuskin vältytään nytkään. Ainakaan metron kanssa kilpailevia suoria bussilinjoja Helsingin keskustaan ei lähes varmuudella tulla säästämään.

HS seuraa metron jatkeen tuomaa muutosta tarkasti. Tässä työssä kaipaamme myös lukijoiden apua. Kerro meille, miten metro muuttaa elämääsi.