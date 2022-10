Lähetys Helsingin kaupungin budjetti-infosta katkaistiin yllättäen. Viestintäjohtajan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä tiedonkulussa.

Helsingin kaupunki katkaisi perjantaina yllättäen suoran lähetyksen kaupungin budjetti-infosta juuri hetkeä ennen kuin media pääsi esittämään kysymyksiä johtaville poliitikoille.

Budjetti-infoa voi pitää helsinkiläisen veronmaksajan kannalta vuoden tärkeimpänä tiedotustilaisuutena. Sen aikana poliitikot kertovat, miten veronmaksajien rahoja käytetään tulevana vuonna. Perinteisesti medialle varataan tilaisuuden lopuksi mahdollisuus haastaa poliitikkoja.

Tilaisuuden merkitys on korostunut entisestään sen jälkeen, kun pormestari Juhana Vartiainen (kok) on muuttanut budjettiprosessia muotoon, joka vähentää budjettivalmistelun julkisuutta.

Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä myöntää, ettei lähetyksen katkaisu johtunut teknisestä häiriöstä.

”Tiimin sisällä ei ollut tieto kulkenut ja oli väärinymmärrys. Itsekin kysyn, miten se oli mahdollista”, Kivelä sanoo.

Väärinymmärrys johtui Kivelän mukaan siitä, että kun kaupungin tiedotustilaisuuksista on aiemmin tehty tallenteita, niistä on leikattu keskusteluosiot pois. On siis haluttu lyhentää tallennetta.

”Mutta se ei ollut se, mistä nyt oli sovittu. Koska tähän liittyy herkkyyksiä, oli tärkeää, että lähetys olisi näkynyt kokonaan. Tähän ei liittynyt mitään poliittista ohjausta”, Kivelä sanoo.

Herkkyyksillä Kivelä viittaa julkisuudessa käytyyn keskusteluun budjettiprosessin avoimuudesta. Myös Vartiaisen kansliasta kerrottiin, että viestinnässä ”katkaisivat liian aikaisin”.

Itse tilaisuuden luonteestakin oli epäselvyyttä. Pormestarikunnan oli alkuperäisen kutsun mukaan määrä ”esitellä talousarvioesitystä vuodelle 2023”.

Budjettiesitystä ei kuitenkaan edelleenkään tuotu julki.

Poliitikkojen hyväksymässä budjettitiedotteessa väitetään, että Helsinki ’”jatkaa vastuullista taloudenpitoa”. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan tarjottu keskeisiä tunnuslukuja, joilla kaupunkilainen voisi arvioida, onko väite totta vai poliittista retoriikkaa.

Käsittelemättä jäivät esimerkiksi se, kuinka suuren osan investoinneista Helsinki pystyy kattamaan tulorahoituksellaan ja se, minkä kokoinen Helsingin lainakanta tulee ensi vuonna olemaan.

Ennen budjettineuvotteluja HS:lle antamassaan haastattelussa Vartiainen vakuutti, että budjettikirja julkaistaan heti, kun poliittiseen sopuun on päästy.

Esitystä ei Vartiaisen mukaan kuitenkaan vielä voitu julkaista, koska ”virkamiehet eivät ole nyt olleet yhtä pitkällä kuin viime vuonna”.

Helsingin viitisen vuotta sitten uusitun pormestarivetoisen johtamisjärjestelmän tarkoituksena oli korostaa johtavien poliitikkojen valtaa yli virkakunnan. Vartiainen sanoo, että malli on voimassa.

”Budjettivalta on kaupungin poliittisella johdolla eli kaupunginhallituksen puolueilla ja niillä puolueilla, jotka haluavat olla sovussa.”

Budjettiesitys on määrä julkistaa viimeistään 27. lokakuuta, jolloin se etenee kaupunginhallitukseen. Lopullisesti budjetin hyväksyy valtuusto 23. marraskuuta.

Muut Helsingin suurimmat poliittiset ryhmät ovat olleet huolissaan avoimuuden vähentymisestä budjettiprosessissa. Kritiikistään huolimatta ne ovat kuitenkin osallistuneet uudella mallilla laadittuihin neuvotteluihin.

Helsingin pormestaristo Juhana Vartiainen (edessä vas.), Paavo Arhinmäki, Anni Sinnemäki ja Nasima Razmyar esittelivät perjantaina poliittista budjettisopua.

Juttua muokattu 14. lokakuuta kello 16.52: Jutusta poistettu Vartiaisen budjettikirjalukuja koskeva kommentti ja sitä täsmentänyt virke. Vartiainen tarkentaa tarkoittaneensa, ettei poliitikoilla ole vielä käytettävissään lopullisia talouden tunnuslukuja, joihin olisi laskettu poliittisten neuvottelujen vaikutus.