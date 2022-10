Helsingin kaupunki on päättänyt myydä kaupungin ulkopuolella sijaitsevat maat. Yksi merkittävimpiä maaomistuksia on Espoon Leppävaarassa sijaitseva Vermon raviradan alue.

Helsingin talousarvioesitys vuodelle 2023 esiteltiin kaupungintalolla perjantaina. Tilaisuudessa kerrottiin, että Helsinki on päättänyt luopua kaupungin ulkopuolella sijaitsevista maanomistuksista.

”Tämä tarkoittaa sitä, että Vermon raviradan maa-alueen vuokrasopimusta ei tulla jatkamaan”, sanoi pormestari Juhana Vartiainen (kok) tiedotustilaisuudessa.

Helsingin kaupunki omistaa Espoon Leppävaarassa sijaitsevan noin 24,5 hehtaarin suuruisen alueen, jossa ravirata aloitti toimintansa vuonna 1977. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka.

Vermoon asti ei ollut kiirinyt ennakkotietoa Helsingin suunnitelmista.

”Pidämme paljon yhteyttä Helsingin kaupungin virkaihmisten ja muiden toimijoiden kanssa, mutta tämä päätös yllätti”, kertoo Vermon Ravirata oy:n toimitusjohtaja Heikki Häyhä.

Nyt kun uutista on ehtinyt muutaman päivän sulatella, oli Häyhän mukaan suhtautuminen muuttunut positiiviseksi. Häyhä näkee muutoksessa mahdollisuuden kehittää aluetta kokonaisvaltaisesti.

Vaikka Helsinki on omistanut maa-alueen, kaavoituksesta on vastannut Espoon kaupunki.

”Espoon kanssa meillä on ollut erittäin aktiivista kanssakäymistä. Olemme saaneet signaalin, että raviurheilu ja monipuolinen hevostoiminta jatkuisi, mutta aluetta voitaisiin kehittää myös suurempien tapahtumien suuntaan”, Häyhä kertoo.

Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä kuvattuna Vermon keskiviikkoraveissa vuonna 2021.

Seuraavaksi vuorossa on keskusteluja niin Espoon kuin Helsingin edustajien kanssa.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee varmasti se, kuka Vermon alueen maat lopulta ostaa. Olisiko mahdollista, että Vermon ravirata oy ryhtyisi itse maakaupoille?

”Se on varmaan yksi seuraavista keskusteluista Helsingin kanssa. Uskon kuitenkin, että Espoon kaupunki on tärkeässä asemassa, sillä heillä on kaavoittajana paljon valtaa ja mahdollisuuksia alueen suhteen”, Häyhä sanoo.

Häyhä on luottavainen sen suhteen, että ravitoiminta jatkuu Vermossa, vaikka maanomistaja vaihtuisikin.

Vermon ravirata on Suomen keskusravirata. Siellä järjestetään vuosittain noin 60 ravitapahtumaa sekä sen lisäksi paikallisraveja ja muita tapahtumia, kuten kirpputoreja ja yritystilaisuuksia.

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki perii alueesta 146 115 euron vuosivuokraa.