Vantaan kaupunki siirtyi haukuttuun Sarastiaan. Se tuotti yllätyksen: Kaikki näyttää sujuneen hyvin.

Vantaan kaupungin ensimmäinen palkka-ajo uudella Sarastia-pohjaisella Hertta-järjestelmällä on palautteen vähyyden perusteella onnistunut kohtuullisesti.

Perjantaina palkka maksettiin 5 583:lle kaupungin työntekijälle. Joukossa oli sekä vakituista henkilöstöä että tuntipalkkaisia työntekijöitä. Kaupunki maksaa palkkaa yhteensä 8 500 työntekijälle. Seuraava palkka-ajo on kahden viikon kuluttua.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Mölsän korviin ei vielä maanantaina kuulunut mitään isommista ongelmista. Mölsä kuitenkin korostaa, että eletään syyslomaa.

”Vantaan opettajien WhatsApp-ringissä ei ole mitään ilmoituksia siitä, että palkanmaksu olisi mennyt pahasti pieleen”, Mölsä sanoo.

Samanlaista viestiä kertoo Vantaan varhaiskasvatuksen opettajien yhdistyksen puheenjohtaja Salla Sutinen. Hän sanoo olevansa myönteisesti yllättynyt.

”Jos omissa tiedoissa on ollut korjattavaa, ne on korjattu välittömästi. Meillä myös on vastattu yhteydenottoihin nopeasti, yhdessä-kahdessa päivässä.”

Maanantaina ei ollut tietoja siitä, että kukaan olisi jäänyt palkatta. Epätarkkuuksia erinäisissä lisissä oli havaittu, mutta niitä korjataan.

Kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen kiittelee palkkalaskennan työntekijöiden sitoutuneisuutta.

”Uudessa järjestelmässä on aina haasteensa, ja pieniä toiminnallisia puutteita korjataan koko ajan. Käymme vilkasta sisäistä viestintää”, Lievonen sanoo.

Vantaa järjesti syyskuussa useita koulutustyöpajoja esihenkilöille, joiden rooli oikeiden palkkatietojen syöttämisessä on keskeinen.

Koulutusta on määrä jatkaa loka-marraskuussa teemaklinikoilla, joissa keskitytään havaittuihin ongelmakohtiin.

”On totta, että uuden järjestelmän omaksuminen voi olla hankalaa, koska nyt täytyy tehdä asioita toisella tavalla”, Lievonen luonnehtii.

Kaupunki teki uudella järjestelmällä koeajon jo maksetuista heinäkuun palkoista. Summat täsmäsivät maksettujen palkkojen kanssa.

Pelkästään palkkalaskelman lukeminen voi tuottaa vaikeuksia, Jukka Mölsä havaitsi.

”Minulla on melko yksinkertainen palkkalaskelma, mutta huomasin, että siinä on niputettu yhteen erilaisia lisiä. Olemmekin ehdottamassa, että henkilökunnalle tehtäisiin opetusvideo palkkalaskelman lukemisesta.”

Työntekijät voivat uudessa järjestelmässä tarkistaa tulevan palkan palkkalaskelman etukäteen. Lievonen suosittaakin näin tekemään, koska mahdollisten puutteiden korjaamiseen jää pari päivää aikaa ennen varsinaista palkka-ajoa.

Vantaa lykkäsi uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönottoa lokakuun alkuun, koska Helsingin kokemusten perusteella käyttöönottoon tarvittiin lisää aikaa.

Järjestelmänvaihto tuli ajankohtaiseksi, kun edellisen palkka- ja henkilöstöhallintojärjestelmän toimittanut CGI ilmoitti ajavansa alas vanhan järjestelmän.