Helsingin kaupunki kaavailee kolmen asuin- ja toimistotalon purkamista massiivisten kerrostalojen tieltä Itä-Pasilassa.

Tarkoituksena on purkaa Saton vuokrakerrostalo ja asunnottomien tilapäismajoitus­yksikkö Opastinsilta 1:n korttelissa sekä Allianssi-talo Opastinsilta 2:n korttelissa.

Suunnitelmien mukaan tilalle rakennetaan kuusi uutta rakennusta, joista kahdessa olisi 18 kerrosta ja neljässä 8–9 kerrosta.

Talot tulisivat erittäin lähelle naapuruston olemassa olevia asuinrakennuksia, pahimmillaan jalkakäytävän toiselle puolelle. Ne haukkaisivat myös osan Itä-Pasilan puistosta.

Kaupungin tavoitteena on liki kolminkertaistaa asukkaiden määrä koko Pasilassa vuoteen 2040 mennessä vuoden 2019 tasosta. Silloin asukkaita tulisi olemaan yhteensä noin 30 000.

Suunnitelmat huolestuttavat alueen asukkaita ja arkkitehtuurin asiantuntijoita.

Yksi huolestuneista on Petri Rajaniemi, joka on asunut Itä-Pasilassa vuodesta 2005. Hän omistaa asunnon betonibrutalismistaan tunnetussa Asemapäällikönhovi-talossa, jonka on piirtänyt arkkitehti Eino Tuompo.

Rajaniemi on mitannut laserilla etäisyyden mahdolliseen uudisrakennukseen. Se uhkaa nousta niin lähelle, että tuleva naapuri näkee hänen koko asuntonsa läpi.

Yksityisyyden menettämisen lisäksi Rajaniemi pelkää, että Itä-Pasilan luonne saa ison kolauksen ja vastaisuudessa samantyyppiset muutokset yleistyvät uusissa muutoshankkeissa muissa kortteleissa.

”Se voi käynnistää kehityksen, joka tuhoaa Pasilan alkuperäisen idean.”

Saton vuokrakerrostalon (kuvassa oikealla) ja asunnottomien asumisyksikön tilalle on tarkoitus rakentaa neljä uutta kerrostaloa.

Allianssi-talon tilalle rakennetaan kaksi uutta kerrostaloa. Taustalla näkyy Asemapäällikönhovi.

Mielipiteitä jakava Itä-Pasila kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivikaupungin kulttuuriympäristöön.

Alue on rakennettu arkkitehti Reijo Jallinojan laatiman suunnitelman pohjalta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota asuin- ja toimitilojen keskinäiseen sijoitteluun.

Itä-Pasilassa ovat vielä pääosin voimassa rakentamisen aikaiset asemakaavat.

Ne määräävät, että rakennuksen ikkunallisen päädyn pitää olla vähintään 30 metrin päässä ja ikkunattoman päädyn ainakin 12 metrin päässä julkisivusta, jossa on asuinhuoneiden ikkunoita.

Toisin sanoen Itä-Pasilan vanhat korttelit on suunniteltu niin, että asuntojen ikkunat eivät ole lähellä toisiaan. Nykyiset korkeat pistetalot ovat etäällä matalammista taloista.

Havainnekuva näyttää, miltä Opastinsilta 1:n ja 2:n uudisrakennukset näyttävät Radanrakentajantieltä katsottuna.

Docomomon Suomen-osaston puheenjohtaja Petteri Kummala sanoo, että suunnitelmat rikkovat räikeästi Helsingin kaupungin omia linjauksia. Docomomo on kansainvälinen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö.

Hän viittaa Pasilan alueen kehittämisperiaatteisiin, jotka kaupunki on laatinut. Niissä todetaan, että Itä-Pasilan korttelirakenne säilytetään avoimena tai osittain avoimena ja rakennusten välisistä vähimmäisetäisyyksistä pidetään kiinni.

”Tässä [suunnitelmassa] on maksimoitu kerrosala, mutta asumisviihtyvyyden kannalta ei ole ylletty edes minimitavoitteisiin, joita kehittämisperiaatteissa linjataan. Ennakkotapauksena ei lupaa hyvää, jos periaatteilla voidaan näin pyyhkiä lattiaa”, Kummala sanoo.

”Uudet talot tuodaan puoliavoimeen korttelirakenteeseen kiinni, eikä etäisyyksiä kunnioiteta.”

Jos kaupungin suunnitelmat toteutuvat, Asemapäällikönhovin asuntojen ikkunasta näkyvän toimistotalon tilalle nousee 8–9-kerroksinen asuintalo. 10-vuotias Hilpi Rajaniemi on asunut koko elämänsä Itä-Pasilassa.

” ”Periaatteet, joiden varassa alue on nyt saanut leimansa, rikkoutuvat, ja ilme muuttuu voimakkaasti.”

Kummalan mielestä alueen kehittämisperiaatteet ovat muutenkin puutteelliset.

”Aikaisemmin kaavoitus on toteuttanut tällaisten alueiden kehittämisperiaatteita niin, että niissä on inventointi- ja arvottamisosuus mukana. Tässä tällaista tietotyötä ei ole tehty oikeastaan ollenkaan.”

Inventointi tarkoittaa sitä, että alueet käydään perusteellisesti läpi ja alueilta kartoitetaan säilytettäviä ominaispiirteitä.

Myös Helsingin kaupunginmuseon arkkitehti Mikko Lindqvist sanoo, että muutoshankkeissa on tärkeää huomioida kulttuuriympäristön arvot.

Siksi Itä-Pasilan kehittämisen yhteydessä pitäisi hänestä selvittää, mitkä alueen rakennuksista ovat mahdollisesti säilyttämisen tai suojelun arvoisia.

”Nyt alueen arvoja ei ole tunnistettu.”

Itä-Pasilan tiivistämissuunnitelmat kauhistuttavat muun muassa Docomomon puheenjohtajaa Petteri Kummalaa. Docomomo on modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö.

Asiantuntijat kyseenalaistavat talojen purkamisen myös valtioneuvoston linjaaman arkkitehtuuripoliittisen ohjelman näkökulmasta. Ohjelma painottaa kestävää arkkitehtuuria ja vanhojen rakennusten korjaamista.

”Pikemminkin pitäisi hakea säilyttäviä ratkaisuja ja kehittää olemassa olevaa rakennuskantaa. Tässä olisi ihan hyvin mahdollisuudet siihen”, Kummala sanoo.

Lindqvist muistuttaa siitä, että purkaminen on peruuttamaton toimenpide eikä yksikään nyt purku-uhan alla olevista rakennuksista ole purkukuntoinen ikänsä tai kuntonsa puolesta.

”Kaikilla on käyttöikää vielä jäljellä.”

Lindqvistin mielestä nykyiset suunnitelmat ovat tiiviydessään ennennäkemättömiä ja heikentävät Itä-Pasilan asemakaavan alkuperäisiä ympäristötavoitteita.

”Suunnitellut uudisrakennukset nousevat nykyisen rakennuskannan yläpuolelle ja muodostavat uudenlaisia maamerkkejä. Periaatteet, joiden varassa alue on nyt saanut leimansa, rikkoutuvat, ja ilme muuttuu voimakkaasti.”

Professori Arto Sipisen suunnittelema opiskelija-asuntola oli myös purku-uhan alla. Nyt kaupunki on päättänyt säilyttää rakennuksen, mutta viereen on suunnitteilla 18-kerroksinen tornitalo.

Opastinsillan kaavan valmistelija Sofia de Vocht Helsingin kaupungilta myöntää, että suunnitelma on saanut paljon kritiikkiä.

”Kaavahankkeen myötä tämä kohta Itä-Pasilasta muuttuisi huomattavasti kaupunkimaisemmaksi. Muutos vaikuttaa esimerkiksi näkymiin asunnoista, ja vastustus on sen vuoksi hyvin ymmärrettävää”, de Vocht sanoo.

Hänen mukaansa uudisrakennukset tulisivat lähimmillään 12 metrin päähän ympäröivien tonttien rajoista.

”Olimme ajatelleet, että rakennussuunnittelun keinoin sijoitetaan uudet ikkunat niin, että ne eivät häiritse nykyisiä asuntoja. Nyt palautteen myötä tutkimme vielä, pitäisikö kaavamääräyksiä tarkentaa tämän suhteen.”

De Vocht kiistää sen, että kaavan valmistelun yhteydessä ei olisi selvitetty riittävästi alueen rakennushistoriallisia arvoja.

Hänen mukaansa kaupunki on tehnyt rakennushistoriallisen selvityksen professori Arto Sipisen suunnittelemasta opiskelija-asuntolasta, joka oli myös alun perin tarkoitus purkaa.

”Kaavaratkaisua on muutettu niin, että rakennus säilyy.”

De Vocht huomauttaa, että tonttien kaavoittaminen täydennysrakentamiseen ei ole lähtenyt kaupungin vaan kiinteistöjen omistajien aloitteesta.