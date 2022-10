Lilli ja Veikko Grönroosin perhe säästää asumisen kuluissa lähes tuhat euroa kuukaudessa Nurmijärven Rajamäessä Helsinkiin verrattuna. Pienemmillä asumiskustannuksilla he saivat lisää neliöitä ja oman pihan.

Sohvan takaa kurkkii kaksi päätä. Seitsemän- ja kymmenenvuotiaat veljekset Olavi ja Vilppu Grönroos ovat innoissaan uudesta asuinpaikastaan, samoin poikien vanhemmat Lilli ja Veikko Grönroos.

Syy näkyy ikkunasta: oma piha, jossa on trampoliini lapsille ja japanilaishenkinen zen-puutarha aikuisille.

”Edelleen tuntuu käsittämättömältä, miten meillä voi olla näin iso piha”, Veikko Grönroos sanoo keinutuolista.

Perhe muutti runsas vuosi sitten 1950-luvun paritaloon Nurmijärven Rajamäkeen entisen tehdasyhdyskunnan asuinalueelle. Edellinen asunto oli modernissa kerrostalossa Helsingin Herttoniemenrannassa.

On tilinteon aika. Kannattiko elämänmuutos myös taloudellisesti?

Lilli ja Veikko Grönroos poikineen muuttivat lapsuutensa maisemiin Rajamäkeen.

Elämä pientalossa oli aluksi haave, jonka toteuttamista kaupunkielämään tottuneet Grönroosit eivät aktiivisesti edistäneet. Ajatuksella oli kiva leikitellä: etäällä voisi asua vähän väljemmin ja samalla säästää kustannuksissa.

Sitten, aivan yllättäen, Facebookin seinälle ilmestyi asuntoilmoitus.

Vuonna 1956 valmistuneeseen paritaloon etsittiin uusia asukkaita Rajamäessä, jossa Lilli ja Veikko Grönroos olivat varttuneet ja tutustuneet toisiinsa.

”Algoritmi haistoi tämän”, Lilli Grönroos sanoo.

Kun Veikko Grönroos vielä empi asuntonäytöllä, lapsille suuri piha oli jo myyty. Heidän riemunsa sai lopulta vanhemmatkin innostumaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Nyt lapset kasvavat vanhempiensa lapsuuden maisemissa ja perheen isä elää Nurmijärvi-ilmiötä jo toistamiseen: myös hänen vanhempansa muuttivat aikoinaan Helsingistä Nurmijärvelle.

Ystäville muutto maalaismaiseen kylään tuli silti yllätyksenä. Kukaan ei osannut odottaa sitä. Yhteydenpito ystäviin ei kuitenkaan ole tuottanut ongelmia, sillä matkaa Grönroosien kotiovelta Helsingin keskustaan on alle 50 kilometriä.

”Olemme yrittäneet houkutella heitä Rajamäkeen, mutta ei kaupungista kukaan ole meidän jälkeemme lähtenyt”, Lilli Grönroos sanoo.

Lilli Grönroos ihastui asunnon vanhoihin ikkunallisiin puuoviin.

Moni muu on lähtenyt. Suomen sisäinen muuttoliike teki koronavuosina u-käännöksen. Viime vuonna Helsinki menetti koko maassa eniten asukkaita kuntien välisessä muuttoliikkeessä.

Nurmijärvi sai Helsingistä muuttovoittoa vuosina 2020–2021 yhteensä 480 hengen verran, kertoo muuttoliiketutkija Timo Aro.

Muuttovoitto kuvaa sitä, paljonko muuttoliike kasvattaa väestön määrää tietyllä alueella.

Aron mukaan suurin osa Helsingistä Nurmijärvelle muuttaneista oli 25–44-vuotiaita ja heidän lapsiaan. Näin on myös Rajamäessä.

”Tulomuuttajien rakenne on ollut iän ja perhesuhteen osalta samankaltainen aiemminkin, mutta pandemia toi ylimääräisen lapsiperheiden muuttopiikin.”

Helsingistä Nurmijärvelle vuonna 2020 muuttaneet olivat enimmäkseen keski- tai hyvätuloisia työllisiä eli kunnan kannalta haluttuja, verotuloja tuovia asukkaita.

Aron mukaan 64 prosenttia Helsingistä muuttaneista ansaitsi yli 32 000 euroa vuodessa ja 35 prosenttia yli 42 000 euroa vuodessa. Vuoden 2021 tietoja ei ole vielä saatavilla.

Nurmijärven erityispiirteenä Aro pitää monipuolisuutta.

”Se pystyy tarjoamaan sekä urbaaneja että maaseutumaisia asuin- ja elinympäristöjä.”

” Asuntoa vaihtamalla rahaa jäi myös säästöön: paritalo maksoi noin puolet siitä, mitä he saivat herttoniemeläisestä neliöstä.

Valtion entinen alkoholitehdas valmisti sodan aikana yli puoli miljoonaa Molotovin cocktailia eli polttopulloa.

Soratie rahisee kenkien alla metsikön ja pellon välissä. Puiden takana pilkottavat Rajamäen punatiiliset tehdasrakennukset. Edessä näkyy lähde, joka on kirjaimellisesti kuin peili.

Rajamäen teollinen historia ulottuu 1800-luvun lopulle, jolloin tohtori Wilhelm Juslin perusti rautatien varteen Hyvinge Fabriks Aktie Bolag -nimisen hiivatehtaan. Vuosien saatossa yhtiöstä kehittyi maan huomattavin alkoholitehdas, ja kieltolain seurauksena se siirtyi valtion omistukseen.

Kun kieltolaki päättyi vuonna 1932, tehtaan tuotantoa jatkoi nykyinen Alko. Sotavuosina tehdas tuotti muun muassa yli puoli miljoonaa Molotovin cocktailia eli polttopulloa.

1930-luvulla syntyi myös Rajamäen tehdasyhdyskunta. Arkkitehti Erkki Huttunen palkattiin suunnittelemaan tehtaan työntekijöille asuinrakennuksia ja kirkko.

Nyt Rajamäen funkkiskylää pidetään rakennustaiteellisesti korkeatasoisena. Se kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksiin.

Huttusen lisäksi taloja ovat piirtäneet alueelle Aarne Ervi ja Einari Teräsvirta.

Veikko ja Lilli Grönroosin perhe asuu Rajamäen historiallisen tehdasyhdyskunnan paritalossa, joka on rakennettu 1950-luvulla.

Yhdessä tällaisessa talossa asuvat myös Grönroosit. Heidän kotitalonsa arkkitehti ei ole tiedossa, mutta se tiedetään, että rakennus on ollut aikoinaan tehtaan ylempien toimihenkilöiden asunto.

Perheen asumiskustannukset ovat pienentyneet huomattavasti, vaikka runsaan sadan neliön paritalossa on parikymmentä neliötä enemmän kuin entisessä kerrostalokodissa.

”Emme halunneet mitään kartanoa”, Lilli Grönroos sanoo.

Perhe laskeskelee, että rahaa menee asumiseen nyt noin 800 euroa vähemmän, vaikka lämmityksestä ja vedestä joutuu maksamaan aiempaa enemmän.

Asuntoa vaihtamalla rahaa jäi myös säästöön: paritalo maksoi noin puolet siitä, mitä he saivat herttoniemeläisestä neliöstä.

Kaikki ei tietenkään ole täydellistä, Grönroosit myöntävät.

Lilli Grönroos käy työssä Helsingissä, ja matkustelu kodin ja työpaikan välillä on osoittautunut epämieluisimmaksi asiaksi Rajamäkeen muutossa. Bussimatka kestää noin tunnin verran.

”Se oli suurin järkytys. Aluksi se tuntui tosi raskaalta ja olin puhki työmatkoista. Helsingissä kävelin tai pyöräilin töihin”, Lilli Grönroos sanoo.

Veikko Grönroos nyökyttelee: siinä missä kuuden minuutin metron odottelu tuntui aiemmin pitkältä ajalta, nyt busseja menee pari tunnissa.

Lilli Grönroosin mukaan astuminen ulos bussista uudella kotipysäkillä ilostuttaa silti aina.

”Täällä tuoksuu raikkaammalta. Ei Helsingissä sateinen metsä tuoksu samalta.”

Vaikka bussilippu on kalliimpi kuin Helsingissä, 105 euroa on Lilli Grönroosin mielestä kohtuullinen hinta. Matkan aikana hän saa hoidettua työasioita kannettavalla tietokoneella.

Arjen ongelmat ovat osin samanlaisia kuin Helsingissä: lapsiperheitä on paljon, eikä kodin lähellä olevia päivähoitopaikkoja tahdo riittää kaikille, Lilli Grönroos sanoo.

”Meillä kävi onni, että Olavi oli muuton hetkellä esikouluikäinen eikä enää päiväkodissa. Jos olisimme muuttaneet vuotta aiemmin, olisi saattanut olla vaikeaa saada hoitopaikkaa läheltä.”

Lilli Grönroosin mukaan Rajamäessä asumisessa rasittaa eniten työmatkailu Helsinkiin. Auton ikkunasta näkyy kylän vanha kaarihalli, joka on saanut purkutuomion.

Pojat pomppivat kotipihalla jättimäisellä trampoliinilla. Hyppyalusta oli ensimmäinen hankinta, jonka perhe teki uuteen kotiinsa.

Entisellä kaupunkilaisperheellä on ollut totuttelemista pihatöihin. Mutta pihasta perhe ei ota stressiä, sen he ovat päättäneet. Jos ei jaksa kerätä kaikkia puusta putoavia omenoita, se ei ole maailmanloppu. Pihasta pitää myös nauttia.

Keräilyä on silti harrastettu. Siitä kertoo pakastin, joka on täynnä sosetta talvea varten. Omavaraisuuteen on kuitenkin vielä matkaa. Harjoittelemista riittää vaikkapa kasvimaalla.

”Yritin kylvää keväällä, mutta sitten sairastuttiin koronaan ja unohdin kastelun pariksi viikoksi. Sieltä nousi yksi tilli. Ensi kesänä paremmin”, Lilli Grönroos sanoo.

Maaseutumaista elämää on helpottanut alueen asukkaiden samankaltaisuus. Jos on tarve polkupyörän huoltotarvikkeille tai auton peräkärrylle, naapurilta löytyy.

Grönroosit nauttivat suuresta pihastaan, jossa riittää tekemistä lapsille ja aikuisille.

Lue lisää: Suomen sisäinen muuttoliike huojuu vedenjakajalla

Lue lisää: Muuttobuumi maalle tyrehtyi – Helsinki palautti elinvoimansa

Lue lisää: Keskellä peltoa levittäytyvät pastelli­sävyisten talojen idylliset rivit – Tällainen on ”onnellisten kylä”, jonne espoolaiset pakenevat