Espoolainen Tony Hagerlund asensi omakotitaloonsa aurinkopaneelin ja ryhtyi seuraamaan pikkutarkasti sen toimintaa.

Tony Hagerlundin katolle asennettu aurinkopaneeli on tuottanut varsin hyvin.

Moni on alkanut haaveilla aurinkopaneelin hankkimisesta sähkön hintojen noustessa. Mutta kannattaako se? Neuvojia ja ennustajia riittää, mutta harvoin törmää tarkkoihin ja todenmukaisiin laskelmiin.

Espoolainen vihreiden kuntapoliitikko ja kotiseutuaktiivi Tony Hagerlund on kuitenkin laskenut tarkasti, miten aurinkopaneeli toimi hänen omakotitalonsa katolla ensimmäisen vuoden aikana.

Hän kertoo jopa hieman koukuttuneensa lukujen seuraamiseen ja ylöskirjaamiseen.

Laskelmistaan Hagerlund julkaisi blogikirjoituksen. Kirjoituksen otsikko on ”Vuosi takana, mitä tuottaa ja mitä maksoi?”.

Hagerlund hankki aurinkopaneelit elokuun alussa 2021. Hankintapäätöksen vaikuttivat niin ilmasto- kuin taloudelliset syyt.

Hagerlundilla on Espoon Latokaskessa isohko omakotitalo, jonka sähkön vuosikulutus on 20 000 kilowattitunnin luokkaa. Hankittujen aurinkopaneelien teho on 5,92 kilowattipiikkiä.

Hagerlund kertoo aurinkopaneelien kokonaiskustannuksen olleen 6 899 euroa. Kun summaan huomioi mukaan kotitalousvähennyksen, niin maksettavaksi jäi 5 479 euroa.

”Olen kyllä jälkikäteen ajatellut, että hankin paneelin hyvään aikaan. Kesän lopulla ja juuri ennen energiakriisiä, sain hyvään hintaan”, hän sanoo.

Aluksi Hagerlund kaavaili, että ideaalitehoilla paneeli maksaisi itsensä takaisin 8–9 vuodessa. Ensimmäinen vuosi lupasi kuitenkin jo parempaa.

” ”Aurinkopaneeli on kuin parisuhde.”

Hagerlundin tuottolaskelmat perustuvat sekä itse käytettyyn aurinkosähköön että sähköyhtiölle myytyyn sähköön.

Suurin hyöty Hagerlundille tulee silloin, kun hän käyttää tuotetun sähkön itse. Silloin säästää sekä sen, mitä sähköstä maksaa että verot ja sähkön siirtomaksut.

Paneelin tuottaman sähkön myyntihinta taas vaihtelee sähkön kulloisenkin markkinahinnan mukaan.

Aurinkopaneelin lukuihin vaikuttaa moni seikka, joten liian yleistäviä päätelmiä niistä ei Hagerlundin tuloksista pidä tehdä.

Esimerkiksi viime keväänä Hagerlundilla oli epätodellisen suotuisa tilanne, koska hän pääsi ostamaan sähköä halvalla ja myymään kalliilla.

”Aurinkopaneeli on kuin parisuhde – jokaisella on erilainen”, Hagerlund sanoo.

Hagerlund kertoo myös yllättyneensä siitä, miten paljon varjot vaikuttavat paneelin tuottoon. Kun Hagerlundin talon ympäriltä kaadettiin puita, tuotto nousi välittömästi.

”Varjojen merkittävyyttä en osannut arvioida etukäteen.”

Merkityksellistä on myös se, mihin ilmansuuntaan paneelit osoittavat ja missä kulmassa katto on. Hagerlundin paneelit ovat kohtuullisen jyrkällä katolla noin 35 asteen kulmassa, minkä pitäisi olla lähellä optimia.

Paneelit ovat suunnattuna kaakkoon ja lounaaseen, vaikka paras suunta olisi tietysti etelä.

Mutta millaiset säästöt Hagerlund siis vuoden aikana teki?

Aurinkosähkön käyttö toi Hagerlundille säästöä 366 euroa (verrattuna sähkön ostamiseen sen hetkisellä sopimushinnalla). Myymällä aurinkosähköä hän sai 483 euroa. Kaikkineen säästö oli siis vuositasolla 849 euroa.

Tällä tahdilla menisi kuusi ja puoli vuotta siihen, että aurinkopaneeli olisi maksanut itsensä takaisin. Hagerlund ei kuitenkaan usko, että tulevat vuodet olisivat tuoton kannalta yhtä hyviä, sillä hän arvelee sähkön hintojen tasaantuvan ennemmin tai myöhemmin.

”15,5 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle on kuitenkin mielestäni aika hyvin ensimmäiseltä vuodelta”, Hagerlund päättää.