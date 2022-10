Vantaa suunnittelee omaa ”Otaniemeä” Tikkurilaan. Siitä halutaan ”nuorekas” ja ”urbaani” kahdeksan korttelin kampus.

Laakea joutomaa Tikkurilan juna-aseman itäpuolella täyttyy opetuksesta ja yrityksistä, jos kaikki Vantaan kaupungin suunnitelmat toteutuvat.

Vielä tällä hetkellä kolea tuuli heiluttaa pystyyn kuolleita heiniä, mutta jo muutaman vuoden kuluttua rakenteilla on todennäköisesti Tikkurilan lukion laajennus, ammattioppilaitos Varian uudet tilat sekä lukuisa määrä yritysten toimitiloja, kenties asuntojakin.

Vantaa on kaupunkistrategiassaan luonnehtinut kärkihankettaan oppimiskampukseksi, mutta kaupunginjohtaja Ritva Viljanen puhuisi mieluummin Jokiniemi-kampuksesta tai suorastaan Vantaan Otaniemestä.

”Suunnittelemme kaikkiaan 110 000 kerrosneliön eli kahdeksan korttelin suuruista aluetta, johon tulee ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta, työllisyyspalveluita ja korkean laatutason yrityksiä”, Viljanen jäsentää.

Alueen konsepti on täsmentynyt, kun kaupunki on kartoittanut mahdollisia rakennuttajia tai vuokralaisia, joilla olisi intoa tulla Jokiniemeen. Kaupungin hankejohtoryhmän ratkaisu sijoittaa Jokiniemeen kaavailtu hyvinvointikeskus Kielotielle, vapauttaa koko Jokiniemen kampusalueeksi.

”Jos Tikkurilan hyvinvointikeskus olisi sijoittunut Jokiniemeen, se olisi lohkaissut niin ison alueen kampuksesta, että konsepti ei enää toimisi, Viljanen sanoo.

Hyvinvointikeskuksen sijoittuminen Kielotielle edellyttää vielä neuvotteluja hyvinvointialueen ja päätöksiä kaupungin luottamuselimissä.

Markkinakyselyssään kaupunki on määrittänyt Jokiniemeen likimain samansuuruisia rakennusoikeuksia koulutukselle, työllisyyspalveluille ja yritystoiminnalle. Näistä kolmesta yritysten investoinnit toteutuvat kaupunginjohtajan mukaan varmasti.

”Yritysyhteistyö on menestynyt aivan loistavasti. Tikkurilan aseman tuntumassa on Suomen paras paikka yrityksille, ja tulijoita on nyt tulossa enemmän kuin tilaa on. Yrityksille on ajateltu varattavaksi noin 30 prosenttia tiloista.”

Pelkästään kiinteistökehittäjä Nrep on jättänyt sisään varauksen 20 000 kerrosneliön hankkeesta. Viljasen mukaan osa investoreista on viestittänyt haluavansa varata paikkaa, vaikkei vuokralaisista olisi vielä tietoa.

”He ovat valmiita ottamaan yrittäjäriskin, koska sijainti on ylivertainen.”

Yritykset voivat myös tarjota harjoittelupaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia niitä tarvitseville.

Suunnitelmissa on uudenlaisia yhteiskehittämisen kokeilutiloja ja yhteiskäyttötiloja yritysten ja oppilaitosten välillä.

Taustalla on ajatus siitä, että aikuis- ja täydennyskoulutuksen tarve vain kasvaa tulevaisuudessa, koska Suomen kasvu perustuu kansainvälisyyteen ja ammattien rakennemuutokseen.

Koulutusyhteistyötä varten on yhteen kortteliin suunniteltu Oppimistaloa, jossa yliopistot ja korkeakoulut voisivat kitkatta solahtaa hankeyhteistyöhön.

Kaupunki tuo Jokiniemeen omia palveluitaan, noin 37 000 kerrosneliötä. Tikkurilan lukion laajennus ja ammattiopisto Varian uudet toimitilat sijoittuvat lähelle lukion nykyisiä tiloja. Varian toimitiloista noin puolet on määrä keskittää Jokiniemeen.

Lisäksi kaupunki on sijoittamassa Jokiniemeen muun muassa työpajatoimintaa, maahanmuuttajien osaamiskeskuksen, aikuiskoulutusta ja yrityspalveluita.

Koulutusyhteistyötä on viritetty muiden muassa Martinlaaksossa sijaitsevan Mercurian sekä viiden itäuusmaalaisen kunnan koulutusyhtiö Careerian kanssa. Myös Invalidisäätiön ja Arlainstituutin muodostama Live-säätiö on ollut kiinnostunut Jokiniemestä.

Ankkurivuokralaisista on neuvotteluja vireillä myös alan muiden toimijoiden kanssa.

”Koska alueen ilme on todennäköisesti nuorekas, sinne sijoittuu muutakin urbaania kaupunkielämää: hotelli, ravintoloita, palveluita opiskelijoille ja jonkin verran asumista.”