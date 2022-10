Yhteiskunta on epäonnistunut monikulttuuristen perheiden tukemisessa, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Elina Pekkarinen on työskennellyt nuorisorikollisuuden parissa vuosien ajan ja väitellytkin aiheesta.

Alaikäisten nuorten tilanne pääkaupunkiseudulla on viime viikkojen uutisissa muistuttanut enemmän B-luokan gangsterielokuvaa kuin tavallista nuorten elämää.

Espoossa poliisi on ongelmissa 14-vuotiaiden huumekauppiaiden ja kasvavan väkivallan kanssa. Pääkaupunkiseudulla laajemmin taas on nähty kasvua alaikäisten tekemissä ryöstöissä ja myös alistusväkivalta on yleistynyt. Kaikki kuvataan videolle ja jaetaan sosiaaliseen mediaan kavereiden nähtäväksi.

Kehitys ei ole jäänyt huomaamatta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen työhuoneessa.

”Kyllä minä olen äärimmäisen surullinen, huolestunut ja myös pettynyt”, Pekkarinen sanoo.

Mikään uutinen nykytilanne ei Pekkariselle ole. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt muun muassa sosiaalityöntekijänä ja väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi nuorisorikollisuudesta.

Viimeisen parin vuoden aikana nuorten tilanne on kuitenkin kääntynyt huolestuttavaan suuntaan. Alaikäisten väkivalta on alkanut lisääntyä poliisin tietoon tulleissa rikoksissa.

Samaan aikaan rikosten tekeminen on keskittynyt yhä pienemmälle joukolle, ja teoissa on ollut nähtävissä raaistumista. Samaan ilmiöön liittyvät myös pääkaupunkiseudulla päätään nostaneet katujengit, joissa rikolliskierteessä olevat nuoret aikuiset voivat toimia suunnannäyttäjinä nuoremmilleen.

” "Meillä on maailman parhaiten voivat lapset ja nuoret, joilla on olemassa kaikki hyvän elämän edellytykset. Ja sitten me sössimme pienen marginaaliryhmän mahdollisuudet menestyä elämässä.”

Pekkarinen sanoo suoraan ettei nykyisestä väkivallan kierteestä voida puhua ilman että puhutaan samalla maahanmuutosta. Ongelmallista on hänestä kuitenkin se, miten keskustelussa päädytään kerta toisensa jälkeen puhumaan rajojen sulkemisesta.

”Ne ihmiset ovat jo täällä, ja meiltä pitäisi löytyä tietotaitoa ohjata monikulttuurisia perheitä myös lasten kasvattamisessa.”

Vikaan mennään jo siinä kohtaa, kun maahanmuuttajaperheiden vanhemmat syrjäytyvät työelämästä ja opinnoista. Maahanmuuttajataustaisten perheiden köyhyys on Pekkarisen mukaan Suomessa yleisempää kuin muualla OECD-maissa. Ja tällä on vaikutuksia perheiden lapsiin ja nuoriin.

Myös poliisi on puhunut nuorten taustojen vaikutuksesta. Helsingin poliisissa nuorten tekemien rikosten tutkinnasta vastaava rikoskomisario Marko Forss on pitänyt sosioekonomista asemaa yhtenä mahdollisena motiivina ryöstöjen tekemiselle.

Pekkarisen mielestä nuorten ongelmia tulisi lähteä ratkomaan ruohonjuuritasolta tarjoamalla parempaa tukea perheille, varmistamalla osaava ja riittävä henkilökunta kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä parantamalla ihmisten integroitumista yhteiskuntaan.

”Meillä on maailman parhaiten voivat lapset ja nuoret, joilla on olemassa kaikki hyvän elämän edellytykset. Ja sitten me sössimme pienen marginaaliryhmän mahdollisuudet menestyä elämässä. Se on paitsi lasten oikeus myös koko yhteiskunnan etu, että emme päästä syntymään tällaisia erittäin syrjäytyneitä ryhmiä yhteiskuntaan.”

Alaikäisten paikka ei lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan ole aikuisten vankiloissa. ”Se on vihoviimeinen paikka yrittää vieroittaa nuori rikoksista”, hän sanoo.

Perheeseen ja kasvuympäristöön liittyvien taustatekijöiden lisäksi Pekkarinen haluaa nostaa esille vielä yhden väkivallan kasvua selittävän tekijän. Se on nuorisokulttuuri.

Nuorten omaa kulttuuria ja ajanviettotapoja on kritisoitu yhteiskunnassa maailman sivu. Pekkarisen mukaan emme voi kuitenkaan ohittaa sitä faktaa, että nuorille tärkein viiteryhmä ovat omat ikätoverit ja kaveripiirit. Tällä hetkellä kuva tavoitellusta elämäntyylistä välittyy sosiaalisen median kautta.

”Se malli, mikä sieltä saadaan, on niin kaukana monen nuoren arjesta, että se on ihan mahdoton tavoittaa.”

Kalliita vaatteita, hienoja autoja, aseita ja luksusbrändejä. Pikkuhiljaa somessa näkyvästä elämäntyylistä tulee jotain, mihin muutkin haluavat pyrkiä.

”Rikollisuutta ja tietynlaista ’gangstaskeneä’ ihannoiva kulttuuri on hivelevää”, Pekkarinen sanoo.

Hänen mukaansa puhumme liian vähän siitä, kuinka houkuttelevalta rikollinen maailma voi nuoresta tuntua. Siitä voi tulla keino ratkaista konflikteja ja saada sosiaalista statusta omassa ryhmässä.

”Totuus on se, että rikokset ja väkivalta voivat olla todella palkitsevia ja sen takia niistä voi olla hirveän vaikea irrottautua. Elämä ilman sitä statusta voi olla todella tylsää ja yksinäistä.”

Yksinomaan nuorisokulttuuria ei käy kritisoiminen. Myös aikuisilla on Pekkarisen mukaan syytä katsoa peiliin. Hän nostaa esiin ongelmallisena pitämänsä tv-sarjat ja muun viihteen, jotka ihannoivat tosielämän rikoksia ja rikollisuutta. Myös rikoksista uutisoinnilla on vaikutusta nuorten ajatteluun.

”Uskaltaisin väittää että tässä on käynnissä itseään toteuttava ennuste ja kierre.”

Pekkarisen mukaan esimerkiksi nuorten väkivaltaisuuksista kertovien uutisten lisääntyessä väkivallasta tulee nuorille itselleen tutumpaa ja sallitumpaa. Kierre syntyy, ja se voi johtaa pelon lisääntymiseen nuorten keskuudessa.

Jo nyt poliisi on esittänyt arvioitaan siitä, että yhä useampi nuori kantaa mukanaan teräasetta. Kättä pidempää pidetään mukana myös omaksi turvaksi. Pekkarisen mielestä on vain ajan kysymys, koska ampuma-aseet astuvat mukaan kuvioon.

Pekkarinen on huolestunut alaikäisten rikosten lisääntymisestä. Hänen mukaansa on kaikkien etu, ettei yhteiskuntaan pääse muodostumaan erittäin syrjäytyneitä ryhmiä.

MiKä sitten neuvoksi? Viime viikkoina politiikan puolella ratkaisuksi on esitetty esimerkiksi rikosvastuuiän laskemista 14 ikävuoteen. Perussuomalaisten tekemän ehdotuksen mukaan ”nuoret on pysäytettävä vaikka väkisin”.

Pekkarinen tyrmää idean heti alkuunsa.

”Ei siinä ole mitään järkeä. Näiden lasten aivot eivät kehity yhtään sen nopeammin, pidämme me heidän toimintaansa miten paheksuttavana tahansa. Rangaistusten pelotevaikutus on todella pieni, ei se toimi aikuisillakaan”, Pekkarinen puuskahtaa.

Tärkeää kuitenkin on, että seuraus tulee. Pekkarinen puhuu sosiaalitoimen napakoista otteista, jotka voivat tarkoittaa esimerkiksi lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Yli 15-vuotiaiden kohdalla pitäisi sen sijaan käyttää paljon nykyistä enemmän nuorisorangaistusta, joka voidaan tuomita sakon tai ehdollisen vankeusrangaistuksen sijaan.

”Ei se ole mikään rangaistus, että vuoden päästä rikoksesta saa ehdollisen vankeustuomion tai sakon, jota ei pysty itse maksamaan”, Pekkarinen painottaa.

Nuorisorangaistus on käytössä olevista rangaistusvaihtoehdoista eniten nuoren elämään vaikuttava, sillä se sisältää valvontaa, työhön tai opintoihin perehtymistä sekä yhteistyötä sosiaalitoimen, perheen ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Parhaassa tapauksessa nuoren rikoskierre saataisiin katkaistua jo ennen kuin ollaan raastuvan penkissä.

Poliisi on saanut hyviä kokemuksia ennalta estävästä toiminnastaan ja esimerkiksi Ankkuri-tiimeistä, joiden työssä on pystytty ehkäisemään rikoksilla oireilevien nuorten vajoamista syvemmälle rikolliseen maailmaan.

Mutta ongelmana on se, ettei rikolliskierteessä jo oleville nuorille tunnu löytyvän apukeinoja. Pekkarisen mukaan lääke tähänkin ongelmaan on tosin jo keksitty, mutta sen käyttö on vähäistä.

Pekkarisen johtama tutkimushanke kehitti vuonna 2019 toimintamallin, jolla voidaan puuttua nimenomaan vakavia rikoksia tekevien nuorten toimintaan. Hankkeessa oli mukana useita nuoria ja perheitä, myös henkirikokseen syyllistyneitä nuoria.

Intensiivisellä ja vahvasti osallistavalla työllä tuloksia myös saatiin. Mallin ongelma on sen kallis hinta. Ehkä siksi vain kolme kuntaa Suomessa on ottanut sen käyttöön. Muualla rikoskierteessä olevat nuoret etenevät kohti täysi-ikäisten rikollisten maailmaa.