Yli 50 lasta on odottanut kiireellistä sydänleikkausta kauemmin kuin laki määrää.

Tilanne Uuden lastensairaalan leikkausjonoissa on kehittynyt niin kriittiseksi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on tehnyt itsestään ilmoituksen aluehallintovirastoon ja Valviraan sekä pyytänyt apua sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Sydänleikkausta odottaa parhaillaan 117 lasta, kun normaalisti määrä on suurin piirtein 50–60 lasta. Jonottajista 51 lasta on odottanut yli 180 vuorokautta. He eivät siis ole päässeet hoitoon hoitotakuun määrämässä ajassa, vaikka heidän tarpeensa hoidolle on arvioitu melko kiireiseksi.

Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä arvioi, että lasten tehohoidon saatavuuden tilanne on kriittinen.

Leikkausjonoja siis selittää eniten teho-osastojen pula henkilökunnasta. Kun paikkoja teholla ei pystytä pitämään auki tarpeeksi, leikkauksia ei voida tehdä tarpeeksi.

Toisaalta ero normaalitilanteen ja nykyisen kriisin välillä olisi Husin laskelmien mukaan melko pieni. Petäjä laskee, että kyse on vain 3–5 raskaan tehohoidon paikasta. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 20–25 sairaanhoitajan työpanosta, mutta toki kyse on vaativaan työhön erikoistuneista ammattilaisista.

Tilannetta ratkomaan on nimitetty kansallinen työryhmä, joka koostuu asiantuntijoista. Työryhmän tulee luovuttaa raporttinsa vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen tarkoitus on mahdollisimman nopeasti toimia kuten työryhmä ehdottaa.

Uusi lastensairaala huolehtii kaikkein vaativimmista ja harvinaisimmista lasten sairauksista koko Suomessa. Se esimerkiksi hoitaa lasten elinsiirrot.

Siksi lastensairaalan leikkausjonot vaikuttavat lapsiin kaikkialla Suomessa. Tehohoitoa tarvitsevista arviolta kolmasosa tulee Uudeltamaalta, muut muista sairaanhoitopiireistä.