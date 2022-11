Ensilumen sataminen on myöhästynyt Helsingissä selvästi. Aiemmin ensilumi saattoi tulla jo marraskuun alussa.

Ensilumen tuloa joudutaan Helsingissä todennäköisesti odottamaan vielä viikkoja, eikä pakkastakaan ole pääkaupunkiin lähiviikkoina luvassa, meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta kertoi sunnuntaina.

”Ihan suoraan sanottuna ensilumesta ei ole toistaiseksi tietoakaan”, Nyman sanoi.

Lauantai-iltana lunta satoi hetken aikaa jopa Uudenmaan alueella, mutta Helsinkiin asti lumisade ei yltänyt.

”Mutta ei siitäkään maahan mitään kertynyt. Lämpötila on jo yli viisi astetta plussan puolella.”

Ennuste ei lupaa alkavalle viikolla mitään uutta.

”Ainoastaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä on olemassa pieni mahdollisuus, että lämpötila käväisee nollan asteen tienoilla tai jopa hieman pakkasella, mutta vain lyhyen aikaa. On hyvin mahdollista, että pakkaset eivät silloinkaan yllä Helsinkiin asti”, Nyman kertoi.

Sen jälkeen sää lauhtuu uudelleen.

Pakkasta ja ensilunta saa Nymanin mukaan odotella vielä pitkään, ainakin marraskuun lopulle, mahdollisesti jopa joulukuulle asti.

Ilmatieteen laitoksen todennäköisyysennusteet yltävät marraskuun 20. päivälle.

”Niiden mukaan todennäköisyys sille, että tapahtuisi käännös kylmempään suuntaan, on hyvin pieni”, Nyman sanoi.

Ensilumi on myöhästynyt Helsingissä selvästi muutamassa vuosikymmenessä. Vuosina 1960–1980 ensilumi satoi Helsingin Kaisaniemessä tyypillisesti 15. marraskuuta mennessä, kun taas vuosina 2000–2020 ensilumen tuloa sai odottaa tyypillisesti 22. marraskuuta asti.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen ensilumi on myöhäisimmillään tullut vasta pitkälle tammikuun puolella.

Asia selviää HS:n tekemästä analyysistä, jossa vertailtiin Ilmatieteen laitoksen lumitietoja Helsingin Kaisaniemessä.

Tyypillisellä ensilumipäivällä tarkoitetaan ensilumipäivien mediaania eli keskimmäistä päivämäärää.

Esimerkiksi vuosina 2000–2020 kymmenenä vuotena ensilumi on satanut ennen 22. marraskuuta, kymmenenä vuotena sen jälkeen. Vuosina 1960–1980 vastaava mediaanipäivä oli viikkoa aiemmin.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen huomauttaa, että mittaustapaa on muutettu ennen 2010-lukua, mikä saattaa heijastua tuloksiin.

Ensilumella tarkoitetaan päivää, jolloin mittauspisteellä on aamulla vähintään yksi senttimetri lunta. Aiemmin ihminen kävi mittaamassa lumen syvyyden, mutta nykyisin Kaisaniemessä on käytössä automaattimittari.

Siinä vaihtoehtoina on nolla tai kaksi senttimetriä, joten mittaustavan muutos saattaa vaikuttaa myös tuloksiin.

HS:n vertailussa muutoksella ei tosin näyttäisi olleen kovin suurta vaikutusta. Vaikka ensilumen vähimmäismääräksi asettaisi yhden sijaan kaksi senttimetriä, 1960–1980-lukujen tyypillinen ensilumipäivä pysyy marraskuun puolessavälissä.

Osalla Suomen mittauspaikoista ihminen käy yhä mittaamassa lumen syvyyden, mutta osassa mittaus on automatisoitu.

Ensilumi on myös hyvin herkkä yksittäisille lumikuuroille, joten sen perusteella ei kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä, Jokinen muistuttaa.

Samassa säätilanteessa Espoon Nuuksiossa taivaalta saattaa sadella lunta ja Kaisaniemessä sataa vettä. Tähän vaikuttaa se, että Kaisaniemen mittauspiste on matalalla merenpinnan tuntumassa, kun taas Nuuksion säähavaintoasema on selkeästi korkeammalla.

Merkillepantavaa on, että vertailujaksojen seitsemän myöhäisintä ensilumipäivää on kaikki tältä vuosituhannelta. Vuosina 1960–1980 ensilumi ei satanut kertaakaan 5.12. jälkeen. Sen sijaan tämän vuosituhannen vertailujaksolla ensilumi on satanut peräti seitsemän kertaa tätä myöhemmin.

Kaikkein myöhäisin ensilumi satoi vertailujaksoilla Helsingin Kaisaniemeen vasta lähes tammikuun puolessa välissä, 12.1.2014.

Jokisen mukaan myöhään sataneesta ensilumesta voi päätellä, että joulukuu on ollut lauha eikä laaja-alaisia lumisateita ole ollut. Tyypillisesti pysyvä kylmempi jakso saapuu Helsinkiin joulukuussa.

Lunta on saattanut sadella jo ennen vuodenvaihdetta, mutta tilastoissa se ei välttämättä näy, jos valkoinen peite on ehtinyt sulaa ennen aamun mittausta.

”Yksittäisiä poikkeamavuosia voi tulla. Ensilumi on määritelmänsä puolesta oikukas, ja on vähän tuurista kiinni, osuuko ensilumi lokakuun vai tammikuun puolelle.”

Joinakin vuosina ensilumi on satanut tälläkin vuosituhannella aikaisin. Esimerkiksi vertailujaksojen toisiksi aikaisin ensilumipäivä on tältä vuosituhannelta, 25.10.2003.

Jokisen mukaan aikainen ensilumi ei myöskään takaa, että tulisi luminen talvi. Ensilumen jälkeen voi vierähtää useampi kuukausi ennen kuin lunta tupruttelee taivaalta niin paljon, että se jäisi maahan.

Myöskään ilmastonmuutoksen tarkastelun kannalta ensilumi ei ole kovin hyvä mittari. Sen sijaan pidempään pysyvä lumipeite kertoo enemmän ilmastonmuutoksesta.

”Ensilumi on mielenkiintoinen knoppijuttu, mutta suurempia johtopäätöksiä siitä ei kannata vetää.”

Vaikka alan ammattilaiset ovat määritelleet tarkkaan ensilumen, voivat helsinkiläiset vapaasti iloita lumen tulosta.

”Meidän määritelmämme ei välttämättä vastaa sitä, miten ihmiset kokevat ensilumen. Jos jonain päivänä maa on valkoisena, ihmiset voivat vapaasti puhua ensilumesta. Ensilumi määritellään meillä tilastoja varten.”

Ensilumi on virallisen määritelmän mukaan toteutunut vasta sitten kun maassa on ehjä, vähintään sentin paksuinen lumikerros tiettynä hetkenä: kesäaikana kello yhdeksältä ja talviaikana kahdeksalta aamulla

Alla olevasta laskurista voit katsoa, milloin ensilumi on satanut paikkakunnallesi kaikkein aikaisimmin.