Viking Gabriellan törmäyksestä laituriin Helsingin Kauppatorilla vaaditaan nyt miljoonien korvauksia.

Helsingin kaupunki ja Allas Sea Pool ovat esittäneet varustamoyhtiö Viking Linelle yli 3,5 miljoonan euron korvausvaateet Viking Gabriellan tammikuisen onnettomuuden seuraamuksista.

Helsingin kaupungin korvausvaade on suuruusluokaltaan 750 000 euroa, ja se kohdistuu Altaan alla olevan laiturirakenteen korjauksiin.

Allas Sea Pool on esittänyt 2,7 miljoonan euron korvauksia tulonmenetyksistä sekä osasta siitä kulusta, mikä syntyi, kun Altaalle jouduttiin rakentamaan väliaikaisia saunarakenteita. Törmäyksen vuoksi lämminvesialtaat olivat kiinni useita kuukausia, ja väliaikainen saunarakennus saatiin paikalleen vasta kesän korvalla.

Haljenneesta saunastaan Allas on saanut korvaukset omalta vakuutusyhtiöltään, joka omalta osaltaan on neuvotellut korvauksista Viking Linen kanssa.

Tonttiyksikön päällikkö Timo Laihon mukaan Helsingin kaupunki ei vielä ole saanut varustamolta vastausta korvausvaateeseensa. Korjaustyöt on määrä tehdä lähikuukausina.

Allas Sea Pool sen sijaan on jo saanut kielteisen vastauksen. Hallituksen puheenjohtaja Raoul Grünsteinin mukaan Viking on ilmoittanut, ettei sillä ole korvausvelvollisuutta.

”Saman vastauksen he antoivat viime helmikuussa. Lähetimme heille tarkan euromääräisen korvausvaateen kolmisen viikkoa sitten, ja vastaus oli lähes sama.”

Viking Line kuitenkin viestitti, että he haluavat selvittää asiaa Allas Sea Poolin kanssa.

Kolmas vahinkoa kärsinyt osapuoli on Helsingin satama, jonka omistuksessa oleva laiturialue Altaan vieressä vaurioitui myös.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses perustelee varustamon kantaa sillä, että merilain mukaan vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää vähintään vahingon tuottamista.

”Tätä ei ole meidän mukaan vielä selvitetty.”

Hän huomauttaa, että vastapuolen euromääräiset korvausvaateet ovat myös ylimitoitettuja.

”Olemme saaneet kirjeen vastapuolten asianajajilta, jossa esitetään seikkaperäisesti kysymyksiä liittyen tämän asian selvittämiseen. Työstämme kirjettä parhaillaan. Tässä vaiheessa, jolloin vahingonkorvausvastuu on edelleen epäselvä, olemme kiistäneet vahingonkorvausvastuun”.

Hanses huomauttaa, että jos Viking Line kuitenkin todettaisiin korvausvastuulliseksi vahingossa, varustamo tulee kiistämään vastapuolten esittämien vahingonkorvausten laajuutta ja taloudellista määrää.

Viking Gabriella oli lähdössä Katajanokalta kohti Tukholmaa tammikuun 12. päivänä, kun se menetti ohjattavuutensa. Alus ajautui päin Katajanokan laiturirakenteita ja Allas Sea Poolia.

Onnettomuustutkintakeskus Otkes totesi, että onnettomuuteen johtaneista syistä ei voida sulkea pois sataman jääolosuhteiden vaikutusta aluksen sähkönjakeluhäiriöön.

Meriselityksestä selvisi, että onnettomuus saattoi johtua jääkokkareen tai jonkun muun esineen joutumisesta laivan potkuritunneliin, jolloin syntyi ylikuormitustilanne.

Merilaissa on säädöksiä, jotka rajaavat korvausvastuuta, jos vahingonaiheuttajan ei yksiselitteisesti todeta syypääksi onnettomuuteen esimerkiksi törkeän huolimattomuuden perusteella.

”Toivomme tietysti, ettei korvausten takia tarvitse ryhtyä käräjöimään. Siellä Viking joutuisi selvittämään, miten on mahdollista, että 7-kerroksinen alus kolaroi aivan kaupunkikeskustan tuntumassa. Meidän vahva näkemyksemme on, että Viking on tehnyt virheitä, jotka ovat vaikuttaneet onnettomuuteen”, Grünstein sanoo.

Allas Sea Pool on pyytänyt Viking Linelta onnettomuuteen liittyvää materiaalia.

”Se, ettei vahinkoa aiheuttanut osapuoli korvaisi vahinkoa, ei mene terveeseen järkeen eikä se ole yleisen moraalin mukaista.”