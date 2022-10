Helsingin kaupunki yrittää puuttua puistoaluetta vaivanneeseen läpiajoon Jätkäsaaressa. Puistoa ei kuitenkaan kaupungin mukaan voi sulkea kokonaan.

Helsingin kaupunki yrittää erilaisin toimin kitkeä puistoalueen läpiajoa Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa.

Puiston läpi ajetaan toistuvasti siitä huolimatta, että alueelle on ajokielto. Ajoittain autoja on ollut keskellä puiston kevyen liikenteen väylää letkaksi asti. Puisto on pitkä, mutta verrattain kapea virkistysalue asuinkortteleiden välissä.

Ilmeisesti isomman Välimerenkadun ruuhkat saavat autot etsimään oikoreittiä sivukaduilta, jotka päättyvät kuitenkin puistoon.

Ilmiö on vaarallinen. Puistoalueella on muun muassa iso leikkikenttä lapsille. Lumiseen aikaan lapset myös laskevat pulkkamäkeä puistoon rakennetulla kumpareella. Monesti liuku jatkuu autoilijoiden käyttämälle kevyen liikenteen väylälle saakka.

Nyt kaupunki yrittää kitkeä läpiajoa liikennemerkkien asettelulla. Uudet toimenpiteet käyvät ilmi kaupunkiympäristö­lautakunnan lausunnosta kaupunginvaltuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin (r) valtuustoaloitteeseen. Aloitteessa pyydetään kaupunkia puuttumaan autoliikenteeseen puistossa.

Kaupunki aikoo asentaa Hyväntoivonkujan päähän liikennemerkin, joka kertoo, että autoilu puistossa on kiellettyä. Kaikkien muiden katujen päässä on jo yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien merkit, jotka ilmaisevat, ettei autoilu puistossa ole sallittua.

Kyltit eivät kuitenkaan ole rauhoittaneet autoliikennettä.

Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä tullaan siirtämään näkyvämmälle paikalle niiden tehon lisäämiseksi.

Lisäksi Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston reunalle siirretään istutuslaatikot, kunnes kohtiin rakennetaan portit puiston reunalle.

Autojen kulkua alueella on vaikea estää kokonaan esimerkiksi ajoestein, koska puiston kunnossapito edellyttää huoltoajoa, Helsingin kaupunki perustelee vastauksessaan.

Lisäksi puistossa kulkee kiinteistöjen pelastusreittejä.

Kaupunkiympäristölautakunta päättelee istutuslaatikoiden viestivän siitä, että katu muuttuu puistoksi.

Lautakunta tutkii myös, miten kadun kalusteita voitaisiin sijoittaa puistoon niin että houkutus ajaa autolla puiston läpi vähenisi.