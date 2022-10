Lopettamisen syy olivat monella talousvaikeudet.

Helsingissä on vuoden aikana lopettanut kokonaan 18 yksityistä päiväkotia ja yksi pienempi ryhmäkoti.

Lapsia näissä lopettaneissa paikoissa on ollut yhteensä 578. Se on vähän suhteutettuna Helsingin väkilukuun, mutta perheille on voinut seurata isojakin ongelmia arkeen.

Tieto käy ilmi yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa koskevasta rutiiniraportista, jota kasvatus- ja koulutuslautakunta pui tiistaina.

Lopettamisen syinä mainitaan kustannusten nousu, asiakasmäärän väheneminen ja pula henkilökunnasta.

Raportissa käsitellään edellistä toimintavuotta syksystä 2021 kesään 2022. Lopettamisten syyksi mainittiin myös se, että yksityisen hoidon kuntalisää ei ollut korotettu pitkään aikaan.

Poliitikot päättivät helmikuussa 30 euron korotuksesta kuntalisään ja muista korotuksista esimerkiksi sisaruslisään ja esiopetuskorvaukseen. Raportissa arvioidaan, että vasta tämän syksyn mentyä tiedetään, riittikö tämä.

Helsingissä poliitikkojen enemmistö ei ole halunnut ottaa varhaiskasvatuksessa käyttöön palveluseteliä.

Myös perhepäivähoitajista kaksi on lopettanut. Heidän määränsä on ollut pitkään laskussa. Kaupungin omista päiväkodeistakin tyypillisesti lopetetaan pienimpiä yksiköitä, kun rakennetaan uusi suuri päiväkoti.

Helsingissä perinteisesti vaatimaton siivu varhaiskasvatuksesta on yksityisten pyörittämää esimerkiksi verrattuna Espooseen.

Viime kaudella yksityisen hoidon tukea sai enimmillään 9,5 prosenttia päiväkoti-ikäisistä helsinkiläisistä.

Helsingin yksityiset kuuluvat harvoin isoihin ketjuihin. Yhdistyksen pyörittämä yksittäinen pieni päiväkoti on tyypillisempi. Helsingin viimeinen Touhula lopetettiin kesällä ja kaupunki perusti samoihin tiloihin oman päiväkotinsa. Perheet olisivatkin muuten olleet pulassa, sillä alueella päiväkotipaikat ovat pitkään olleet tiukassa.

Alueiden välillä on isoja eroja. Etelä-Helsingissä yksityisellä on yli 16 prosenttia, idässä vain reilut viisi.

Valvontaraportissa yksityisiä päiväkoteja pidettiin pääosin laadukkaina. Osalle oltiin kaupungin ohjauskäynneillä muistutettu esimerkiksi siitä, että koulutettua henkilöstöä pitää olla lain säätämä määrä. Sama ongelma toki koettelee Helsingin omaakin varhaiskasvatusta laajasti.