Kaupunginhallitukseen maanantaina tuleva esitys asukaspysäköinnin hinnankorotuksista sai HS:n kyselyssä myös ymmärrystä.

Helsingin kaupungin suunnitelma nostaa asukaspysäköinnin hintaa herättää vahvoja tunteita helsinkiläisissä, ilmenee HS:n verkkokyselystä, johon vastasi yli 200 ihmistä.

Asukaspysäköinnin hinta jakaa myös Helsingin puolueita. HS uutisoi lauantaina, että suurimmista poliittisista ryhmistä Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat korotuksia ja kokoomuksen ryhmän enemmistö vastustaa.

Helsingin kaupunginhallitus päättää maanantaina, kaksinkertaistuuko pysäköintitunnusten kuukausimaksu ensi vuoden aikana 30 eurosta 60 euroon.

Korotusten vastustajista moni muistutti HS:n kyselyssä, että kaikki kantakaupungissa asuvat eivät ole suurituloisia. Moni kirjoitti, että auto on tarpeen lasten harrastusten, mökkimatkojen ja työn vuoksi. Julkinen liikennekään ei vie kaikkialle.

”Täysin käsittämätön korotus aikoina, jolloin kotien taloudet ovat jo todella tiukalla muun muassa ruoan ja energian hintojen nousujen takia. Joudun käyttämään autoa työn takia, eikä vaihtoehtoja ole.” Mies, 83, Helsinki.

Yksi kyselyyn vastanneista korotuksen vastustajista on töölöläinen Arto Toivonen.

”Nimet esille, ketkä äänestävät autoilun kustannusten nostamisesta”, hän vaatii.

”Ihan idioottimaista, mikä täällä on touhun nimi?”

Toivonen on hankkinut itselleen hybridiauton. Hänen mukaansa helsinkiläisiltä autoilijoilta vedetään nyt matto alta, kun ensin pyydetään hankkimaan vähäpäästöisiä autoja ja samaan aikaan kaksinkertaistetaan pysäköintimaksut.

Autoa hän tarvitsee muun muassa lastenlasten kuljettamiseen ja harrastuksissa. Hän sanoo myös nauttivansa liikkumisen vapaudesta.

”Tarvitsen autoa, joten on pakko maksaa. Korotus on periaatteessa ok, mutta nyt esitetään liian paljon liian nopeasti.” Mies, 68, Helsinki.

Toivonen on eläkeläinen. Hän kertoo muuttaneensa Töölöön kolmisen vuotta sitten.

”Täällä parhailla paikoilla ei saa edes autoa pitää. Jos olet nuori ihminen ja sinulla on oltava auto, niin sinun on pakko ajaa se jonnekin autohalliin, jonka kustannus voi olla 300–400 euroa kuussa. Se on poissa lasten harrastuksista tai jostain muusta”, Toivonen sanoo.

”Kyllä minä niin kauan pidän autoa kuin kortti on kädessä. Maksan, vingun ja huudan, mutta totuus on se, että pysäköintikulut ovat kulutuksesta pois. Kulutan sen verran vähemmän, koska eivät eläkkeet nouse samassa suhteessa.”

Toivonen kritisoi kokoomusta ja erityisesti puolueen pormestaria Juhana Vartiaista siitä, ettei autoilijoiden puolta ole pidetty.

”Olen ennen äänestänyt kokoomusta, mutta nyt en äänestä enää ikinä.”

”Paras on alkaa etsiä asuinpaikkaa Helsingin ulkopuolelta.” Mies, 75.

Pysäköintimaksun korotus saa myös kannatusta. Useat HS:n kyselyyn vastaavat tosin tunnustavat, ettei heillä itsellään ole autoa vaan käyttävät julkista liikennettä.

”Auton pysäköintimaksun tulisi olla linjassa HSL:n kuukausimaksun kanssa tehden joukkoliikenteestä houkuttelevan.” Mies, 46, Helsinki.

Nelikymppinen helsinkiläisnainen toivoi, että autoja olisi kaupungissa vähemmän.

”Itse en omista autoa, enkä koe sitä tarvitsevani. Käytän joukkoliikennettä ja vuokraan auton, kun sitä tarvitsen”, hän kirjoitti.

”Toivoisin vähemmän autoja kaupunkiin, ja olisi hienoa, että kadun varsille ennemminkin istutettaisiin puita Pariisin tapaan. Asukaspysäköinti on käytännössä ollut ilmaista. Se ei ole reilua. Katualue on muidenkin asuinaluetta kuin autollisten.”

”Kannatan selkeästi markkinaehtoisempaa hinnoittelua, jotta katutila vapautuu oikeasti sitä tarvitseville.” Mies, 37, Helsinki.

Helsinkiläinen 68-vuotias nainen kirjoitti, että asukaspysäköinti on harvojen etuoikeus. Hänen mielestään on aivan oikein, että maksuja korotetaan. Hän kuitenkin toivoo, että kaupunki järjestäisi pysäköintipaikkoja asioinnille.

”Ei esikaupungista jaksa pyöräillä tai perheen kanssa kulkea julkisilla, kun aikaa menee tolkuttomasti.”