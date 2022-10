HS:n saamien tietojen mukaan Tuusulan ammuskelusta kiinniotetut ovat olleet syntymäpäiväjuhlissa Viikinki MC:n tiloissa.

Tuusulan Kellokoskella sunnuntaina tapahtuneen ammuskelun selvittely jatkuu yhä. Poliisi otti sunnuntaiaamuna kymmenen henkeä kiinni tilanteen selvittämiseksi. Asiaa tutkitaan poliisissa murhan yrityksenä.

Yksi henkilö loukkaantui tilanteessa lievästi. Loukkaantuminen ei poliisin mukaan johtunut ampumisesta.

Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkisen mukaan ampuminen tapahtui teollisuusalueella toimivan moottoripyöräkerho Viikinki MC:n tiloissa. Tiloissa järjestettiin lauantaina syntymäpäiväjuhlat, joista on kerrottu kerhon sosiaalisessa mediassa.

HS:n saamien tietojen mukaan kiinniotetut ovat olleet kyseisissä juhlissa. Paikalla on ollut myös ulkopuolisia. Yksi näistä ulkopuolisista on HS:n tietojen mukaan aiheuttanut häiriötä ja hänet on heitetty pois kerhon tiloista. Ulosheiton jälkeen henkilö on palannut paikalle ampuma-aseen kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi on päässyt kuulemaan kiinniotettuja maanantaina. Kaikki kymmenen kiinniotettua ovat edelleen poliisin hallussa ja kuulusteluja jatketaan.

Minkkisen mukaan osa henkilöistä päästetään todennäköisesti lähtemään piakkoin, kunhan kaikki on kertaalleen kuultu. Minkkinen ei ota tarkemmin kantaan tapahtumienkulkuun tai mahdolliseen epäiltyyn.