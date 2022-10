Herttoniemen metroaseman mittava kunnostus alkanee vasta vuonna 2024. Alueen lisärakentaminen toteutuisi vielä myöhemmin.

Herttoniemen metroaseman päälle ja ympärille on suunniteltu mittavaa lisärakentamista.

Huonokuntoista Herttoniemen metroasemaa on tämän kesän aikana ehostettu, mutta iso peruskorjaushanke häämöttää vasta vuonna 2024.

Helsingin ensi vuoden budjetissa on vihdoin luvassa varoja siihen, että 40-vuotiaan aseman mittava kunnostusurakka voisi alkaa.

Ensi vuosi kuluu Kaupunkiliikenne-yhtiön omaisuudenhallintayksikön johtajan Antti Nousiaisen mukaan perusparannuksen ja bussiterminaalin suunnittelussa ja valmistelussa. Työt voidaan aloittaa vuoden 2024 alussa.

Matkustajien kannalta on pienoinen parannus, että tänä kesänä metroaseman läntisen sisäänkäynnin pintoja on maalattu, asennettu uusi katto ja vaihdettu valaisimet.

Metroasemalle on myös lisätty uudet portaat. Kustannukset läntisen sisäänkäynnin ehostuksesta olivat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Varsinaisen peruskorjausurakan hinta on huomattavasti tätä suurempi.

Ahtaista kulkuteistä, vesivuodoista, huonokuntoisista porraskäytävistä ja hisseistä kärsineelle metroasemalle on odotettu peruskorjausta toistakymmentä vuotta.

Kantametron muita asemia Itäkeskusta lukuun ottamatta on jo ehditty peruskorjata, mutta Herttoniemessä remontti on jäänyt tekemättä, koska peruskorjaus on kytketty asemantienoon lisärakentamiseen.

Nämä lisärakentamisen hankkeet ovat kerta toisensa jälkeen epäonnistuneet.

Metroaseman suunnittelun yhteydessä käydään Nousiaisen mukaan myös neuvotteluja kaupunkikehityshankkeen eri osapuolten kanssa.

Peruskorjausurakassa on määrä uusia kaikki tekniset järjestelmät sähköpääkeskusta ja savunpoistoa myöten. Myös reistailevat hissit joko kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin.

Lisäksi alueelle suunnitellaan lisärakentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä. Ainakin Linnanrakentajantien alueelle kaavaillaan uusia asuinkerrostaloja.

Urakan hintahaarukka täsmentyy ensi vuoden aikana, mutta kustannukset ovat vähintään kymmenkertaiset tämän vuoden ehostukseen verrattuna.

Lisärakentamisen mahdollistava kaavamuutos on tulossa nähtäville ensi vuoden keväällä, ja luottamusmieskäsittelyyn vuoden 2023 lopulla.

Herttoniemen alueen suunnitelmiin voi tutustua Kaakkois-Helsingin asukkaille järjestettävässä verkkotilaisuudessa 2. marraskuuta.