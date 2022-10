Helsingin demarit ovat hajaantuneet asukaspysäköinnin hintojen korotuksessa. Vastustusta on konkareiden joukossa.

Sdp:n konkaripoliitikko, pitkään ulkoministerinäkin toiminut Erkki Tuomioja on asettunut päättäväisesti vastustamaan asukaspysäköinnin hintojen korotusta Helsingissä. Johtavien kuntapoliitikkojen on määrä käsitellä hinnankorotuksia maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa.

Myös Helsingin kaupunginvaltuustossa vaikuttava Tuomioja sanoo, ettei auton pysäköimisestä saa tehdä ”vain varakkaiden etuoikeutta”. Hän kuvasi HS:n tuoreessa mielipidekirjoituksessaan asukaspysäköinnin korotuksia suuriksi ja piti kestämättöminä perusteita, joilla korotusta kannatetaan.

”Tuomiojan ringissä” sanoo olevansa toinenkin kokenut demaripoliitikko, valtuutettu Ilkka Taipale, joka ei myöskään kannata asukaspysäköinnin hinnankorotuksia kantakaupungissa.

”En koe, että niitä pitää ryhtyä nostamaan. Se raivostuttaa siellä olijat, ja siellä asuu myös keskituloisia”, Taipale sanoo.

Käytännössä korotus olisi esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa 30 euroa kuussa. Nykyisestä 30 eurosta pysäköintitunnusten kuukausihinta nousisi kahdessa erässä siis 60 euroon.

Helsingin seudun joukkoliikenteen kuukausilippu puolestaan on esimerkiksi pääosin Helsingin kattavalla AB-vyöhykkeellä nousemassa 65,30 eurosta 70,20 euroon.

Tuomioja sanoo voivansa kuvitella, että on ihmisiä, joita nyt esillä oleva asukaspysäköinnin hinnankorotus kirpaisee. Hän sanoo kuitenkin, ettei osaa mennä väittämään mitään juuri nyt kyseessä olevista euromääristä.

”Mutta pienituloisimmat elävät aika lailla kädestä suuhun, ja jos on työ, joka edellyttää autoa, on katsottava myös asumiskustannuksia”, Tuomioja sanoo.

Jonkin korotuksen asukaspysäköinnin hintoihinkin Tuomioja sanoo voitavan tehdä. Hänestä olisi myös oikein, että asiointipysäköintiin tulisi korotuksia.

Tuomioja arvostelee, ettei asukaspysäköinnistä ole esitetty valtuuston poliittisille ryhmille riittävästi tietoa. Hänestä ryhmillä tulisi olla enemmän otetta päätöksen taustoista.

”Tämä vaatii selvittelyä ja enemmän tutkimusta auton käyttäjien taloudellisesta tilanteesta. Todella köyhillä ei ole autoa ollenkaan, se on ihan selvä”, Tuomioja sanoo.

Ryhmissä on keskusteltu asukaspysäköinnistä jo keväällä. Silloin asia oli aiemmassa päätöksentekovaiheessa lautakunnassa. Keskustelu oli huhtikuussa Sdp:n ryhmässä ”hyvin rakentavaa”, kuvaa kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard (sd).

Sdp:ssä oli silloin Gebhardin mukaan ”yksittäisiä valtuutettuja”, jotka olivat eri mieltä hinnankorotuksista. Nyt Sdp:ssä kuitenkin on kaupunginhallitukseen lähtökohta, jonka mukaan ryhmä on hyväksymässä hinnankorotukset.

Kyse on Gebhardin mukaan ”yhteisen kaupunkitilan hinnoittelusta”. Helsingin kantakaupungissa on hänen mukaansa ”maan parhaat julkisen liikenteen yhteydet”.

Nyt pysäköinnin hinnoittelu Gebhardin mukaan kannustaa autojen säilyttämiseen kadunvarressa silloinkin, kun autoille ei ole aina aktiivista käyttöä.

”Luvataan ihmisille palvelua, jota ei ole saatavilla, koska ei ole tarpeeksi paikkoja, Tilaa ei ole kaikille”, Gebhard sanoo.

Koska tila on Gebhardin mukaan ”arvokas resurssi kantakaupungissa”, hänestä on ajateltava asiaa niin, että jos ihmiset siirtyisivät käyttämään julkista liikennettä ja autojen pysäköintihalleja, tilaa olisi niille, joiden on välttämätöntä käyttää autoa aktiivisesti kantakaupungissa.