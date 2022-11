Terveydenhuollon kriisi johtuu isoksi osaksi siitä, että ihmiset joutuvat palaamaan lukuisia kertoja takaisin palveluihin saamatta apua, sanoo asiantuntija.

Suuren osan nykyisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisistä selittää ilmiö nimeltä häiriökysyntä.

Toisin sanoen palvelut ovat ruuhkautuneita siksi, että ihmiset eivät saa niistä tarvitsemaansa kerralla. Asiaa kuin asiaa joutuu hoitamaan useita kertoja.

”Ihminen ei siis tässä ole se häiriö. Häiriö on systeemissä, ja se tekee kaikista tyytymättömiä”, sanoo tekoälyratkaisuja kehittävän Aiwo Digitalin kehitysjohtaja Hermanni Hyytiälä.

Hyytiälä kirjoitti viisi vuotta sitten yhdessä emeritusprofessori Martti Kekomäen kanssa Lääkärilehteen artikkelin, jonka mukaan häiriökysyntä selittää merkittävän osan kustannusten kasvusta suomalaisissa sote-palveluissa.

Alun perin häiriökysyntää (failure demand) on tehnyt tunnetuksi palvelualan muutokseen erikoistunut brittiläinen psykologi John Seddon.

Esimerkiksi keskitetyissä ajanvarauksissa ihminen joutuu selittämään asiansa lukuisia kertoja aina vain uusille ammattilaisille. Tai sitten vanhusta siirrellään paikasta toiseen, koska hän ei saa palvelua lainkaan, hän saa vain osan tarvitsemastaan avusta tai hän saa apua väärään aikaan.

Väärää hoitoa saava on onneton. Kun tilannetta pitää korjailla useita kertoja, muut joutuvat odottamaan. Ammattilaisilla on jatkuva kiire, ja he ovat pahasti kuormittuneita.

Osasyy on Hyytiälän mielestä se, että terveyspalvelujen onnistumista mitataan kuin perinteistä teollisuutta. Tehtaassa voi olla järkevääkin keskittää palvelut suuriin yksikköihin ja pilkkoa palvelut lukuisiin palasiin.

Jos lasketaan, miten monta suoritetta organisaatio pystyy tuottamaan, saadaan suoritteita – ei siis sitä, mitä ihmiset todella tarvitsisivat.

Mitä monimutkaisempi ihmisen elämäntilanne on, sitä huonommin tämä toimii sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ihmistä ei voi pilkkoa suoritteiksi, vaan hänet pitäisi nähdä psykofyysisenä kokonaisuutena.

”Nyt puhutaan paljon palvelujen saatavuudesta. Pitäisi puhua hoidon jatkuvuudesta”, Hyytiälä sanoo.

Tulisi siis luoda pitkiä hoitosuhteita ja tuoda esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia ja psykologeja enemmän peruspalvelujen etulinjaan.

