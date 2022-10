Helsingin kaupungin työntekijä sai toistuvasti väärin palkkaa. Lopulta asia suututti niin paljon, että työntekijä jäi sairaslomalle.

Helsingin palkkasotku ei näytä helpottavan. Helsingin lastensuojelun sosiaalityöntekijä kertoo, että hänen mittansa on täynnä ja hän pohtii vakavasti irtisanoutumista.

Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, sillä hän ei arkaluonteisen työnkuvansa vuoksi halua, että hänet tunnistetaan.

Työntekijä on joutunut kuukausien piinaan, sillä hänellä on ollut tuhansien eurojen saatavia Helsingin kaupungilta viikkojen ajan.

Elokuun palkasta hänelle maksettiin puolet, mutta syyskuun palkka jäi kokonaan maksamatta. Helsingin kaupunki on kertonut, että kokonaan maksamatta jääneet palkat tulevat kahden arkipäivän sisällä tilille yhteydenotosta.

Pahimmillaan puuttuvia palkkoja oli noin 6 000 euron verran.

Tilanne on ollut taloudellisesti hyvin hankala. Työntekijä osti juuri miehensä kanssa omakotitalon, jota he remontoivat. Arjen kuluja on maksettu miehen palkoista ja säästöistä.

Välillä rahaa ei ole ollut töihin kulkemiseen.

”Nyt tuli tilanne, että rahat loppuivat. Piti miettiä, että saanko ostettua bensaa, että pääsen töihin.”

Taloudellisesti epävarma ja ahdistava tilanne on myös vaikuttanut motivaatioon. Aluksi hän ajatteli, että jättää protestina kokonaan menemättä töihin, jos palkkaa ei makseta.

Lopputuloksena oli kuitenkin sairausloma, jonka todellinen syy on ”jatkuva vitutus”.

”Totesin, että en voi mennä töihin. Oli niin vihainen, että tärisin ihan vihasta. En voinut tavata asiakasperheitä, kun takaraivossa oli koko ajan ajatus, että miten ostan ruokaa perheelleni ja miten maksan laskut. Ajattelin, että en ole silloin työkykyinen.”

Luotto Helsingin kaupunkiin on nolla, eikä häntä enää kiinnosta lainkaan, mitä työnantaja hänestä ajattelee lukuisten valitusten jälkeen.

Puolentoista kuukauden palkka tuli lopulta tilille viime perjantaina. Rahat löysivät perille vasta siinä vaiheessa, kun työntekijä oli yhdessä esihenkilönsä kanssa lähettänyt viestejä palkanmaksuun päivittäin viikon verran. Sosiaalipuolen ja lastensuojelun johtoporras myös ärähti tilanteesta palkanmaksuun.

Sen sijaan kaikkia palkkakuitteja ei ole vielä tullut, joten täysin varma ei voi olla, onko kaikki maksut maksettu asianmukaisesti.

”Tämä on ihan käsittämätön tilanne”, työntekijä summaa tuntemuksiaan.

Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamisesta vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin kertoo olevansa erittäin pahoillaan Leenan tilanteesta. Hänen mukaansa palkkavirheiden korjaamisessa priorisoidaan kokonaan puuttuvien palkkojen ja suurilta osin puuttuvien palkkojen maksamista.

”Tämä kyseinen tapaus on erittäin valitettava. Tieto puuttuvasta palkasta ei ole jostain syystä saavuttanut asiakaspalvelua, jolloin virhe olisi pystytty korjaamaan kahdessa päivässä.”

Helsingin kaupunki on luvannut maksaa kokonaan puuttuvat palkat kahden päivän kuluessa yhteydenotosta ja isoilta osin puuttuvat palkat viiden päivän kuluessa yhteydenotosta.

Laine-Hendolin sanoo, että ilmoitusprosessia on nyt yhdessä palkkahallinnon kanssa tarkastettu. Esihenkilöitä ja toimialojen henkilöstöpalveluita ohjeistetaan vielä kertaalleen, miten vastaavissa tilanteissa kannattaa toimia, jottei virheitä enää tapahtuisi.

”Ihan ensimmäisenä me totta kai pyrimme siihen, ettei tällaisia virheitä syntyisi alun pitäenkään. Valitettavia poikkeuksia on kuitenkin sattunut.”

Helsingin Sarastia-palkanmaksujärjestelmän aiheuttama kaaos jatkuu ainakin läpi syksyn. Palkanlaskennan asiakaspalvelun jonossa on lähes 10 000 yhteydenottopyyntöä.

”Vakauttaminen vie tämän syyskauden, mutta on selvää, että vielä ensi vuoden puolella tehdään prosessinparannuksia ja tarvitaan lisäresursseja tilanteen vakauttamiseen”, Laine-Hendolin sanoo.

”Teemme kaikkemme, että nämä virheet tullaan korjaamaan, mutta aikaa siinä menee.”