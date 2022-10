Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Palkkasotku

Helsingin palkkasotkun selvitystä odottaa yhä tuhannet ihmiset

Helsingin palkkasotku on tukkinut asiakaspalvelun. Jonossa on 10 000 yhteydenottoa, osa on odottanut palkkansa selvitystä kesäkuusta asti.

Pormestari Juhana Vartiainen esitteli Helsingin talousarvioesitystä vuodelle 2023 lokakuussa.