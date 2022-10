Keravan Energia myy tuottamaansa sähköenergiaa selvästi muita yhtiöitä edullisemmin omille asukkailleen.

Uudenmaan sähkömarkkinoille on syntynyt erikoinen tilanne.

Sähköhinnan noustessa Keravan Energia on alkanut suosia omistajakaupunkiensa asukkaita. Yhtiö myy alueensa, Keravan ja Sipoon, asukkaille huomattavan edullista sähköä, toisin kuin esimerkiksi helsinkiläisten Helen.

Paikallissähköksi nimetyn sopimuksen mukaan Keravan Energian sähköenergia maksaa alueen asiakkaille päivisin 29 senttiä kilowattitunnilta ja öisin vastaavasti 12,90 senttiä.

Paikallissähkö-tuote on kahden vuoden määräaikainen sopimus, ja tasaisella vuorokauden kulutuksella sähköenergian hinnaksi tulee siinä noin 20 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat ovat melko alhaiset verrattuna moniin muihin yhtiöihin.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin sähköyhtiö Helen ilmoitti kuluvalla viikolla uusista korotuksista.

Ensi vuoden alusta alkaen vuoden määräaikaisena sopimuksena sähköenergia maksaa 39,72 senttiä kilowattitunnilta.

Toistaiseksi voimassa olevissa Helenin sopimuksissa perussähkön hinta nousee joulukuussa vastaavasti noin 38,3 senttiin.

Lue lisää: Heleniltä roima korotus sähkön hintaan – katso laskurista, paljonko sähkö­laskusi kallistuu joulukuussa

Kuinka keravalaiset ja sipoolaiset voivat saada energiayhtiöltään selvästi edullisempaa sähköä kuin Helenin asiakkaat?

Edullisen lähisähkön tarina alkaa viime keväästä.

Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi-Pekka Lehto kertoo, että silloin siirryttiin ensin ”varttisopimuksiin” eli määräaikaisten ja pörssisähköön sidottujen sopimustyyppien välimuotoon. Sähkön hinta tarkistettaisiin neljä kertaa vuodessa.

”Viimeisen vuosineljänneksen hinta oli nousemassa kohtuuttomasti, ja päätimme tukea oman alueemme asukkaiden sähkön hintoja omalla tuotannollamme”, Lehto sanoo.

Keravan Energia pystyy Lehdon mukaan tuottamaan omissa voimalaitoksissaan noin neljäsosan sähköstään. Lopun sähkön yhtiö ostaa markkinoilta. Merkittävin Keravan Energian omista laitoksista on biovoimalaitos Lahden moottoritien varressa.

”Itse tuotettu sähkö on halvempaa kuin ostettu sähkö, myymme sitä halvempaa sähköä omalle alueellemme, koska sitä on rajallinen määrä”, Lehto sanoo.

Muille asiakkaille Keravan Energia myy nyt Lehdon mukaan käytännössä pörssisähköä. Myös esimerkiksi Seinäjoen Energia myy alueensa asiakkaille huomattavan edullista sähköä: marraskuun loppuun 10,20 senttiä kilowattitunnilta ja sen jälkeen vastaavasti 15,30 senttiä.

Keravan Energian tärkein oma sähköntuottaja on biovoimalaitos Lahden moottoritien kupeessa.

Keravan ja Sipoon energialaitoksessa kuntaomistajat ovat päättäneet, ettei omistajille makseta osinkoja. Sen sijaan Lehdon mukaan pidetään keravalaisille ja sipoolaisille kuluttajille ja yrityksille sähkön siirtohinnat maan alhaisimpiin kuuluvina.

”Tällaisessa kriisissä emme maksimoi tuottoa", Lehto sanoo.

Helenillä on hyvin erilainen toimintamalli. Vaikka Helen on Helsingin kaupungin omistama, Helen myy sähköenergiastaan vain 28 prosenttia helsinkiläisille.

”Sähköenergia-asiakkaistamme muut ovat kuin haulikolla ammuttu pitkin Suomea. Helen toimii vähittäismarkkinassa koko Suomessa”, sanoo Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Sähköenergia-asiakkaina Helenillä on yhteensä noin 620 000 kotitaloutta. Helenin sähköä voi siis ostaa mistä tahansa päin Suomea.

”Kuulostaa siltä, että kilpailija tähtää selvästi pienempään markkinaan tuotteellaan, jos se myy vain rajatulle alueelle”, Weckström sanoo Keravan Energian Paikallissähköstä.

Helenin voimalaitokset Vuosaaressa ovat tuottaneet sähköä maakaasun avulla.

Helenissä on Weckströmin mukaan valtakunnalliset hinnat, eikä sillä, kuka Helenin omistaa, ole mitään tekemistä sen kanssa.

Hänestä olisi erikoista, jos Helen alkaisi myydä omistajakuntansa Helsingin asukkaille muita asiakkaita edullisempaa sähköä

”Me myymme samalla hinnalla kaikkialle. Muuten syrjisimme muita, kun valtaosa asiakkaistamme on muulla kuin Helsingissä, minusta me haluamme olla tasapuolisia”, Weckström sanoo.

Helen on usein tuottanut vuosittain kymmeniä miljoonia euroja osinkoja omistajalleen Helsingin kaupungille. Helen on markkinaehtoinen yhtiö, ja sen tehtävä on Weckströmin mukaan tuottaa voittoa.

”Olen kuullut, että jotkin pikkuyhtiöt pyrkivät tarjoamaan eri tariffeja eri alueilla. Mitä meidän asiakkaat ajattelisivat, jos meillä olisi eri hinnat?” Weckström kysyy.