Helsingin seudun lipunhintojen kovan nostopaineen taustalla on ainutlaatuinen mekanismi

HSL:n sisällä infrakuluista puhutaan itsetuhonappina.

Talousvaikeuksissa kärvistelevän Helsingin seudun liikenteen (HSL) ensi vuoden budjetissa jäsenkunnille maksettavien infrakorvausten osuus menoista on jo neljännes eli 200 miljoonaa euroa.

Vertailun vuoksi kovaa suukopua herättäneet ja hallituksen jo osittain kumoamat etuisuuksien karsinnat olisivat tuottaneet säästöinä 7,8 miljoonaa euroa. Kipukynnystä koetteleva lipunhintojen kuuden prosentin korotus tuo kassaan lisätuloja 7,6 miljoonaa euroa.

Miksi siis poliitikot kiivailevat pikkusummista, kun olohuoneessa häämöttää 200 miljoonan euron arvoinen elefantti?

Helsingin vihreiden pääideologi Otso Kivekkään teoria on, että infrakorvauksiin ei puututa, koska järjestelmä on ristikkäisten maksusiirtojen himmeli, jonka selittäminen ei onnistu yhdellä lauseella. Järjestelmän muuttaminen on aidosti korkeampaa matematiikkaa.

Toisaalta sen aiheuttama paine lipunhintoihin on todellinen.

Järjestelmä on myös kansainvälisessä mitassa ainutlaatuinen. Tavallisesti joukkoliikenteen lipputuloilla rahoitetaan jokin osa liikennöinnin kuluista ja loput maksetaan verovaroista. Eurooppalaista joukkoliikennettä ei missään pyöritetä ilman verovaroja.

Investoinnit ovat luku sinänsä. Uusien raidehankkeiden investointeja rahoitetaan pääsääntöisesti kiinteistökehityksellä sekä verovaroilla.

Tätä Kivekäskin ehdottaa tuoreessa blogitekstissään. Hän laskee, että helsinkiläisen maan arvolla, kaupunki pystyisi hyvinkin kuittaamaan jopa voittoa raidehankkeiden rakennusoikeuden myynnistä.

Hän myöntää, että Vantaalla tai Espoossa tilanne voi olla toinen.

”Mutta kun infrakuluja vyörytetään lipunhintoihin, herää kysymys, mistä ne matkustajat tulevat”, Kivekäs kysyy.

HSL:n sisällä infrakorvauksia kutsutaankin HSL:n itsetuhonapiksi, koska palveluiden parantaminen ja päästöjen vähentäminen uusien raideinvestointien kautta kierolla tavalla vähentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Kannattaako investointi, jos korkeiden hintojen vuoksi menetetään matkustajia?

Infrakorvaukset nousevat 200 miljoonaan euroon, koska länsimetron jatke otetaan käyttöön joulukuussa. HSL tilittää lähivuosina Espoolle miljardihankkeen kuluista 50 prosenttia lipputulojen kautta.

Ensi vuonna Espoo on saamassa infrakorvauksina HSL:ltä 97 miljoonaa euroa.

Mutta länsimetron käyttöönotto lisää myös Espoon menoja, koska oletettavasti suurin osa matkustajista on espoolaisia. Espoo maksaa verorahoistaan HSL:lle ensi vuonna yli 157 miljoonaan euroa eli noin 30 miljoonaa euroa enemmän kuin nyt.

”Investointien tuottama paine lipunhintoihin on yksinkertaisesti väärin”, sanoo Otso Kivekäs (vihr).

Lipunhintoihin kohdistuva paine ei ole mikään espoolaisten päänsärky, koska yhteisessä lippujärjestelmässä menot on rahoitettava tuloja myöten.

Lähitulevaisuudessa infrakorvauksissa hypähdetään 200 miljoonan tasosta 250 miljoonaan euroon, kun uudet pikaraitiotiet valmistuvat.

Kivekkään mielestä investoinnit ja operointikulut on syytä erottaa toisistaan.

”Investointien tuottama paine lipunhintoihin on yksinkertaisesti väärin.”

Kivekäs huomauttaa, että infrakulujen erottaminen muista menoista on mahdollista tehdä myös voimassaolevaa sopimusta muuttamatta. Kunnat yksinkertaisesti palauttavat saamansa infrakulut 100-prosenttisesti HSL:lle.

Moni muukin poliitikko Kivekkään lisäksi on vuosien varrella ennakoinut ongelmia joukkoliikenteen rahoitukselle nimenomaan siinä taitekohdassa, kun länsimetro valmistuu.

Myös HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen varoitti infrakulujen kasvusta HS:n haastattelussa elokuussa.

Parhaillaan isojen jäsenkuntien virkamiesjohto etsii yhteistä tahtotilaa infrasopimuksen muuttamiseksi. Ratkaisujen löytäminen on ongelmallista, koska isoja investointipäätöksiä tehneet kunnat haluaisivat nauttia infrakorvauksista, kun niitä vihdoin olisi luvassa.

On mahdollista, että mahdolliset muutokset koskisivat vain uusia hankkeita.

