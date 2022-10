Taidetyöpaja, keramiikkaa ja kynttilöitä. Metrilakuja ja demarinuorten koju. Ihmiset näyttävät siltä, että voitaisiin olla Prismassa lauantaiostoksilla. Rauhallisen jutustelun keskeyttää kuulutus lavalta.

”Nyt tänne tarvittaisiin yksi rohkea nainen ja yksi rohkea mies.”

Yleisöstä ei löydy rohkeita miehiä, joten espanjalaisen ”Lobon” käsittelyyn valitaan kaksi naista. Toinen heistä on Elina Pitäjämäki.

Lavalla Lobo pyörittelee Pitäjämäkeä, kuorruttaa tämän päälle kermavaahtoa ja välillä piilottaa itsensä ja Pitäjämäen merirosvolipun taakse.

Hyväntuulinen yleisö voi arvailla, mitä lipun takana tapahtuu.

Meno on sen verran villiä, että Pitäjämäen tekoripset irtoavat. Kun esitys on ohi, tapahtuman juontaja, BB-voittajana tunnetuksi tullut Janica Kortman, auttaa Pitäjämäkeä liimaamaan ripset paikalleen.

Ystäviensä kanssa Sexhibition-tapahtumaan saapunut Pitäjämäki on paikalla toista kertaa. Ensimmäisen käynnin jälkeen hän päätti, että seuraavalla kerralla osallistuu esitykseen, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Koronapandemian takia mahdollisuutta piti odottaa kolme vuotta.

Taiteilijanimellä ”Lobo” esiintyvä espanjalainen strippari sai yleisöstä syliinsä Elina Pitäjämäen.

”Me ollaan yllytyshulluja ja kiinnostuttu aina uusista jutuista. Silloin vuonna 2019 huomattiin, että tämä on tosi viihdyttävä kokemus ja rikkoo niitä tabuja, mitä ihmisillä seksistä on”, Pitäjämäki sanoo.

Kun meikki on korjattu hikisen esityksen jäljiltä, Pitäjämäki livahtaa takahuoneesta yleisön sekaan.

Perjantaina paikalla oli noin 2 000 kävijää. Lauantai-iltapäivänä Kaapelitehtaan sisällä ei vielä ole ruuhkaa, mutta ovella on jonoa. Järjestäjä arvioi tapahtuman kokonaiskävijämääräksi 5 000–6 000 henkeä.

Pitäjämäkeä lavalla liehitellyt Lobo istuskelee takahuoneessa esityksensä jälkeen. Niitä hänellä on kaksipäiväisessä tapahtumassa kolme.

”Olen onnekas kun saan tehdä työtä, josta pidän”, 16 vuotta stripparina työskennellyt mies hymyilee.

Omaa esitystään hän kuvaa enemmän viihteelliseksi kuin sensuelliksi.

Suomalainen yleisö hieman jännitti etukäteen. Eteläeurooppalaiset ovat kuumaverisiä ja elävät mukana, Lobo kertoo. Suomaiset ovat hänen mukaansa varautuneempia.

”Mutta tämä oli iloinen yllätys”, Lobo sanoo. Vastaanotto oli lämmin.

Seuraavaksi hän suuntaa esiintymään Israeliin, keväällä Sveitsiin. Kesäisin on sesonki Espanjassa, missä töitä riittää.

Valtiatar Jennyn ja Mistress Suskin onnenpyörässä kävijät voittivat ruoskaniskuja ja jalkahierontaa.

Tämän vuoden Sexhibitionissa nähdään runsaasti kansainvälisiä esiintyjiä. Pääasiassa brittejä ja espanjalaisia, kertoo tapahtuman tuottaja Terhi Westerberg. Se nostaa järjestäjien stressitasoa.

”Tämä on sillä tavalla tuulinen ala, että peruutuksia saattaa tulla vielä lentokentältäkin käsin”, Westerberg kertoo.

Tilanne näyttää nyt kuitenkin hyvältä. Westerberg juo kahvia tuotannon taukotilassa. Esiintyjät käyvät hakemassa proteiinipatukoita, hedelmiä ja vichyä. Karkit ovat paheellisinta, mitä on tarjolla.

Westerberg kertoo tehneensä paljon työtä, jotta tapahtumasta on tullut päihteetön. Yleisölle tapahtumassa tarjotaan alkoholia, mutta esiintyjien kohdalla on nollatoleranssi.

Messuille pääsevät vain täysi-ikäiset, 18 vuotta täyttäneet ihmiset.

Kävijöillä on Westerbergin mukaan oikeus odottaa vastinetta rahoilleen. Päivälippu maksaa 30 euroa, kahden päivän lippu 55 euroa.

Kyseessä on Suomen suurin erotiikka-alan tapahtuma. Ensimmäiset järjestettiin vuonna 1992 – tänä vuonna Sexhibition täyttää siis pyöreitä.

Tuottaja Terhi Westerberg ja tiedottaja Tanja Mäki-Kulmala nauttivat siitä, kun kuukausien työ konkretisoituu hyvin sujuvaksi tapahtumaksi.

Westerberg on työskennellyt tapahtumassa 28 vuotta. Ensimmäisellä kerralla hän oli järjestämässä ongintaa, josta saattoi voittaa seksileluja.

Nyt tapahtumassa työskentelee myös Westerbergin parikymppinen tytär.

Yleisökin on Westerbergin mukaan selvästi nuorentunut. Hän on erityisen ilahtunut siitä, että pandemian aiheuttaman tauon jälkeen paikalle on löytänyt uusi sukupolvi.

Muuten yleisössä on paljon pariskuntia tai kaveriporukoita. Paikalle saavutaan nauttimaan eikä naureskelemaan, ja se näkyy Westerbergin mukaan järjestyshäiriöiden pienessä määrässä.

”Niin kuin näkyy niin kauhean tavallisia ihmisiä eikä mitään puskaperverssejä”, naurahtaa Westerberg kuvaillessaan kävijöitä.

Mutta kaikki ovat tervetulleita. Esimerkiksi eräs ruotsalainen mies kertoo olevansa vakituinen messuvieras, jolle Sexhibition on niitä harvoja paikkoja, joissa hän voi liikkua ihmisten joukossa alasti.

Matilda Tiitinen oli tapahtumassa myymässä korsetteja. Myyntipisteiltä löytyi myös keraamisia ”taikasauvoja” ja muita seksileluja.

Sexhibitionin merkityksen Westerberg näkeekin juuri turvallisena tilana tutustua ja toteuttaa seksuaalisuutta.

”Koen, että tämä on tärkeä mahdollisuus monille nähdä alastomuutta ja monenlaista seksuaalisuutta. Se kuitenkin kuuluu kaikille”, Westerberg sanoo.

Westerbergin mukaan Sexhibition on ollut edelläkävijä esimerkiksi seksuaalivähemmistöille suunnatun ohjelman järjestämisessä. Sen lisäksi tapahtumassa on aiempina vuosina puhuttu muun muassa vammaisten seksuaalioikeuksista.

Tulevaisuudessa Westerberg haaveilee moninaisuudesta myös esiintyjien osalta. Vastapainoksi ”perinteisille hoikille ja nuorille strippareille” hän haluaisi lavalle pluskokoisia esiintyjiä tai naisia, joiden karvoitus on luonnontilassa.

”Sellaiselle olisi kauheasti kysyntää”, Westerberg sanoo.

Tänä vuonna Westerbergin omia suosikkeja ovat noin viisikymppiset ”vanhemmat daamit”, Keri Gold ja Sally. Ehdottomasti esiintyjien parhaimmistoa, Westerberg vakuuttaa.

Myös yleisö pääsee lavalle halutessaan: Puuhalavaksi nimetyllä alueella kuka tahansa saa toteuttaa itseään.

Sinne on tunkua siinä vaiheessa, kun muu Suomi katsoo iltauutisia.