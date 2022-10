HSL:n maksuttomien koululaisryhmien matkoihin etsitään uutta ratkaisua. Matias Pajulan (kok) mukaan könttälipulle on HSL:n hallituksessa enemmistön tuki.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) aikoo lakkauttaa koululaisryhmien maksuttomat matkat. Asiaa käsitellään ensi viikon tiistain kokouksessa. Nyt pöydälle on noussut kuitenkin uusi ehdotus, jonka avulla tilanne voi muuttua.

HSL:n hallituksen puheenjohtaja Matias Pajulan (kok) mukaan HSL:n hallituksessa on riittävä tuki ehdotukselle uudenlaisesta kaupungeille suunnatusta lipputyypistä, joten ehdotus todennäköisesti hyväksytään. Kaupungit voivat maksaa könttäsumman, jonka avulla varhaiskasvatuksen ryhmät ja koululaisryhmät voivat käyttää rajattomasti joukkoliikennettä.

Helsingin kaupungille könttälipun hinta olisi noin puoli miljoonaa euroa. Yhteensä kuntien ja kaupunkien lipuista tulisi 1,1 miljoonaa euroa HSL:lle. Kunnat voivat kieltäytyä maksamasta könttälippua. Tällöin koululaisryhmien opettajat ja oppilaat voisivat käyttää matkoillaan yksittäislippuja. Matkat voi myös kokonaan jättää tekemättä.

Pajulan mukaan päätöksenteko siirretään tässä kohtaa kaupungeille, sillä kaupungit voivat halutessaan jättää ostamatta kyseisen könttälipun.

HSL:n tuloissa pätee periaate, että puolet tuloista tulee kuntaosuuksista ja puolet lipputuloista. Nykyisin tilanne on kallistunut siten, että kuntaosuus on muutaman prosenttiyksikön verran yli 50 prosentin. Kuntien viesti on ollut, että tulee päästä lähemmäs 50–50-tilannetta.

Eikö tämä ole kikkailua, jolla kuntaosuus saadaan näyttämään todellista pienemmältä?

Pajulan mukaan näin ei ole. Hänen mukaansa pohjaesitykselle on tuki. Jos siis kunnat eivät innostu ehdotuksesta, palataan tilanteeseen, jossa koululaisryhmien maksuttomat matkat lopetetaan.

Pajulan mukaan kyse on ylimääräisestä kädenojennuksesta kaupunkien suuntaan, johon kaupungit voivat halutessaan tarttua.